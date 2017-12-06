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06.12.2017 11:29  Релиз дистрибутива ROSA FRESH R10

Компания НТЦ ИТ РОСА опубликовала дистрибутив ROSA Desktop Fresh R10. Это второй выпуск на базе новой платформы 2016.1, которая будет поддерживаться 4 года. Релиз в первую очередь ориентирован на энтузиастов, предпочитающих свежие выпуски программ. Пользователям, предпочитающим стабильность, рекомендуется оставаться на последнем релизе (R8.1) прошлой платформы 2014.1. Для свободной загрузки подготовлены DVD-сборки для платформ i586 и x86_64, оформленные в вариантах с KDE 4 и KDE Plasma 5 (2.1 Гб). Образы с GNOME 3, LXQt и MATE будут подготовлены позднее.

По сравнению с прошлым выпуском отмечается поставка новых версий программ и обновление оформления интерфейса. Основные изменения:

  • Задействовано ядро Linux 4.9.60 LTS, из репозиториев доступны более новые выпуски ядра, включая 4.13. Устранены проблемы с совместимостью драйверов broadcom с новыми ядрами и проблемы при работе многих USB WiFi-адаптеров;
  • Обновлены проприетарные драйверы для видеокарт NVIDIA: 384.90, 387.12, 340.104 (GeForce 8 и 9), 304.137 (для GeForce 6 и 7).
  • Обновлён графический стек, в дистрибутиве предлагается Mesa 17.1.6 с поддержкой OpenGL 4.5 и API Vulkan.
  • Изменены настройки утилиты dracut для подготовки образов начального RAM-диска: в initrd добавляется больше драйверов устройств;
  • В утилиту настройки видеокарты XFdrake добавлена возможность настройки различных режимов ускорения на картах Intel.
  • Исправлены ошибки, проявляющиеся при запуске 32-битных приложений в 64-битной среде при использовании гибридной графики с NVIDIA Optimus.
  • Исправлены ошибки при запуске некоторых Mono-приложений в 64-битной среде.
  • На cdrtools заменён набор утилит для работы с CD и DVD cdrkit.
  • Улучшена совместимость со сторонними пакетами, использовавшими sysvinit, а не systemd.
  • Для улучшения совместимости с Fedora/RHEL в репозитории добавлены дополнительные библиотеки OpenSSL libcrypto.so.10 и libssl.so.10.
  • Исправлена уязвимость KRACK, затрагивающая WPA2;
  • В проигрывателе Clementine исправлены проблемы с загрузкой информации об исполнителе.
  • Изменено графическое оформление инсталлятора.
  • Предложена новая локальная стартовая страница для браузеров.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.rosalinux.ru/2017/...)
  2. OpenNews: Доступен дистрибутив ROSA Enterprise Linux Server 6.9
  3. OpenNews: Доступен дистрибутив ROSA Fresh R9 с рабочим столом LXQt
  4. OpenNews: Доступна редакция дистрибутива ROSA Fresh R9 с рабочим столом GNOME
  5. OpenNews: Доступен Linux-дистрибутив ROSA Desktop Fresh R9
  6. OpenNews: Обновление Linux-дистрибутив ROSA Desktop Fresh R8.1
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: rosa
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  • 1.1, Аноним, 13:41, 06/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Про новые нескучные обои ничего не написали
     
     
  • 2.5, Pinkie, 14:03, 06/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Так на скриншоте старые скучные обои как и несколько лет назад, их как раз не меняли
     
  • 2.6, Фуррь, 14:03, 06/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +/
    >Про новые нескучные обои ничего не написали

    Сказано же:

    >Предложена новая локальная стартовая страница для браузеров.

    Какой мощный повод выпустить новый дистрибутив.

     
     
  • 3.12, Pulfer, 14:19, 06/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Повод простой - за полгода в /updates набирается слишком много обновлений, поэтому имеет смысл выпускать обновлённые образы пару раз в год. У кого дистрибутив уже установлен и регулярно обновляется - там просто релиз с R9 на R10 на этой неделе поменялся, ничего заново ставить не надо.
     
     
  • 4.33, Аноним, 17:00, 06/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    По сути, это как бубунта 16 4 х, только поддержка ветки 4 года и мигрировать при... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.18, Аноним, 15:04, 06/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +4 +/
    Люди работали а тебе всё хиханьки да хаханьки... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.14, Аноним, 14:33, 06/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Кстати, вот интересная статья про Росу, Альт и т д ЦИТАТА которые вошли в... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.17, Pulfer, 14:55, 06/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Как по мне, статья явный трэш. Комиссаров уже много лет не имеет к Росе отношения. И очевидно, что собственной графической оболочки в Росе нет.
     
     
  • 4.22, Аноним, 15:44, 06/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Это он явно с оформлением рабочего стола перепутал ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.26, Аноним, 15:56, 06/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    А как же корявые меню и панель ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.47, Аноним, 19:33, 06/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Не корявее, чем у других, они же стандартные :)
     
  • 2.49, Алексей, 19:53, 06/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    это тебе к Денису Попову, богу копирайтера, а этот дистр очень годный
     
  • 1.2, Аноним, 13:50, 06/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ништячная система
     
     
  • 2.34, Аноним, 17:01, 06/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Ништячная система

    Комиссаров, залогиньтесь

     
  • 1.3, Аноним, 13:52, 06/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    gksudo когда починят?
     
     
  • 2.20, DIABL0PC, 15:35, 06/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    А без него прям система - не система?? Т.е. kdesu не канает, и мы тут будем ныть про какой-то gksudo, так??
     
     
  • 3.21, Аноним, 15:41, 06/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    В дефолтной установке идёт gksudo, который не просто не работает, а сегфолтится ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.23, Аноним, 15:48, 06/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Чо, они с Дебиана и kdesudo стянуть ниасилили?
     
