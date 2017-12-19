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19.12.2017 22:30  Ежеквартальное обновление ALT p8 starterkits

Доступен зимний комплект стартовых наборов на базе стабильной ветки ALT p8. Стартовые наборы - новый способ распространения и начала работы со стабильным репозиторием для пользователей, которые предпочитают самостоятельно определять список пакетов приложений и настраивать систему. Следующее плановое обновление предполагается 12 марта 2018 года.

Образы включают в себя базовую систему, одно из окружений рабочего стола или оконный менеджер, либо набор серверных приложений. По умолчанию используется ядро 4.9.67, в некоторых вариантах применено 4.13.16. Каждый образ как составное произведение поставляется под свободной лицензией GPLv2+ (содержимое пакетов, составляющих образ, доступно под их оригинальными лицензиями).

Существенные новости выпуска: ещё три варианта, поддержка обновления микрокода процессоров Intel, драйвера amdgpu, создания btrfs (при установке с LiveCD), запуска LiveCD с eMMC, улучшенная поддержка VMware, китайские шрифты.

ISO-образы являются гибридными и пригодны для прямой записи на USB Flash, а 64-битные поддерживают загрузку под UEFI (за исключением jeos). При использовании отключение Secure Boot необязательно (требуется только под Hyper-V).

Также доступны еженедельные регулярные сборки на базе нестабильного репозитория Sisyphus, отражающие текущее состояние разработки в виде набора LiveCD (рекомендуется использовать tested, а не current).

В новом выпуске доступны устанавливаемые LiveCD c графическими окружениями:

  • Cinnamon 3.4.6;
  • Enlightenment 0.21.11 (EFL 1.20.5);
  • GNOME 3.24 (ядро 4.13.16);
  • GNUstep (с WindowMaker и sysvinit);
  • IceWM 1.3.12-githubmod (с sysvinit и ядром 4.13.16);
  • KDE 4.14.28;
  • KDE 5.39.0/5.10.5/17.04.3;
  • LXDE 0.99.1 (LiveCD с systemd или sysvinit, а также в составе сборки Engineering);
  • LXQt 0.10.0;
  • MATE 1.12;
  • TDE 3.5.13.2 (инсталятор с sysvinit);
  • Xfce 4.12 (LiveCD с systemd и инсталятор с sysvinit);
  • WindowMaker 0.95.8 (c sysvinit),

Каждая среда снабжена наиболее подходящим к ней браузером с учётом пожеланий пользователей.

Серверные инсталляторы:

  • универсальный (sysvinit);
  • для управляемой виртуализации (systemd; PVE);
  • OpenStack (systemd).

«Пустышки» для разворачивания в виртуальных средах:

  • шаблон для OpenVZ;
  • образ диска для облачных сред (systemd; включает cloud-init);
  • образ диска для OpenNebula;
  • jeos (минималистичный инсталлятор).

Текстовый спасательный диск:

  • rescue (включает множество утилит для диагностики оборудования, сетей и восстановления данных; ядро 4.13.16).

Текстовый сборочный инструментальный образ на технологиях ALT:

  • builder (включает предварительно настроенные hasher, gear, mkimage).

Обновлена пакетная база, в том числе Mesa 17.1.10, Firefox ESR 52.5.2, NetworkManager 1.8.4, smartmontools 6.6.

Исправлены проблемы с выбросом текстового меню выбора носителя вместо продолжения загрузки при таймауте определения загрузочной USB-флэшки (обычно при длительной инициализации контроллера), а режим "LiveCD с сессиями" должен заработать как на rescue (вообще), так и на остальных LiveCD при недостатке объёма ОЗУ для загрузки сжатого образа корневой файловой системы в память (во избежание "заторов" операций на запись и на чтение по флэшке). В серверном варианте расширен состав групп пакетов и частично учтены пожелания пользователей.

В опубликованных образах есть ряд известных проблем.

Загрузить образы также возможно с яндекс-зеркала или при помощи торрента.

