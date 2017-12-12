The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги ]

12.12.2017 12:08  Выявлена крупнейшая коллекция учётных записей с открытыми паролями

На одном из подпольных форумов выявлена крупнейшая коллекция учётных записей, включающая сведения о более 1.4 миллиарде логинов, email-адресов и паролей (41 Гб данных), что примерно в два раза больше, чем ранее известная крупнейшая коллекция Exploit.in (797 млн записей), в которой агрегированы данные, полученные в результате 252 взломов. Новая коллекция дополняет ранее известные базы сведениями от 133 дополнительных взломов и примечательна тем, что все пароли указаны в открытом виде (без хэширования и шифрования). Контрольная проверка выборочных учётных записей показала актуальность приведённых сведений.

Наиболее популярным паролем в коллекции является "123456", который используется в более чем 9 млн учётных записей. На втором месте пароль "123456789" - 3 млн учётных записей, на третьем месте пароль "qwerty" - 1.6 млн учётных записей.



  1. Главная ссылка к новости (https://medium.com/4iqdelvedee...)
  2. OpenNews: Интернет-регистратор APNIC по ошибке опубликовал хэши паролей Whois-сервиса
  3. OpenNews: Более половины npm-пакетов могли быть скомпрометированы из-за ненадёжных паролей доступа
  4. OpenNews: 15% пользователей потребительских интернет-устройств не меняют пароль по умолчанию
  5. OpenNews: В Cryptkeeper всплыла проблема, приводящая к заданию фиксированного пароля "p"
  6. OpenNews: Уязвимость, позволявшая сменить пароль любого пользователя Facebook
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: password
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Линейный вид | Ajax | Показать все | RSS
 
  • 1.1, Аноним, 12:12, 12/12/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +14 +/
    Где скачать?
     
     
  • 2.4, Фуррь, 12:19, 12/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +4 +/
    1, хотя бы те, что есть в табличке, yagf их не берёт, а вручную перепечатывать ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.26, null, 13:50, 12/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    magnet:?xt=urn:btih:85F39F1D94917D61277725E7DA85D8177A5C12EB
     
     
  • 3.36, anonimous, 14:41, 12/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    что-то не похоже по структуре на то, что описано в статье
     
     
  • 4.38, Crazy Alex, 14:53, 12/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    и размерчик 600 гиг, а не 41 Но интересно всё равно Вот начало списка файлов ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.31, Аноним, 14:19, 12/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +4 +/
    magnet xt urn btih 7ffbcd8cee06aba2ce6561688cf68ce2addca0a3 dn BreachCompilatio... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.42, Аноним, 15:23, 12/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    3b92a071cd273283b69d35dc3207f5fbb7413700
     
  • 1.2, пох, 12:15, 12/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +5 +/
    и как обычно  - ни ссылок, ни пруфов. Кто-то где-то на "андеграудном форуме" видел что-то.

    разумеется это исключительно ради защиты ваших данных, кто бы сомневался.

     
     
  • 2.6, Аноним, 12:31, 12/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    А тебе это зачем Если нужны доказательства ищи сам, если воспользоваться то за ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.19, qwe, 13:10, 12/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    В исследовательских целях соседские вайфаи на безопасность проверять - самое то ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.35, Аноним, 14:33, 12/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –4 +/
    В курсе что это противозаконно? ))
     
  • 4.37, dq0s4y71, 14:44, 12/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Я бы свои собственные аккаунты для начала проверил бы.
     
  • 3.32, кверти, 14:31, 12/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Это за тобой уже выехали...в белых халатах, с рубашкой  тебе в подарок, дубина.
     
  • 1.3, Аноним, 12:17, 12/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Базу в студию!!!!
     
     
  • 2.34, Crazy Alex, 14:33, 12/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    выше магнет-линки
     
     
  • 3.44, нах, 15:23, 12/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > выше магнет-линки

    ну, спасибо, конечно, но это ж явно не те о котором речь.

     
     
  • 4.51, Crazy Alex, 16:11, 12/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    второй линк (длинный) - то
     
  • 1.7, Аноним, 12:34, 12/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Куча простеньких паролей объясняется не только тупостью юзверей, а и засилием бо... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.8, 12, 12:37, 12/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    бот с простеньким паролем, становиться чужим ботом...
     
