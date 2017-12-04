04.12.2017 11:50  Обновление DragonflyBSD 5.0.2

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|1.1, leap42, 14:33, 04/12/2017 [ответить] [смотреть все]
|–2 +/–
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кто-нибудь пользуется? выглядит прилично, но уж как-то слишком маргинально, "потомки" получив "в наследство" не оценят наверное.
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|3.17, kvaps, 22:14, 04/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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О, расскажите про HAMMER, сравнивали с другими кластерными фс?
Она работает на уровне ядра, верно? - Очень интересует производительность...
Сколько хостов используете и как оно в деле вообще?
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|3.14, rvs2016, 19:07, 04/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
|+2 +/–
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Так уже ж давно наступила эра, в которой операционные системы отличаются друг от друга в основном только обоями. А какие там у этих операционных систем ядра - это нынче для юзерей-то дело десятое. :-)))
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|5.19, rvs2016, 23:56, 04/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Ну вот у меня там основное "DE" это i3 + urxvt +
> mc. Сойдёт?
Ну там ещё кой-чего так, по мелочи. Pine, CenterIM, ELinks и т.п. Ну и весь этот мир, дружба, жевачка - из под screen, конечно. Вот и вся DE. Иксы даже не нужны. :-)
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|2.13, synkronized, 18:36, 04/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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Ваша проблема в процессоре intel Bay Trail, во всем виноват C-States, решение здесь https://goo.gl/ZoxKHp
Те же самые симптомы и у меня на Gigabyte GA-J1900N-D3V с Ubuntu 14.04.5 amd64.. переодически lightdm service приходится перезапускать.
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