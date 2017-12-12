12.12.2017 12:08  Выявлена крупнейшая коллекция учётных записей с открытыми паролями

На одном из подпольных форумов выявлена крупнейшая коллекция учётных записей, включающая сведения о более 1.4 миллиарде логинов, email-адресов и паролей (41 Гб данных), что примерно в два раза больше, чем ранее известная крупнейшая коллекция Exploit.in (797 млн записей), в которой агрегированы данные, полученные в результате 252 взломов. Новая коллекция дополняет ранее известные базы сведениями от 133 дополнительных взломов и примечательна тем, что все пароли указаны в открытом виде (без хэширования и шифрования). Контрольная проверка выборочных учётных записей показала актуальность приведённых сведений.

Наиболее популярным паролем в коллекции является "123456", который используется в более чем 9 млн учётных записей. На втором месте пароль "123456789" - 3 млн учётных записей, на третьем месте пароль "qwerty" - 1.6 млн учётных записей.