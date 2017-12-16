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16.12.2017 09:50  Выпуск операционной системы Chrome OS 63

Компания Google сформировала релиз операционной системы Chrome OS 63, основанной на ядре Linux, системном менеджере upstart, сборочном инструментарии ebuild/portage, открытых компонентах и web-браузере Chrome 63. Пользовательское окружение Chrome OS ограничивается web-браузером, а вместо стандартных программ задействованы web-приложения, тем не менее, Chrome OS включает в себя полноценный многооконный интерфейс, рабочий стол и панель задач. Сборка Chrome OS 63 доступна для большинства актуальных моделей Chromebook. Энтузиастами сформированы неофициальные сборки для обычных компьютеров с процессорами x86, x86_64 и ARM. Исходные тексты распространяются под свободной лицензией Apache 2.0.

Основные изменения в Chrome OS 63:

  • Представлен интерфейс для отслеживания нагрузки на CPU, потребления памяти и статистики по zRam. Интерфейс доступен через спецстраницу chrome://sys-internals (активируется в chrome://flags/#sys-internals);
  • Добавлена возможность записи коротких видеороликов и использования их в качестве анимированных APNG-изображений для аватара. Суть метода в последовательном создании 10 фотографий с интервалом в 1 секунду и объединении их в зацикленное видео длительностью в 1 секунду;
  • В интерфейсе запуска программ и поиска (Chrome OS Launcher) появилась функция отображения информационных карточек с краткой информацией, связанной с ключевыми словами, введёнными в строке поиска;


  1. Главная ссылка к новости (https://chromereleases.googleb...)
  2. OpenNews: Выпуск web-браузера Chrome 63
  3. OpenNews: В Chrome появится защита от открытия рекламных страниц без ведома пользователя
  4. OpenNews: Выпуск операционной системы Chrome OS 62
  5. OpenNews: Выпуск операционной системы Chrome OS 61
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: chromeos
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  • 1.2, Sunderland93, 10:11, 16/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Там Wayland уже завезли?
     
     
  • 2.3, iPony, 10:12, 16/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Нет, и не будет. На гуглу это надо, у них своя Aura есть.
     
  • 1.6, неАноним, 10:21, 16/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    а ктото Firefox критиковал за излишнюю функциональность из коробки.
    Кстати Firefox первой свернула браузер-ОС, гуль не хочет участвовать в челендже?
     
     
  • 2.7, DiabloPC, 10:40, 16/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    > Кстати Firefox первой свернула браузер-ОС, гуль не хочет участвовать в челендже?

    Дык ЛисоОсь не под десктопы, а под смарты пилилась, да и было в ней больше чем один единственный браузер для всего, вплоть до подтирания жопы, как у хромой оси.

     
  • 1.8, рррое, 11:14, 16/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Троян от гогеля-могеля, не качайте его!
     
     
  • 2.12, paulus, 12:09, 16/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Нормальная браузерОС для блондинок и любителей ОК, ВК ;) Им кроме браузера ничего и не надо. Взращивают новое поколение пепси ;)
     
  • 1.9, gimrock, 11:41, 16/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Вот зря они эту ось пилят. Лучше бы адаптировали Андроид для ПК (тем более что это уже сделали некоторые проекты самостоятельно), и разрешили бы всем его свободную установку. Для многих, кто сейчас сидит почти всегда в телефоне и почти не пользуется компьютером, эта ось была бы идеальным вариантом.
     
     
  • 2.11, Анонимокински, 12:00, 16/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Тебе мало осей на ПК? На кой очередная недоось сдалась?
     
  • 1.10, Аноним, 11:47, 16/12/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Лучше-бы Реактос помогли допилить - дело нужное и перспективное А это , ну чт... весь текст скрыт [показать]
     

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