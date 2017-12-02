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02.12.2017 17:05  Издание Linux Journal прекращает существование

Эпохальный компьютерный журнал "Linux Journal" прекращает публикацию. Декабрьского номера не будет. Linux Journal издавался с апреля 1994 года (когда вышла версия 1.0 ядра Linux) и был первым печатным изданием, посвящённым Linux и сопутствующим технологиям.

В качестве причины закрытия называется отсутствие денежных средств на продолжение существования, в том числе нет денег даже на возврат средств за уже оформленные подписки (в качестве компенсации удалось договориться с изданием Linux Pro Magazine о предоставлении подписчикам Linux Journal шести бесплатных выпусков). Linux Journal примечателен тем, что был самодостаточным проектом, выпускаемым без опеки большого корпоративного спонсора и независимо от издательств. До сих пор изданию удавалось сводить концы с концами, но в ноябре наступил переломный момент и издержки не удалось покрыть поступлениями от рекламы и продажи номеров.

Отмечается, что потребности рекламодателей последнее время изменились и если раньше они придавали большое значение бренду и лояльности читателей, то сейчас гонятся за просмотры и возможность показать свою рекламу во всех местах где только можно, отслеживая предпочтения и следя за браузерами пользователей.

  1. Главная ссылка к новости (http://www.linuxjournal.com/co...)
  2. OpenNews: АНБ ведёт особое наблюдение за посетителями сайтов Tor, Tails и Linux Journal
  3. OpenNews: Опубликован рейтинг предпочтений пользователей Linux по версии журнала Linux Journal
Автор новости: Какаянахренразница
Тип: К сведению
Ключевые слова: linux
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  • 1.1, Аноним, 18:16, 02/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Очень жаль.
     
  • 1.2, ыы, 18:16, 02/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –2 +/
    >В качестве причины закрытия называется отсутствие денежных средств на продолжение публикации. Linux Journal примечателен тем, что был самодостаточным проектом, выпускаемым без опеки большого корпоративного спонсора и независимо от издательств.

    Весь опенсорс в одной эпитафии. Нет крутого дяди который дает бабло - сообщество ничего сделать не может.

     
     
  • 2.4, Аноним, 18:25, 02/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• –4 +/
    Обычное дело Многим пейсателям кода обязательно нужен руководитель с кнутом нап... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.6, Фуррь, 18:32, 02/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Экий поток юношеского максимализма :) Когда перестанешь сидеть на шее у родителей и начнёшь зарабатывать сам, переобуешься в один миг.


    >а рычага денежного уже нет.

    То ли дело ты - уж ты-то точно готов каждый день работать бесплатно во благо СПО!

     
     
  • 4.10, Аноним, 18:55, 02/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Спасибо за комплимент про максимализм, но годков мне уже за тридцатник Ну а про... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.15, anonymous, 19:17, 02/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Сейчас мы послушали плач Ярославны.
     
  • 4.11, Аноним, 18:56, 02/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    когда если тебе повезет и ты начнешь зарабатывать не только на хлебные корки, ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.13, Фуррь, 19:07, 02/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > когда (если) тебе повезет и ты начнешь зарабатывать не только на хлебные
    > корки, но и на кусочек масла, и останется еще что сунуть
    > под матрас - ты переобуешься еще раз и поймешь, что у
    > людей бывают хобби.

    Моё-то хобби как раз программирование, так что мимо :)

     
  • 2.5, нах, 18:29, 02/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +12 +/
    бросьте, пятнадцать лет существования без крутого дяди, на голом энтузиазме, скорее опровергают эту идею.

    Скорее это эпитафия печатной периодике вообще. Ну кому она, на самом-то деле, сегодня нужна?

     
  • 1.3, Аноним, 18:24, 02/12/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +5 +/
    Жаль, помню в девяностых в фидошные времена подписывался через Михаила Браво Жу... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.14, ПростоГерой, 19:14, 02/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А я начал изучение Линукса с видеокурсов от Михаила Браво. До сих пор их рекомендую тем кто переходит на Линукс. Курсы можно найти на Рутрекере.
     
  • 1.7, VINRARUS, 18:33, 02/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Форки хоть остались?
     
  • 1.8, Аноним, 18:37, 02/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Эх, жаль, нужно будет на гитхабе форкн... Ой, стоп...
     
  • 1.9, th3m3, 18:46, 02/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Перешли бы на электронную версию по подписке.
     
     
  • 2.17, нах, 19:23, 02/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    вы ж и поднимете вой, что вам все на халяву подавай, начнете тырить и выкладывать на торентссру, и т д.
    Ну и вы не поняли главного - чтобы были приличного качества материалы, надо платить авторам. С бумажного журнала "берешь в руки, маешь вещь" им перепадет гораздо больше, чем с байтиков где-то в интернете, при всех накладных расходах. За них платить просто немодно.
    А реальный ключевой источник денег интернет-онли изданий эти ребята озвучили совершенно правильно - анальные зонды везде где можно, и играть с ними - не хотят, брезгливы шыбко.

     
  • 1.12, Ilya Indigo, 19:06, 02/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Вот бы новость...
    systemd-journald прекращает существование.
     
     
  • 2.16, Аноним, 19:22, 02/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ага и следующая новость будет...
    и начинает существование systemd-journald2
     
     
  • 3.18, нах, 19:24, 02/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Ага и следующая новость будет...
    > и начинает существование systemd-journald2

    блин, пришлось стереть свой такой же точно коммент ;-)

     

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