     
  • 3.30, Crazy Alex, 14:18, 12/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Думаешь, всегда это хозяина волнует?
     
  • 3.48, Аноним, 15:57, 12/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А запятые между подлежащим и сказуемым всё равно ставят только мyдaки.
     
     
  • 4.49, тоже Аноним, 16:08, 12/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Это сложное предложение, разве вы не видите, что предполагаемое сказуемое не согласовано с подлежащим? По диагнозу, впрочем, возражений нет ;)
     
  • 2.29, Crazy Alex, 14:10, 12/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    И не только. У меня частый часто используемый пароль - 123456. Потому что каждая тварь, на которую мне надо зайти один раз, чтобы картинки глянуть или ещё что подобное, хочет регистрации. Ну лови одноразовую учётку на почту мейлинатора и тyпoй пароль, делов-то.
     
     
  • 3.33, кверти, 14:33, 12/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >Потому что каждая тварь, ..., хочет регистрации

    Это в точку попал. Прям бесят, уроды.

     
  • 3.39, пох, 15:16, 12/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > И не только. У меня частый часто используемый пароль - 123456.

    блин, счастливчик. От меня непременно требуют чтобы в нем были буквы в разных case, пара спецсимволов, и длина не меньше восьми. Так же, в нем нельзя упоминать ненужно-сайт и ненужно-компанию которой вштырило стребовать с меня этот пароль ради приобщения к одноразовой рассылке или pdf'у.

    Разумеется, все для вашей безопастносте. Главное, не забыть приклеить потом к монитору.

     
     
  • 4.43, Crazy Alex, 15:23, 12/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    На интересных мне форумах обычно так не чудят. На необычные случаи тоже можно стандартный пароль придумать, но мне проще вбить какую-то муть и ткнуть в браузере "запомнить пароль". Благо в мозилообразных его потом увидеть можно без плясок, даже если автоматом не подставится. ну или keepassx.
     
     
  • 5.46, пох, 15:28, 12/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    > На интересных мне форумах обычно так не чудят. На необычные случаи тоже
    > можно стандартный пароль придумать, но мне проще вбить какую-то муть и
    > ткнуть в браузере "запомнить пароль". Благо в мозилообразных его потом увидеть

    тебя кинули, не работает нихрена эта кнопка. Сколько в нее ни тыкал - нихрена их не запоминаю.
    Домой приходишь, опа... и что за херню я в этот раз набрал? А рабочий ноут - на работе, вестимо, остался.

    Варианты "поделись парольчиком своим" в виде чегототамsync, к сожалению, не устраивают - там не только ненужно-пароли, там и нужные иногда попадаются.

     
     
  • 6.52, Crazy Alex, 16:13, 12/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    оно достаточно тупо экспортится/инпортится/синкается. Если хочешь - могу найти, сделано давно, я и не помню уже, как именно
     
     
  • 7.55, тоже Аноним, 16:19, 12/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Товарищ тупо шутит.
    А я вот никак не удосужусь проверить - то, что закрыто мастер-паролем, синкается зашифрованным или нет?
     
     
  • 8.56, анаон, 16:27, 12/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    с мастер паролем не синкается
     
  • 8.58, Crazy Alex, 16:57, 12/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    чего шутит? Я с ним в прнципе согласен, у самого самопальный синк. Но это не так уж сложно делается
     
  • 4.50, тоже Аноним, 16:11, 12/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > буквы в разных case, пара спецсимволов, и длина не меньше восьми

    Password1! - для этой породы бессмысленных сущностей. И ничего к монитору не надо приклеивать.
    Есть люди, которые полагают p@ssw0rD более удачной заменой, но они ошибаются - его только вводить труднее.

     
     
  • 5.61, пох, 17:13, 12/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Password1! - для этой породы бессмысленных сущностей.

    ну вот и вспоминай потом через годик - то ли Password1, то ли 1Password1 потому что тут требовали аж две цифры, то ли FuckOFFme$%!#FuckedIdiots12324314523456 потому что вообще хз чего требовали.

    И чем "секьюрнее" пароль, тем бессмысленней, обычно, сайт, который им закрывается.

    В частности, от хуавея у меня последний. Ну или что-то похожее. От циски чуть попроще - угадай, ЧТО можно сделать с этим паролем?

