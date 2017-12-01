03.12.2017 09:56  Доступен Rocks 7.0, дистрибутив для развертывания кластеров

После двух с половиной лет разработки сформирован релиз специализированного дистрибутива Rocks 7.0, основанного на пакетной базе CentOS и предназначенного для создания вычислительных кластеров, grid-сетей и инфраструктур для обеспечения работы виртуальных окружений на базе Xen и KVM. Дистрибутив может быть использован для быстрого развертывания кластеров в локальной сети с загрузкой основного управляющего узла в live-режиме. После загрузки управляющего узла, дополнительные узлы могут быть загружены по сети через PXE и автоматически настроены. В комплект входит набор специально разработанных средств для централизованного управления кластером и мониторинга его работы.

Размер загрузочного iso-образа 1.1 Гб. Дополнительно подготовлено около десятка специализированных roll-образов, позволяющих упростить изменение конфигурации различных приложений (изменённые приложения ставятся в /opt) при развёртывании узлов на большом числе машин (например, созданы образы c пакетами для web-сервера, bio, condor, ganglia, perl, python, hpc, java, kvm, sge).

Новый выпуск примечателен переходом на пакетную базу CentOS 7 (7.4). Сборки подготовлены только для 64-разрядных систем x86_64. По сравнению с Rocks 6 также существенно изменён процесс установки. Установка теперь поддерживается только по сети. Для развёртывания фронтэнда требуется применение как минимум roll-образов Kernel, Base, Core, CentOS и Updates-CentOS.



