23.11.2017 20:52  В Firefox планируют выводить предупреждение при посещении ранее взломанных сайтов

Разработчики Mozilla сообщили о начале работы по интеграции механизма вывода уведомлений об использовании потенциально скомпрометированных учётных записей. Проверка будет осуществляется через интеграцию с базой данных проекта haveibeenpwned.com, включающей сведения о почти 5 миллиардах учётных записей, похищенных в результате взломов 252 сайтов.

Прототип механизма информирования пользователей о взломе пока развивается в форме дополнения BreachAlerts. В настоящее время функциональность дополнения ограничена выводом предупреждения при посещении сайтов, на которых ранее фиксировались взломы с утечкой учётных записей. Уведомление позволяет ввести свой email или имя пользователя и проверить не была ли скомпрометирована связанная с ними учётная запись. Список взломанных сайтов загружается на локальную систему через API "https://stage.haveibeenpwned.com/api/v2/breaches".