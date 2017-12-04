04.12.2017 11:50  Обновление DragonflyBSD 5.0.2

> Ну вот у меня там основное "DE" это i3 + urxvt +

> mc. Сойдёт? Ну там ещё кой-чего так, по мелочи. Pine, CenterIM, ELinks и т.п. Ну и весь этот мир, дружба, жевачка - из под screen, конечно. Вот и вся DE. Иксы даже не нужны. :-)

