06.12.2017 11:29  Релиз дистрибутива ROSA FRESH R10

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|3.12, Pulfer, 14:19, 06/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Повод простой - за полгода в /updates набирается слишком много обновлений, поэтому имеет смысл выпускать обновлённые образы пару раз в год. У кого дистрибутив уже установлен и регулярно обновляется - там просто релиз с R9 на R10 на этой неделе поменялся, ничего заново ставить не надо.
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|3.17, Pulfer, 14:55, 06/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Как по мне, статья явный трэш. Комиссаров уже много лет не имеет к Росе отношения. И очевидно, что собственной графической оболочки в Росе нет.
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|6.28, DIABL0PC, 15:57, 06/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> В Мандриве и ее наследниках sudo - это моветон. :)
ИМХО sudo мовеоон не только в мандриве ;)
Накой он вообще нужен? Смысл выполнять что-то с повышением прав, при этом не требуя пароля того-же рута? В таком случае сразу, прим в графике, логинься под рутом и надейся что ничего не поломаешь.....
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|8.31, DIABL0PC, 16:32, 06/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Во-первых, это позволяет админу помнить только один пароль, а не два.
О_О Вот это аргумент!
> В-четвёртых, причём здесь вообще логин в графике под рутом?
Видимо потому что разговор о gksudo, a не о самом sudo.
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|4.25, DIABL0PC, 15:54, 06/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> В дефолтной установке идёт gksudo, который не просто не работает, а сегфолтится
Пойдука таки скачаю, посмотрю что там за крики такие....
> Да, к сведению: kdesu — фронтенд для su, а не для sudo,
Сорян, тупонул...
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|5.41, _, 18:43, 06/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>>К сожалению линукс пока не может полностью заменить виндовс.
> К сожалению виндовс пока не может полностью заменить линукс.
И слава терафлопсу! Пока бодаются - есть шанс, что не скатятся в УГ.
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|1.9, Zenitur, 14:09, 06/12/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Для улучшения совместимости с Fedora/RHEL в репозитории добавлены дополнительные библиотеки OpenSSL libcrypto.so.10 и libssl.so.10
Никогда не понимал, зачем в Red Hat OpenSSL называется libssl.so.10, а в Debian - libssl.so.1.0.0. И с какой из них надо собирать софт, чтобы у пользователя гарантированно работало?
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|3.16, DIABL0PC, 14:50, 06/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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ИМХО, таки с собой приносить. На днях столкнулся с лайтворксом, Ну вроде ж мелочь, сделать симлинки и всего-то, ан нет! Установленая 1.0.2m ему не понравилась, распаковал 1.0.2j прямо в каталог с либами лайтворкса - работает сволочь.
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|1.40, algri14, 18:19, 06/12/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>Так на скриншоте старые скучные обои как и несколько лет назад, их как раз не меняли
Казалось бы это приятный цвет, но как он бьёт и рубит по глазам, сменить не проблема, но зачем такую дурь ставить дефолтным оформлением дистрибутива, похоже дизайнеры включать мозги даже не думают
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