02.12.2017 17:05  Издание Linux Journal прекращает существование

|
|
|
|1.2, ыы, 18:16, 02/12/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|–2 +/–
|
>В качестве причины закрытия называется отсутствие денежных средств на продолжение публикации. Linux Journal примечателен тем, что был самодостаточным проектом, выпускаемым без опеки большого корпоративного спонсора и независимо от издательств.
Весь опенсорс в одной эпитафии. Нет крутого дяди который дает бабло - сообщество ничего сделать не может.
|
|
|
|
|
|3.6, Фуррь, 18:32, 02/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+1 +/–
|
Экий поток юношеского максимализма :) Когда перестанешь сидеть на шее у родителей и начнёшь зарабатывать сам, переобуешься в один миг.
>а рычага денежного уже нет.
То ли дело ты - уж ты-то точно готов каждый день работать бесплатно во благо СПО!
|
|
|
|
|
|5.13, Фуррь, 19:07, 02/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+/–
|
> когда (если) тебе повезет и ты начнешь зарабатывать не только на хлебные
> корки, но и на кусочек масла, и останется еще что сунуть
> под матрас - ты переобуешься еще раз и поймешь, что у
> людей бывают хобби.
Моё-то хобби как раз программирование, так что мимо :)
|
|2.5, нах, 18:29, 02/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+12 +/–
|
бросьте, пятнадцать лет существования без крутого дяди, на голом энтузиазме, скорее опровергают эту идею.
Скорее это эпитафия печатной периодике вообще. Ну кому она, на самом-то деле, сегодня нужна?
|
|
|
|2.17, нах, 19:23, 02/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+/–
|
вы ж и поднимете вой, что вам все на халяву подавай, начнете тырить и выкладывать на торентссру, и т д.
Ну и вы не поняли главного - чтобы были приличного качества материалы, надо платить авторам. С бумажного журнала "берешь в руки, маешь вещь" им перепадет гораздо больше, чем с байтиков где-то в интернете, при всех накладных расходах. За них платить просто немодно.
А реальный ключевой источник денег интернет-онли изданий эти ребята озвучили совершенно правильно - анальные зонды везде где можно, и играть с ними - не хотят, брезгливы шыбко.
|
|
|
|
|
|3.18, нах, 19:24, 02/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+/–
|
> Ага и следующая новость будет...
> и начинает существование systemd-journald2
блин, пришлось стереть свой такой же точно коммент ;-)
|