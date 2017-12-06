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06.12.2017 10:21  Выпуск Puppy Linux 7.5, дистрибутива для устаревших компьютеров

Состоялся релиз легковесного Linux-дистрибутива Precise Puppy 7.5, ориентированного на работу на устаревшем оборудовании. Загрузочный iso-образ занимает 325 Мб (x86, x86_64 c поддержкой BIOS и UEFI). В качестве минимальных системных требований заявлен CPU 1000MHz и 768 Мб ОЗУ, рекомендуемых - CPU 1600MHz и 1 Гб ОЗУ.

Дистрибутив собран с использованием пакетной базы Ubuntu 16.04 и собственного сборочного инструментария Woof-CE, позволяющего использовать в качестве основы пакетные базы сторонних дистрибутивов. Использование бинарных пакетов из Ubuntu позволило значительно сократить время подготовки и тестирования релиза, и одновременно обеспечило пакетную совместимость с репозиториями Ubuntu, при сохранении совместимости с классическими пакетами Puppy в формате PET. Для установки дополнительных приложений и обновления системы предлагается интерфейс Quickpet.

В дистрибутиве представлен полный спектр современных возможностей, функционирующих при достаточно скромных требованиях к аппаратному обеспечению. Графическое окружение пользователя базируется на оконном менеджере JWM, файловом менеджере ROX, собственном наборе GUI-конфигураторов (Puppy Control Panel), виджетов (Pwidgets - часы, календарь, RSS, состояние соединения и т.п.) и приложений (Pburn, Uextract, Packit, Change_kernels, JWMdesk, YASSM, Pclock, SimpleGTKradio). В качестве браузера используется Palemoon. В поставку также включены почтовый клиент Claws mail, Torrent-клиент, мультимедийный проигрыватель MPV, аудиоплеер Deadbeef, текстовый процессор Abiword, табличный процессор Gnumeric, Samba, CUPS.



  1. Главная ссылка к новости (http://blog.puppylinux.com/?vi...)
  2. OpenNews: Релиз Linux-дистрибутива Quirky 8.2, развиваемого автором Puppy Linux
  3. OpenNews: Выпуск легковесных дистрибутивов Puppy Linux 6.0 "Tahrpup" и Quirky Unicorn 6.2
  4. OpenNews: Вышел Precise Puppy Linux 5.7, дистрибутив для устаревших компьютеров
  5. OpenNews: Релиз Linux-дистрибутивов Wary Puppy 5.5 и Racy Puppy 5.5
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: puppy, linux
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  • 1.1, Фуррь, 10:54, 06/12/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +10 +/
    >В качестве минимальных системных требований заявлен CPU 1000MHz и 768 Мб ОЗУ

    Нихрена себе "устаревшее оборудование".

     
     
  • 2.4, kk, 10:59, 06/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +2 +/
    >Нихрена себе "устаревшее оборудование".

    17 лет назад вышел первый процессор на 1000мгц

     
     
  • 3.5, Фуррь, 11:05, 06/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Я больше про память. Помнится, первая моя Убунта на 256 Мб крутилась.
     
     
  • 4.9, Аноним Анонимович Анонимов, 11:42, 06/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    >первая моя Убунта на 256 Мб крутилась

    У меня когда-то на 850MHz и 128 МиБ ОЗУ без проблем Adobe Premiere 6.5 работал, помимо ОС и прочих программ.

     
  • 2.8, Аноним, 11:33, 06/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    Ну если браузер и Libreoffice убрать, то можно и на 128MiB запускать да и меньш... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.11, iPony, 12:07, 06/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Нихрена себе "устаревшее оборудование".

    Да. Или у тебя устаревшее оборудование, это именно то, которое ты увидел в первый раз?

     
  • 1.2, Аноним, 10:55, 06/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Мде Легковесностью тут особо не пахнет На 768 мб можно любой дистр запустить ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.7, Анонимы, 11:16, 06/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Одно дело запустить, а другое - использовать постоянно. Хотя, в целом, согласен. Даже арчик можно на таком запустить...
     
  • 1.3, Аноним, 10:57, 06/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Пуппи уже не тот А как там насчет systemd ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.6, Аноним, 11:15, 06/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    В комлекте... Обрюзг Щенок(
     
  • 1.10, Аноним, 12:03, 06/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    это уже будет дистрибутив для устаревших супер ПК
     

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