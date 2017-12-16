16.12.2017 09:50  Выпуск операционной системы Chrome OS 63

Компания Google сформировала релиз операционной системы Chrome OS 63, основанной на ядре Linux, системном менеджере upstart, сборочном инструментарии ebuild/portage, открытых компонентах и web-браузере Chrome 63. Пользовательское окружение Chrome OS ограничивается web-браузером, а вместо стандартных программ задействованы web-приложения, тем не менее, Chrome OS включает в себя полноценный многооконный интерфейс, рабочий стол и панель задач. Сборка Chrome OS 63 доступна для большинства актуальных моделей Chromebook. Энтузиастами сформированы неофициальные сборки для обычных компьютеров с процессорами x86, x86_64 и ARM. Исходные тексты распространяются под свободной лицензией Apache 2.0. Основные изменения в Chrome OS 63: Представлен интерфейс для отслеживания нагрузки на CPU, потребления памяти и статистики по zRam. Интерфейс доступен через спецстраницу chrome://sys-internals (активируется в chrome://flags/#sys-internals);

Добавлена возможность записи коротких видеороликов и использования их в качестве анимированных APNG-изображений для аватара. Суть метода в последовательном создании 10 фотографий с интервалом в 1 секунду и объединении их в зацикленное видео длительностью в 1 секунду;

В интерфейсе запуска программ и поиска (Chrome OS Launcher) появилась функция отображения информационных карточек с краткой информацией, связанной с ключевыми словами, введёнными в строке поиска;



