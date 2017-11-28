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28.11.2017 22:01  Дисплейный сервер Mir добавлен в репозитории Fedora

В штатные репозитории пакетов Fedora Linux 27 и Rawhide добавлен пакет с дисплейным сервером Mir, разработка которого продолжается компанией Canonical, несмотря на отказ от развития оболочки Unity и редакции Ubuntu для смартфонов (Mir продолжает применяться для встраиваемых устройств). В течение дня также планируется добавить пакет в репозиторий Fedora 26.

Для запуска демонстрационных приложений на базе Mir пользователям Fedora теперь достаточно выполнить "sudo dnf install mir-demos qterminal" и запустить miral-desktop (qterminal устанавливается для демонстрации работы с Mir бэкенда Qt Wayland).



  1. Главная ссылка к новости (https://community.ubuntu.com/t...)
  2. OpenNews: Разработка дисплейного сервера Mir перенесена на Git и GitHub
  3. OpenNews: Выпуск дисплейного сервера Mir 0.28 c начальной поддержкой Wayland
  4. OpenNews: Второе обновление прошивки UBports, пришедшей на смену Ubuntu Touch
  5. OpenNews: В Fedora Linux добавлена поддержка самодостаточных пакетов Snap
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: mir, wayland
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  • 1.1, Фуррь, 22:08, 28/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
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    Возможность первым пощупать новые фишечки - это то, за что я так люблю Федору :3
     
     
  • 2.2, A.Stahl, 22:15, 28/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
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    Зачем тебе если ты так ненавидишь эти самые "новые фишечки"? От обновлений файерфокса и прочих системд тебе ведь аж плохеет. Зачем?!
     
     
  • 3.5, DerRoteBaron, 22:22, 28/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
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    Чтобы было о чем писать тут в комментах же!
     
  • 2.6, Аноним, 22:32, 28/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
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    Ты сейчас очень рассмешил арчеводов
     
  • 1.3, Анончик99999, 22:18, 28/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
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    Интересно, сколько придется труп насиловать!?
     
     
  • 2.4, Аноним, 22:20, 28/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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    Так никто же не заставляет...
     
     
  • 3.7, Retrosharer, 22:58, 28/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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    Так хочется ж.
     
  • 1.8, Меломан1, 23:19, 28/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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    Это ж какие услуги Canonical оказывал RH за портирование Mir в Fedora? Жуть какая-то...
     

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