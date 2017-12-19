19.12.2017 22:30  Ежеквартальное обновление ALT p8 starterkits

Доступен зимний комплект стартовых наборов на базе стабильной ветки ALT p8. Стартовые наборы - новый способ распространения и начала работы со стабильным репозиторием для пользователей, которые предпочитают самостоятельно определять список пакетов приложений и настраивать систему. Следующее плановое обновление предполагается 12 марта 2018 года. Образы включают в себя базовую систему, одно из окружений рабочего стола или оконный менеджер, либо набор серверных приложений. По умолчанию используется ядро 4.9.67, в некоторых вариантах применено 4.13.16. Каждый образ как составное произведение поставляется под свободной лицензией GPLv2+ (содержимое пакетов, составляющих образ, доступно под их оригинальными лицензиями). Существенные новости выпуска: ещё три варианта, поддержка обновления микрокода процессоров Intel, драйвера amdgpu, создания btrfs (при установке с LiveCD), запуска LiveCD с eMMC, улучшенная поддержка VMware, китайские шрифты. ISO-образы являются гибридными и пригодны для прямой записи на USB Flash, а 64-битные поддерживают загрузку под UEFI (за исключением jeos). При использовании отключение Secure Boot необязательно (требуется только под Hyper-V). Также доступны еженедельные регулярные сборки на базе нестабильного репозитория Sisyphus, отражающие текущее состояние разработки в виде набора LiveCD (рекомендуется использовать tested, а не current). В новом выпуске доступны устанавливаемые LiveCD c графическими окружениями: Cinnamon 3.4.6;

Enlightenment 0.21.11 (EFL 1.20.5);

GNOME 3.24 (ядро 4.13.16);

GNUstep (с WindowMaker и sysvinit);

IceWM 1.3.12-githubmod (с sysvinit и ядром 4.13.16);

KDE 4.14.28;

KDE 5.39.0/5.10.5/17.04.3;

LXDE 0.99.1 (LiveCD с systemd или sysvinit, а также в составе сборки Engineering);

LXQt 0.10.0;

MATE 1.12;

TDE 3.5.13.2 (инсталятор с sysvinit);

Xfce 4.12 (LiveCD с systemd и инсталятор с sysvinit);

WindowMaker 0.95.8 (c sysvinit), Каждая среда снабжена наиболее подходящим к ней браузером с учётом пожеланий пользователей. Серверные инсталляторы: универсальный (sysvinit);

для управляемой виртуализации (systemd; PVE);

OpenStack (systemd). «Пустышки» для разворачивания в виртуальных средах: шаблон для OpenVZ;

образ диска для облачных сред (systemd; включает cloud-init);

образ диска для OpenNebula;

jeos (минималистичный инсталлятор). Текстовый спасательный диск: rescue (включает множество утилит для диагностики оборудования, сетей и восстановления данных; ядро 4.13.16). Текстовый сборочный инструментальный образ на технологиях ALT: builder (включает предварительно настроенные hasher, gear, mkimage). Обновлена пакетная база, в том числе Mesa 17.1.10, Firefox ESR 52.5.2, NetworkManager 1.8.4, smartmontools 6.6. Исправлены проблемы с выбросом текстового меню выбора носителя вместо продолжения загрузки при таймауте определения загрузочной USB-флэшки (обычно при длительной инициализации контроллера), а режим "LiveCD с сессиями" должен заработать как на rescue (вообще), так и на остальных LiveCD при недостатке объёма ОЗУ для загрузки сжатого образа корневой файловой системы в память (во избежание "заторов" операций на запись и на чтение по флэшке). В серверном варианте расширен состав групп пакетов и частично учтены пожелания пользователей. В опубликованных образах есть ряд известных проблем. Загрузить образы также возможно с яндекс-зеркала или при помощи торрента.



