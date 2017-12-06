06.12.2017 11:29  Релиз дистрибутива ROSA FRESH R10

Компания НТЦ ИТ РОСА опубликовала дистрибутив ROSA Desktop Fresh R10. Это второй выпуск на базе новой платформы 2016.1, которая будет поддерживаться 4 года. Релиз в первую очередь ориентирован на энтузиастов, предпочитающих свежие выпуски программ. Пользователям, предпочитающим стабильность, рекомендуется оставаться на последнем релизе (R8.1) прошлой платформы 2014.1. Для свободной загрузки подготовлены DVD-сборки для платформ i586 и x86_64, оформленные в вариантах с KDE 4 и KDE Plasma 5 (2.1 Гб). Образы с GNOME 3, LXQt и MATE будут подготовлены позднее. По сравнению с прошлым выпуском отмечается поставка новых версий программ и обновление оформления интерфейса. Основные изменения: Задействовано ядро Linux 4.9.60 LTS, из репозиториев доступны более новые выпуски ядра, включая 4.13. Устранены проблемы с совместимостью драйверов broadcom с новыми ядрами и проблемы при работе многих USB WiFi-адаптеров;

Обновлены проприетарные драйверы для видеокарт NVIDIA: 384.90, 387.12, 340.104 (GeForce 8 и 9), 304.137 (для GeForce 6 и 7).

Обновлён графический стек, в дистрибутиве предлагается Mesa 17.1.6 с поддержкой OpenGL 4.5 и API Vulkan.

Изменены настройки утилиты dracut для подготовки образов начального RAM-диска: в initrd добавляется больше драйверов устройств;

В утилиту настройки видеокарты XFdrake добавлена возможность настройки различных режимов ускорения на картах Intel.

Исправлены ошибки, проявляющиеся при запуске 32-битных приложений в 64-битной среде при использовании гибридной графики с NVIDIA Optimus.

Исправлены ошибки при запуске некоторых Mono-приложений в 64-битной среде.

На cdrtools заменён набор утилит для работы с CD и DVD cdrkit.

Улучшена совместимость со сторонними пакетами, использовавшими sysvinit, а не systemd.

Для улучшения совместимости с Fedora/RHEL в репозитории добавлены дополнительные библиотеки OpenSSL libcrypto.so.10 и libssl.so.10.

Исправлена уязвимость KRACK, затрагивающая WPA2;

В проигрывателе Clementine исправлены проблемы с загрузкой информации об исполнителе.

Изменено графическое оформление инсталлятора.

Предложена новая локальная стартовая страница для браузеров.



