12.12.2017 12:08  Выявлена крупнейшая коллекция учётных записей с открытыми паролями

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|1.2, пох, 12:15, 12/12/2017 [ответить] [смотреть все]
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и как обычно - ни ссылок, ни пруфов. Кто-то где-то на "андеграудном форуме" видел что-то.
разумеется это исключительно ради защиты ваших данных, кто бы сомневался.
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|2.29, Crazy Alex, 14:10, 12/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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И не только. У меня частый часто используемый пароль - 123456. Потому что каждая тварь, на которую мне надо зайти один раз, чтобы картинки глянуть или ещё что подобное, хочет регистрации. Ну лови одноразовую учётку на почту мейлинатора и тyпoй пароль, делов-то.
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|3.39, пох, 15:16, 12/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> И не только. У меня частый часто используемый пароль - 123456.
блин, счастливчик. От меня непременно требуют чтобы в нем были буквы в разных case, пара спецсимволов, и длина не меньше восьми. Так же, в нем нельзя упоминать ненужно-сайт и ненужно-компанию которой вштырило стребовать с меня этот пароль ради приобщения к одноразовой рассылке или pdf'у.
Разумеется, все для вашей безопастносте. Главное, не забыть приклеить потом к монитору.
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|4.43, Crazy Alex, 15:23, 12/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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На интересных мне форумах обычно так не чудят. На необычные случаи тоже можно стандартный пароль придумать, но мне проще вбить какую-то муть и ткнуть в браузере "запомнить пароль". Благо в мозилообразных его потом увидеть можно без плясок, даже если автоматом не подставится. ну или keepassx.
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|5.46, пох, 15:28, 12/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> На интересных мне форумах обычно так не чудят. На необычные случаи тоже
> можно стандартный пароль придумать, но мне проще вбить какую-то муть и
> ткнуть в браузере "запомнить пароль". Благо в мозилообразных его потом увидеть
тебя кинули, не работает нихрена эта кнопка. Сколько в нее ни тыкал - нихрена их не запоминаю.
Домой приходишь, опа... и что за херню я в этот раз набрал? А рабочий ноут - на работе, вестимо, остался.
Варианты "поделись парольчиком своим" в виде чегототамsync, к сожалению, не устраивают - там не только ненужно-пароли, там и нужные иногда попадаются.
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|4.50, тоже Аноним, 16:11, 12/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> буквы в разных case, пара спецсимволов, и длина не меньше восьми
Password1! - для этой породы бессмысленных сущностей. И ничего к монитору не надо приклеивать.
Есть люди, которые полагают p@ssw0rD более удачной заменой, но они ошибаются - его только вводить труднее.
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|5.61, пох, 17:13, 12/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Password1! - для этой породы бессмысленных сущностей.
ну вот и вспоминай потом через годик - то ли Password1, то ли 1Password1 потому что тут требовали аж две цифры, то ли FuckOFFme$%!#FuckedIdiots12324314523456 потому что вообще хз чего требовали.
И чем "секьюрнее" пароль, тем бессмысленней, обычно, сайт, который им закрывается.
В частности, от хуавея у меня последний. Ну или что-то похожее. От циски чуть попроще - угадай, ЧТО можно сделать с этим паролем?
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|6.64, тоже Аноним, 17:22, 12/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Судя по "сложности" - ничего.
Мне как-то не попадались сайты, которые бы требовали что-то, кроме совпадения с простенькой регуляркой, проверяющей наличие регистров, цифр и символов.
Один не умеющий думать списывает у другого, сподобившегося из своего заблуждения состряпать статью на Хабре.
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|3.69, Kuromi, 17:52, 12/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Была надежда от этого избавиться, когда OpenID появился, но...не взлетело. Мизерное количество сайтов захотело их принимать ссылаясь то на спам, то на еще что нибудь.
Теперь на любом сайте чтобы оставить коммент (кстати, даже этом, в некоторой степени) надо регистрироваться.
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|1.9, Контейнероман, 12:40, 12/12/2017 [ответить] [смотреть все]
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Так это же тупейшая реклама 4iQ, в типичном стиле дрвеб/есет/касперский - "мы нашли вирус под линукс, он называется v1ru$.exe и если его запустить с правильными параметрами, то он может что-то удалить!!!"
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|1.10, Контейнероман, 12:42, 12/12/2017 [ответить] [смотреть все]
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Пруфов не будет, это пиар-пост (собственно medium и есть модная молодёжная площадка для вбросов, такой себе глянец для айтишников).
> 4iQ’s mission is to protect your digital identity in the new data breach era by scanning the surface, social and deep and dark web.
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