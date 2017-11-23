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23.11.2017 20:52  В Firefox планируют выводить предупреждение при посещении ранее взломанных сайтов

Разработчики Mozilla сообщили о начале работы по интеграции механизма вывода уведомлений об использовании потенциально скомпрометированных учётных записей. Проверка будет осуществляется через интеграцию с базой данных проекта haveibeenpwned.com, включающей сведения о почти 5 миллиардах учётных записей, похищенных в результате взломов 252 сайтов.

Прототип механизма информирования пользователей о взломе пока развивается в форме дополнения BreachAlerts. В настоящее время функциональность дополнения ограничена выводом предупреждения при посещении сайтов, на которых ранее фиксировались взломы с утечкой учётных записей. Уведомление позволяет ввести свой email или имя пользователя и проверить не была ли скомпрометирована связанная с ними учётная запись. Список взломанных сайтов загружается на локальную систему через API "https://stage.haveibeenpwned.com/api/v2/breaches".



  1. Главная ссылка к новости (https://www.ghacks.net/2017/11...)
  2. OpenNews: Утечка учётных записей 68 млн пользователей Dropbox
  3. OpenNews: Уязвимость в Apache Struts стала причиной утечки персональных данных 143 млн американцев
  4. OpenNews: Uber раскрыл сведения об утечке персональных данных 57 млн пассажиров
  5. OpenNews: Взлом 2013 года привёл к утечке учётных записей 3 миллиардов пользователей Yahoo
  6. OpenNews: Фонд СПО сообщил об утечке данных пользователей из-за забытой резервной копии
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: firefox, privacy
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  • 1.1, Аноним, 21:23, 23/11/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +3 +/
    Потом этот сайт взломают, и будет прекрасная база для рассылки спама ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.7, freehck, 22:12, 23/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +4 +/
    А ещё скриншот весьма доставляющий.
    "Вы посетили взломанный сайт adobe.com. Введите email-адрес и нажмите enter". :)
     
  • 2.10, Аноним, 22:18, 23/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Не проще просто собрать те же данные, что и этот сайт, вместо того, чтобы его з... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.2, metakeks, 21:29, 23/11/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Как они будут узнавать, что сайт был взломан, руками базу вести?
     
     
  • 2.4, Baz, 21:50, 23/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    там база будет как у роскомнадзора
     
  • 2.30, Аноним, 00:20, 24/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Статью не читай сразу комментарий пиши ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.3, Аноним, 21:47, 23/11/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    adobe для зашквара выбрали)) так их!
     
  • 1.5, Аноним, 21:54, 23/11/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +4 +/
    зачем интегрировать в браузер то что должно быть дополнением чтобы больше левых... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.9, Dragonic, 22:14, 23/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Возможно, из-за того, что далеко не все ставят дополнения, тем более такого рода, а подобная информация важна для безопасности
     
     
  • 3.16, Аноним, 22:46, 23/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    угадай почему подсказка -- потомучто им нужен браузер, а не программа с количес... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.26, Аноним, 23:52, 23/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Чтобы было что сломать через 5 релизов
     
  • 1.6, koblin_, 22:06, 23/11/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Браузером пользоваться уже не возможно без слез. Все же нормально было..
     
     
  • 2.8, Dragonic, 22:13, 23/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    Почему? Стало же лучше: скорость, свежий вздох дизайна. Теперь хоть не стыдно советовать Firefox в качестве основного браузера, чему я, как пользователь Firefox со стажем, безусловно рад.
    Некоторых дополнений не хватает, конечно, но скорость и единый стандарт дополнений того стоят.
     
  • 1.11, Sanek, 22:19, 23/11/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    Firefox очень странную политику ведет. С одной стороны пытаются делать какие-то вещи, чтобы бороться с фишингом и всякими кривыми сайтами, предупреждают о возможной опасности при посещении некоторых сайтов. С другой стороны, я потратил 3 дня на выпиливание в about:config, а так же других местах - всей телеметрии, которую они туда напихали. И до сих пор не уверен, что отключил все что надо. Ну даже не знаю что и думать.
     
     
  • 2.13, Аноним, 22:26, 23/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    а чего тут думать-то -- вместо разработки браузера -- занимаются хренью лучше б... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.24, Аноним, 23:47, 23/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Они когда-то уже так сделали. Пора отпочковать новый seamonkey?
     
  • 2.15, Аноним, 22:43, 23/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    >я потратил 3 дня

    http://warfx.ru/firefox/config/

     
     
  • 3.29, Аноним, 00:18, 24/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Это я тебе дал этот сайт А 3 дня я потратил на копание в исходниках, чтобы убед... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.18, 0x0, 22:56, 23/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –3 +/
    Тоже какая-то странная политика, не находишь С одной стороны жить чаяниями и тр... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.20, Sw00p aka Jerom, 23:24, 23/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    телеметрия эт типа эмпирический метод познания желаний пользователя ?
     
     
  • 4.25, 0x0, 23:51, 23/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Большинство видов деятельности, связанных с благополучным состоянием сельск... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.22, Аноним, 23:39, 23/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Не вижу ничего странного Испокон веку была такая штука как бета-тестирование, а... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.27, 0x0, 23:56, 23/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Бета-тестирование ‒ это, конечно, классно... если б напрямую не зависело от "от своевременного предоставления данных" (см. выше))
     
  • 1.12, Аноним, 22:23, 23/11/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Веб становиться все меньше полигоном для индивидуальных препринимателей и просто... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.14, Аноним, 22:32, 23/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    считаешь что аналогия удачна у владельца сайта руки из ЖОПЫ растут, а ты полага... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.17, Аноним, 22:53, 23/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Ммм, продолжай, это меня заводит.
     
     
  • 4.19, Аноним, 22:57, 23/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    что заводит - волосатые конечности дегенератов, которые не способны два плюс ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.21, Ordu, 23:27, 23/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Когда мне как-то на ночной прогулке сломали нос -- без особой причины, просто та... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.28, Аноним, 23:58, 23/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Полегчало?
     
  • 1.23, Аноним, 23:44, 23/11/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    В Firefox планируется следить за пользователями ещё больше wget наше все Много... весь текст скрыт [показать]
     

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