     
     
  • 6.64, тоже Аноним, 17:22, 12/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Судя по "сложности" - ничего.
    Мне как-то не попадались сайты, которые бы требовали что-то, кроме совпадения с простенькой регуляркой, проверяющей наличие регистров, цифр и символов.
    Один не умеющий думать списывает у другого, сподобившегося из своего заблуждения состряпать статью на Хабре.
     
  • 3.67, Black_Angel_by, 17:32, 12/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Для таких случаев есть сервисы шаринга логинов/паролей
    я вот bugmenot пользуюсь
     
  • 3.69, Kuromi, 17:52, 12/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Была надежда от этого избавиться, когда OpenID появился, но...не взлетело. Мизерное количество сайтов захотело их принимать ссылаясь то на спам, то на еще что нибудь.
    Теперь на любом сайте чтобы оставить коммент (кстати, даже этом, в некоторой степени) надо регистрироваться.
     
  • 1.9, Контейнероман, 12:40, 12/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Так это же тупейшая реклама 4iQ, в типичном стиле дрвеб/есет/касперский - "мы нашли вирус под линукс, он называется v1ru$.exe и если его запустить с правильными параметрами, то он может что-то удалить!!!"
     
  • 1.10, Контейнероман, 12:42, 12/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Пруфов не будет, это пиар-пост (собственно medium и есть модная молодёжная площадка для вбросов, такой себе глянец для айтишников).

    > 4iQ’s mission is to protect your digital identity in the new data breach era by scanning the surface, social and deep and dark web.

     
  • 1.11, MLP, 12:45, 12/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    А почему пароль homelesspa такой популярный? Это что-то общеизвестное?
     
     
  • 2.13, Аноним, 12:50, 12/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Просто он изпользуется каким-то распространённым ботом.
     
  • 2.23, Andrey Mitrofanov, 13:29, 12/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +4 +/
    Пенсильванские бомжи проплатили паяр ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.28, Аноним, 14:05, 12/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    А monkey и dragon вас не смутили?
     
     
  • 3.60, Аноним, 17:11, 12/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    По-моему, всё логично: monkey ставят индийцы, dragon - китайцы.
     
  • 1.24, Аноним, 13:31, 12/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    qwerty123 менее популярен чем 1qaz2wsx? Бред
     
     
  • 2.40, пох, 15:18, 12/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > qwerty123 менее популярен чем 1qaz2wsx? Бред

    и 1234 менее чем 123456. Потому что валидацию не проходит, а не потому что ты всех перехитрил своим суперсекретным паролем.

     
  • 1.25, Greg KH, 13:40, 12/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    продолжаю использовать rtyu
     
     
  • 2.41, ., 15:19, 12/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > продолжаю использовать rtyu

    неосилятор слепого набора детектится прямо по паролю.


     
  • 1.27, бедный буратино, 13:55, 12/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    о, круто, все мои любимые пароли есть. теперь, если чё, не надо будет вспоминать логин.
     
  • 1.45, Аноним, 15:24, 12/12/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    Проблема пароля 123456 - что иногда человеку нужно просто посмотреть функциона... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.53, тоже Аноним, 16:15, 12/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Характерная проблема с пониманием простой истины: замок не должен стоить дороже сундука.
     
  • 1.47, Аноним, 15:34, 12/12/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Разочеровался в людях, мой мир никогда не будет прежним - ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.57, Аноним, 16:31, 12/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Но уроки ты сделал ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.59, Аноним, 17:10, 12/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    ну сделал, и че дальше?
     
     
  • 4.63, тоже Аноним, 17:18, 12/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Как что? Работа над ошибками: морфологический разбор слова, проверка безударных гласных.
    Не отлынивать!
     
     
  • 5.68, Аноним, 17:50, 12/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    пошло оно все, не?
     
  • 1.54, _dz, 16:18, 12/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Опять по ночам мамкины хакеры начнут мой роутер мучать...
     
  • 1.62, metakeks, 17:16, 12/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Первые базы не милиция ли на раздачу поставила для отлова? :)
     
  • 1.65, Аноним, 17:24, 12/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Наконец-то восстановлю свою страничку в соц. сети
     
  • 1.66, commiethebeastie, 17:26, 12/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А что в табличке мои пароли делают?
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2017 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьРекламаВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor