22.11.2017 12:52  Выпуск web-браузера Vivaldi 1.13

Увидел свет проприетарный web-браузер Vivaldi 1.13, разрабатываемый на базе движка Chromium и продолжающий развитие идей классического браузера Opera, предоставляя широкий спектр возможностей, включая удобную систему группировки вкладок, боковую панель, конфигуратор с большим числом настроек, режим блокировки изображений и нежелательного контента, систему ведения заметок, режим горизонтального отображения вкладок. Интерфейс браузера написан на языке JavaScript с использованием библиотеки React, платформы Node.js, Browserify и различных готовых NPM-модулей. Сборки Vivaldi подготовлены для Linux, Windows и macOS. Для прошлых выпусков проект распространяет под открытой лицензией исходные тексты изменений к Chromium. Реализация интерфейса Vivaldi написана на JavaScript, доступна в исходных текстах, но под проприетарной лицензией. Основные новшества: Добавлена боковая панель Window, в которой в древовидном виде представлен список вкладок, открытых в текущем окне. В панели можно наглядно оценить заголовки открытых страниц, менять расположение вкладок, использовать различные виды сортировки, просматривать несколько страниц бок о бок, применять поиск, замораживать для просмотра в будущем неиспользуемые вкладки, закреплять элементы и группировать вкладки по тематике;





В системе управления загрузками добавлен вывод предупреждения при попытке закрытия браузера до окончания всех загрузок. В панели со списком активных загрузок добавлены кнопки при приостановки и возобновления загрузки. Обеспечено отображение текущей скорости загрузки;

Переписан код управления окнами, что позволило поднять производительность на маломощных системах;

В Linux обеспечена вставка ссылки в адресную строку при клике средней кнопкой мыши на экспресс-панели.