  1. Главная ссылка к новости (https://forum.altlinux.org/ind...)
  2. OpenNews: Ежеквартальное обновление ALT p8 starterkits
  3. OpenNews: Выпущена Восьмая платформа BaseALT (p8)
  4. OpenNews: Изменение лицензионного договора для коммерческих сборок ALT Linux
  5. OpenNews: Компания Базальт СПО представила дистрибутив Simply Linux 8
  6. OpenNews: Выпуск дистрибутива Альт Рабочая станция 8.2 c KDE
Автор новости: Michael Shigorin
Тип: Программы
Ключевые слова: altlinux
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  • 1.1, trolleybus, 23:12, 19/12/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +1 +/
    Почему не 4.14 ядро?
     
     
  • 2.2, DiabloPC, 23:34, 19/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Действительно странно %)
    Если 4.9.х - понятно: LTS и бла-бла-бла, то 4.13 - вообще непонятно, ему же [EOL] объявили... Хм
     
  • 2.5, Michael Shigorin, 23:58, 19/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    > Почему не 4.14 ядро?

    В сизиф уже добралось, в стабильную ветку ещё не успело смигрировать; также упоминали проблемы с nvidia и, кажется, virtualbox:
    http://packages.altlinux.org/kernel-image-un-def
    https://lists.altlinux.org/pipermail/sisyphus/2017-December/366351.html

     
     
  • 3.8, DiabloPC, 00:08, 20/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    А как там КлизмОпяцЬ с sysv, работает?
    И если да, то что к чему прикручивать? (имеется ввиду какой образ брать за основу, и откуда клизму тащить??) +/–
     
     
  • 4.11, Michael Shigorin, 00:18, 20/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Не пробовал, но можно поставить jeos (он с sysvinit) и вкрутить всё что угодно поверх; в случае KDE5 это будет kde5-maxi kf5-i18n-ru kde5-i18n-ru и xorg в нужном ассортименте, см. тж. http://git.altlinux.org/people/mike/packages/?p=mkimage-profiles.git;a=blob;f
     
     
  • 5.15, DiabloPC, 00:30, 20/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    tnx
    Завтра попытаю счастья =)


     
  • 1.3, DiabloPC, 23:39, 19/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    А вот то что есть варианты с sysvinit "изкАроПки" - интересно...
     
  • 1.4, Аноним, 23:44, 19/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    пользуюсь альтом уже пятый год и нахожу забавными пресмыкающихся, пользущихся по... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.7, Return76, 00:05, 20/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > пользуюсь альтом уже пятый год и нахожу забавными пресмыкающихся, пользущихся поцтеринг-системД-шками

    Мой юный друг, а не расскажете ли нам, как Вы обходитесь без системД при аренде VPS, допустим? Имеется ввиду, конечно же, linux системы. А на серверах как? Вкорячиваете AltLinux и потом радостно боритесь с глюками и непонятками? Или таки ставите Ubuntu/Debian/Suse/Centos?

     
     
  • 3.9, ibujhbygbljh, 00:12, 20/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    дык очевидно же, что наш юный друх - диванный одмин локалхоста
     
  • 3.12, Michael Shigorin, 00:21, 20/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    За него не знаю, а зачем вообще systemd при аренде vps и тем более на серверах?  Про "глюки и непонятки" тоже бы хорошо уточнить, в идеале с номерами багов или хотя бы ссылками на форум/письма.

    "Suse", кстати, правильно нонча пишется "SUSE", а "Centos" -- "CentOS".  Ну а ALT Linux таперича просто ALT, поскольку старая торговая марка осталась в опустевшем ООО у прохлопавшей всё "Армады"...

     
  • 1.6, Аноним, 00:05, 20/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Вот это правильно Китайцы наши друзья А может даже не только друзья ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.10, Аноним, 00:17, 20/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >MATE 1.12

    Но почему?!

     
     
  • 2.13, Michael Shigorin, 00:23, 20/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >> MATE 1.12
    > Но почему?!

    Вкратце -- GTK2; http://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/111474.html#170 -- в сизифе 1.19.1 (GTK3), в следующей стабильной ветке будет как минимум он же.

     
     
  • 3.14, DiabloPC, 00:28, 20/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А что мешает держать в куче gtk2+gtk3?
     

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