     
  • 5.24, Аноним, 15:52, 06/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    В Мандриве и ее наследниках sudo - это моветон. :)
     
     
  • 6.27, Аноним, 15:57, 06/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Однако ЕМНИП sudo в последней росе, которую я щупал, настроен из коробки ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 6.28, DIABL0PC, 15:57, 06/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > В Мандриве и ее наследниках sudo - это моветон. :)

    ИМХО sudo мовеоон не только в мандриве ;)
    Накой он вообще нужен? Смысл выполнять что-то с повышением прав, при этом не требуя пароля того-же рута? В таком случае сразу, прим в графике, логинься под рутом и надейся что ничего не поломаешь.....

     
     
  • 7.29, Аноним, 16:05, 06/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    И в момент повышения прав sudoers может быть вообще перезаписан. :)
     
  • 7.30, Аноним, 16:26, 06/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Во-первых, это позволяет админу помнить только один пароль, а не два Во-вторых,... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 8.31, DIABL0PC, 16:32, 06/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Во-первых, это позволяет админу помнить только один пароль, а не два.

    О_О Вот это аргумент!

    > В-четвёртых, причём здесь вообще логин в графике под рутом?

    Видимо потому что разговор о gksudo, a не о самом sudo.

     
     
  • 9.32, Аноним, 16:41, 06/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Хочешь сказать, что два отдельных пароля надёжнее Ну обоснуй На мой взгляд, ро... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 10.35, Аноним, 17:14, 06/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    Вам привели ряд аргументов, а вы к одному цепляетесь словно в целом правы Софис... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.25, DIABL0PC, 15:54, 06/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > В дефолтной установке идёт gksudo, который не просто не работает, а сегфолтится

    Пойдука таки скачаю, посмотрю что там за крики такие....

    > Да, к сведению: kdesu — фронтенд для su, а не для sudo,

    Сорян, тупонул...

     
  • 1.4, Аноним, 13:53, 06/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Нет уж извольте... лучше поставлю Debian (Uduntu или Linux Mint).
     
     
  • 2.7, Билли, 14:04, 06/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    И давно собираетесь заменить Windows?
     
     
  • 3.8, Аноним, 14:06, 06/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –7 +/
    К сожалению линукс пока не может полностью заменить виндовс.
     
     
  • 4.13, Аноним999, 14:20, 06/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +9 +/
    > К сожалению виндовс пока не может полностью заменить линукс.

    Исправил. Не благодари.

     
     
  • 5.36, Аноним, 17:15, 06/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Оба утверждения верны Осталось только посчитать кому какие возможности важнее ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 5.41, _, 18:43, 06/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >>К сожалению линукс пока не может полностью заменить виндовс.
    > К сожалению виндовс пока не может полностью заменить линукс.

    И слава терафлопсу! Пока бодаются - есть шанс, что не скатятся в УГ.

     
     
  • 6.48, Аноним, 19:39, 06/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Куда в яме можно скатиться, новую откопать? :)
     
  • 1.9, Zenitur, 14:09, 06/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Для улучшения совместимости с Fedora/RHEL в репозитории добавлены дополнительные библиотеки OpenSSL libcrypto.so.10 и libssl.so.10

    Никогда не понимал, зачем в Red Hat OpenSSL называется libssl.so.10, а в Debian - libssl.so.1.0.0. И с какой из них надо собирать софт, чтобы у пользователя гарантированно работало?

     
     
  • 2.11, щи, 14:13, 06/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    dlopen в помощь. Или вообще с собой приносить.
     
     
  • 3.16, DIABL0PC, 14:50, 06/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    ИМХО, таки с собой приносить. На днях столкнулся с лайтворксом, Ну вроде ж мелочь, сделать симлинки и всего-то, ан нет! Установленая 1.0.2m ему не понравилась, распаковал 1.0.2j прямо в каталог с либами лайтворкса - работает сволочь.
     
  • 1.10, marks, 14:12, 06/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Хороший дистр, в принципе. Только почему-то не дружу  с rpm-based дистрами.
     
     
  • 2.15, Анонимен, 14:37, 06/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Это потому, что не умеешь их готовить.
     
  • 1.19, anonymous, 15:13, 06/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    >Образы с GNOME 3, LXQt и MATE будут подготовлены позднее.

    Хотел в виртуалке погонять...

     
  • 1.37, АнонимКа, 17:28, 06/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Добрая рабочая лошадка.
    Спасибо ребятам.
     
  • 1.38, Аноним, 17:40, 06/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Надо попробовать. Может кде хоть где то годное.
     
  • 1.39, Аноним, 17:51, 06/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Хороший дистрибутив. Красивые скриншоты. Пользоваться я им, конечно, не буду.
     
  • 1.40, algri14, 18:19, 06/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >Так на скриншоте старые скучные обои как и несколько лет назад, их как раз не меняли

    Казалось бы это приятный цвет, но как он бьёт и рубит по глазам, сменить не проблема, но зачем такую дурь ставить дефолтным оформлением дистрибутива, похоже дизайнеры включать мозги даже не думают

     
  • 1.42, Аноним, 18:43, 06/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    чем это поделuе лучше АЛЬТ ЛИНУКС ВОСЬМАЯ ПЛАТФОРМА?
     
  • 1.43, Selishii, 18:45, 06/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    судо-шмудо. Это же один из немногих оставшихся дистров со вмемяемой поддержкой четверокед.
     
     
  • 2.44, Аноним, 19:01, 06/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Именно.
     
  • 2.46, Аноним, 19:28, 06/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Откуда ей там взяться? Оно мертво, как мамонты.
     
  • 1.45, Аноним, 19:15, 06/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Это нужно или ненужно?
     

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