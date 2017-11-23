23.11.2017 20:52  В Firefox планируют выводить предупреждение при посещении ранее взломанных сайтов

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|2.8, Dragonic, 22:13, 23/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
|+2 +/–
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Почему? Стало же лучше: скорость, свежий вздох дизайна. Теперь хоть не стыдно советовать Firefox в качестве основного браузера, чему я, как пользователь Firefox со стажем, безусловно рад.
Некоторых дополнений не хватает, конечно, но скорость и единый стандарт дополнений того стоят.
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|1.11, Sanek, 22:19, 23/11/2017 [ответить] [смотреть все]
|+3 +/–
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Firefox очень странную политику ведет. С одной стороны пытаются делать какие-то вещи, чтобы бороться с фишингом и всякими кривыми сайтами, предупреждают о возможной опасности при посещении некоторых сайтов. С другой стороны, я потратил 3 дня на выпиливание в about:config, а так же других местах - всей телеметрии, которую они туда напихали. И до сих пор не уверен, что отключил все что надо. Ну даже не знаю что и думать.
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