20.12.2017 23:08  Выпуск системы управления инфраструктурой виртуализации oVirt 4.2.0

Доступен выпуск платформы oVirt 4.2.0, в рамках которой развивается основанная на гипервизоре KVM и библиотеке libvirt система для развёртывания, сопровождения и мониторинга набора виртуальных машин и управления облачной инфраструктурой. Развиваемые в oVirt технологии управления виртуальными машинами применяются в продукте Red Hat Enterprise Virtualization и могут выступать в роли открытой альтернативы VMware vSphere. Кроме Red Hat в разработке также принимают участие компании Canonical, Cisco, IBM, Intel, NetApp и SUSE. Код проекта распространяется под лицензией GPLv2. Готовые пакеты доступны для Red Hat Enterprise Linux 7.4 и CentOS 7.4. oVirt представляет собой стек, охватывающий все уровни виртуализации - от гипервизора до API и GUI-интерфейса. Несмотря на то, что в качестве основного гипервизора в oVirt позиционируется KVM, интерфейс реализован как надстройка над библиотекой libvirt, которая абстрагирована от типа гипервизора и подходит для управления виртуальными машинами на базе различных систем виртуализации, включая Xen и VirtualBox. В составе oVirt развивается интерфейс для быстрого массового создания высокодоступных виртуальных машин с поддержкой средств Live-миграции окружений между серверами без остановки работы. Платформой предоставляются средства для создания правил динамической балансировки и управления ресурсами кластера, механизмы управления энергопотреблением кластера, инструменты управления образами виртуальных машин, компоненты для конвертирования и импорта существующих виртуальных машин. Поддерживается единое виртуальное хранилище данных, доступное с любого узла. Интерфейс содержит развитую систему отчётов и средства администрирования, позволяющие управлять конфигурацией как на уровне инфраструктуры, так и на уровне отдельных виртуальных машин. Наиболее заметные новшества: Изменено оформление web-интерфейса администратора, который переработан с использованием фреймворка Patternfly;

На смену старому User Portal пришёл новый web-интерфейс для пользователей виртуальных машин, написанный с использованием React и Patternfly;

Представлен новый тип виртуальных машин High Performance, оптимизированный для решения задач, требующих высокой производительности (достижения производительности на уровне, близком к запуску на отдельном оборудовании). В отличие от ранее доступных типов "Server" и "Desktop" при выборе "High Performance" активируется привязка к отдельным ядрам CPU и IO Threads, а также настраивается топология привязки потоков ввода/вывода;

Реализована новая система мониторинга в режиме реального времени oVirt Metrics Store, осуществляющая сохранение, анализ и визуализациию метрик о работе инфраструктуры;

Добавлена поддержка связывания виртуальных машин через SDN-сети (используется Open Virtual Network (OVN));

Добавлена поддержка технологии vGPU NVIDIA, позволяющей разделить физический GPU с поддержкой режима GRID на серию мелких экземпляров GPU, которые позволяют использовать в виртуальной машине полноценное GPU-ускорение без привязки выделенной графической карты;

В состав включен набор пакетов ovirt-ansible-roles для упрощения выполнения типовых административных задач. Все роли могут быть запущены из командной строки при помощи Ansible, а некоторые роли непосредственно из движка oVirt;

В качестве СУБД задействован PostgresSQL 9.5;

Добавлена поддержка протокола LLDP (Link Layer Discovery Protocol), позволяющего хостам oVirt собирать информацию со своих сетевых интерфейсов для оптимизации сетевой конфигурации;

Возможность загрузки и выгрузки снапштов через REST API;

Экспериментальная поддержка нового метода развёртывания движка с использованием Ansible (Hosted Engine Ansible Based Deployment, "ovirt-hosted-engine-setup --ansible")

Поставка ФС Gluster 3.12 и возобновление поддержки Gluster ISO Domain;

Добавлен новый драйвер для удалённого доступа к виртуальным машинам из Windows 10;

Повышена надёжность и увеличена производительности миграции хранилища и live-слияний;

Представлен новый мастер развёртывания самодостаточных конфигураций (self-hosted engine), поддерживающий систему рецензирования и редактирования настроек перед началом развёртывания;

В утилиту virt-v2v, предназначенную для преобразования образов виртуальных машин для запуска под управлением KVM, добавлена поддержка виртуальных машин с Debian/Ubuntu и Windows.



