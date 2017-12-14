14.12.2017 09:53  Компания Oracle выпустила ядро Unbreakable Enterprise Kernel R4U6

Компания Oracle представила шестое функциональное обновление для ядра Unbreakable Enterprise Kernel 4 (UEKR4U6). Исходные тексты ядра, включая разбивку на отдельные патчи, доступны в публичном Git-репозитории Oracle. Ядро распространяется в качестве альтернативы штатному пакету с ядром, поставляемому в Red Hat Enterprise Linux, и предоставляет ряд расширенных возможностей, таких как интеграция DTrace и улучшенная поддержка Btrfs. Пакеты с ядром подготовлены для Oracle Linux 6 и Oracle Linux 7. Ключевые улучшения: Функция автоматической балансировки NUMA-узлов отключена по умолчанию из-за выявления ряда проблем (подвисание процессов в состоянии D), наблюдаемых на системах с несколькими NUMA-узлами;

Включена по умолчанию функция отложенного уплотнения THP (Transparent Huge Pages), которая бэкпортирована из свежей кодовой базы основного ядра. Изменение позволило избавиться от проблем с приостановкой выполнения приложений в моменты выделения THP-страниц, которые могли занимать слишком много времени при большой фрагментации памяти;

Обновлён код файловых систем Btrfs и XFS (бэкпортирован набор исправлений);

Обновлены версии драйверов;

В Crypto API представлен дополнительный драйвер ccp, предоставляющий доступ к функциям сопроцессора для ускорения криптографических операций (AMD CCP, Cryptographic Coprocessor);

В генератор псевдослучайных чисел добавлен коллектор энтропии на основе джиттера (jitter), основанный на учёте отклонения времени повторного исполнения определённого набора инструкций на CPU (CPU execution time jitter), которое зависит от множества внутренних факторов и непредсказуемо без физического контроля над CPU;

В DTrace предоставлен провайдер трассировки ввода/вывода для NFS (поддерживает обработку событий начала и завершения операции, чтения и записи) и провайдер lockstat для трассировки событий, связанных с установкой блокировок в ядре;

Прекращена поставка отдельных пакетов dtrace-modules, dtrace-modules-provider-headers и dtrace-modules-shared-headers, содержимое которых включено в состав основного пакета kernel-uek и связанные с ним пакеты с заголовочными файлами;

Под флагом Technology Preview продолжается тестирование экспериментальной поддержки DCTCP (Data Center TCP), DRBD (Distributed Replicated Block Device), системы верификации модулей ядра по цифровой подписи, серверной реализации pNFS (parallel NFS).



