28.11.2017 22:01  Дисплейный сервер Mir добавлен в репозитории Fedora

В штатные репозитории пакетов Fedora Linux 27 и Rawhide добавлен пакет с дисплейным сервером Mir, разработка которого продолжается компанией Canonical, несмотря на отказ от развития оболочки Unity и редакции Ubuntu для смартфонов (Mir продолжает применяться для встраиваемых устройств). В течение дня также планируется добавить пакет в репозиторий Fedora 26.

Для запуска демонстрационных приложений на базе Mir пользователям Fedora теперь достаточно выполнить "sudo dnf install mir-demos qterminal" и запустить miral-desktop (qterminal устанавливается для демонстрации работы с Mir бэкенда Qt Wayland).