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04.12.2017 11:50  Обновление DragonflyBSD 5.0.2

Доступен корректирующий релиз операционной системы DragonflyBSD 5.0.2, который в основном содержит исправления, связанные с включением в состав файловой системы HAMMER2. Также изменены права на некоторые каталоги в /usr/share и устранены недостатки в libc, pthreads и libarchive.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.dragonflybsd.org/r...)
  2. OpenNews: Релиз операционной системы DragonFly BSD 5.0
  3. OpenNews: Из ядра DragonFly BSD удалена поддержка PPP
  4. OpenNews: Инструментарий для ФС HAMMER1 портирован для Linux
  5. OpenNews: Следующий выпуск DragonFly BSD будет поставляться с начальной реализацией ФС HAMMER2
  6. OpenNews: Релиз операционной системы DragonFly BSD 4.8
Автор новости: Клыкастый
Тип: Программы
Ключевые слова: dragonflybsd
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  • 1.1, leap42, 14:33, 04/12/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• –2 +/
    кто-нибудь пользуется? выглядит прилично, но уж как-то слишком маргинально, "потомки" получив "в наследство" не оценят наверное.
     
     
  • 2.2, Аноним, 14:40, 04/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Я пользуюсь
     
  • 2.3, Аноним, 14:46, 04/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Пользуюсь. В основном, ради HAMMER и swapcache.
     
     
  • 3.10, Anonim, 18:18, 04/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    > Пользуюсь. В основном, ради HAMMER и swapcache.

    А в чём цимес оных?

     
  • 3.17, kvaps, 22:14, 04/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    О, расскажите про HAMMER,  сравнивали с другими кластерными фс?
    Она работает на уровне ядра, верно? - Очень интересует производительность...

    Сколько хостов используете и как оно в деле вообще?

     
  • 2.9, Аноним, 17:58, 04/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    в чем маргинальность проявляется Сайт приличный в отличие от той же OpenBSD , ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.4, Аноним, 14:46, 04/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –5 +/
    Никем не используемая ось. 3.5 фрикоанонимуса не в счёт.
     
     
  • 2.5, Аноним, 15:24, 04/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    То, что у вас оно не используется, не значит что большой энтерпрайз это вы.
     
     
  • 3.16, Аноним, 20:39, 04/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    > DragonflyBSD
    > большой энтерпрайз

    ахахаха

     
  • 1.6, Аноним, 16:58, 04/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    А какой там основной DE?
     
     
  • 2.8, Аноним, 17:18, 04/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Никакого, из портов ставишь любой - он и будет основным.
     
     
  • 3.14, rvs2016, 19:07, 04/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Так уже ж давно наступила эра, в которой операционные системы отличаются друг от друга в основном только обоями. А какие там у этих операционных систем ядра - это нынче для юзерей-то дело десятое. :-)))
     
     
  • 4.18, Аноним, 23:05, 04/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Ну вот у меня там основное "DE" это i3 + urxvt + mc. Сойдёт?
     
     
  • 5.19, rvs2016, 23:56, 04/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Ну вот у меня там основное "DE" это i3 + urxvt +
    > mc. Сойдёт?

    Ну там ещё кой-чего так, по мелочи. Pine, CenterIM, ELinks и т.п. Ну и весь этот мир, дружба, жевачка - из под screen, конечно. Вот и вся DE. Иксы даже не нужны. :-)

     
  • 1.7, Аноним, 17:16, 04/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    УРА
    Праздник
    Обновляю
     
  • 1.11, Просто так влез, 18:18, 04/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    У меня есть такая плата asus j1900i-c Хочу ее использовать в качестве медиапри... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.13, synkronized, 18:36, 04/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Ваша проблема в процессоре intel Bay Trail, во всем виноват C-States, решение здесь https://goo.gl/ZoxKHp
    Те же самые симптомы и у меня на Gigabyte GA-J1900N-D3V с Ubuntu 14.04.5 amd64.. переодически lightdm service приходится перезапускать.
     
     
  • 3.15, Аноним, 19:48, 04/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Вообще, ох уж эти порезанные интеловые процы и C-states На Атомах были залипату... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.20, Lostpets, 00:04, 05/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Вообще, ох уж эти порезанные интеловые процы и C-states. На Атомах были
    > залипатушки с ними.

    Супер новость!

     

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