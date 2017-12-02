02.12.2017 17:05  Издание Linux Journal прекращает существование

Эпохальный компьютерный журнал "Linux Journal" прекращает публикацию. Декабрьского номера не будет. Linux Journal издавался с апреля 1994 года (когда вышла версия 1.0 ядра Linux) и был первым печатным изданием, посвящённым Linux и сопутствующим технологиям.

В качестве причины закрытия называется отсутствие денежных средств на продолжение существования, в том числе нет денег даже на возврат средств за уже оформленные подписки (в качестве компенсации удалось договориться с изданием Linux Pro Magazine о предоставлении подписчикам Linux Journal шести бесплатных выпусков). Linux Journal примечателен тем, что был самодостаточным проектом, выпускаемым без опеки большого корпоративного спонсора и независимо от издательств. До сих пор изданию удавалось сводить концы с концами, но в ноябре наступил переломный момент и издержки не удалось покрыть поступлениями от рекламы и продажи номеров.

Отмечается, что потребности рекламодателей последнее время изменились и если раньше они придавали большое значение бренду и лояльности читателей, то сейчас гонятся за просмотры и возможность показать свою рекламу во всех местах где только можно, отслеживая предпочтения и следя за браузерами пользователей.



