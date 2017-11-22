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22.11.2017 12:52  Выпуск web-браузера Vivaldi 1.13

Увидел свет проприетарный web-браузер Vivaldi 1.13, разрабатываемый на базе движка Chromium и продолжающий развитие идей классического браузера Opera, предоставляя широкий спектр возможностей, включая удобную систему группировки вкладок, боковую панель, конфигуратор с большим числом настроек, режим блокировки изображений и нежелательного контента, систему ведения заметок, режим горизонтального отображения вкладок. Интерфейс браузера написан на языке JavaScript с использованием библиотеки React, платформы Node.js, Browserify и различных готовых NPM-модулей. Сборки Vivaldi подготовлены для Linux, Windows и macOS. Для прошлых выпусков проект распространяет под открытой лицензией исходные тексты изменений к Chromium. Реализация интерфейса Vivaldi написана на JavaScript, доступна в исходных текстах, но под проприетарной лицензией.

Основные новшества:

  • Добавлена боковая панель Window, в которой в древовидном виде представлен список вкладок, открытых в текущем окне. В панели можно наглядно оценить заголовки открытых страниц, менять расположение вкладок, использовать различные виды сортировки, просматривать несколько страниц бок о бок, применять поиск, замораживать для просмотра в будущем неиспользуемые вкладки, закреплять элементы и группировать вкладки по тематике;


  • В системе управления загрузками добавлен вывод предупреждения при попытке закрытия браузера до окончания всех загрузок. В панели со списком активных загрузок добавлены кнопки при приостановки и возобновления загрузки. Обеспечено отображение текущей скорости загрузки;
  • Переписан код управления окнами, что позволило поднять производительность на маломощных системах;
  • В Linux обеспечена вставка ссылки в адресную строку при клике средней кнопкой мыши на экспресс-панели.


  1. Главная ссылка к новости (https://vivaldi.com/blog/vival...)
  2. OpenNews: Выпуск web-браузера Vivaldi 1.12
  3. OpenNews: Выпуск web-браузера Opera 49
  4. OpenNews: Браузер QupZilla переименован в Falkon
  5. OpenNews: Выпуск web-браузера QupZilla 2.2
  6. OpenNews: Вышел второй кандидат в релизы браузера Otter
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: vivaldi
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  • 1.1, Мать драконов, 12:59, 22/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Хороший браузер
     
     
  • 2.4, я, 13:26, 22/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +6 +/
    - нет возможности настраивать скроллинг
    - жрет память и процессор дико
    - постоянные лаги интерфейса при большом количестве вкладок
    - нет доверия дополнениям из Хрома
    - закрытый код
    А так да, браузер отличный.
     
  • 2.5, я, 13:28, 22/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +/
    Идею с древовидными вкладками утащили из Tree Style Tab?!
     
     
  • 3.14, Аноним, 14:22, 22/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Не утащили, а реализовали по просьбам пользователей.
     
  • 3.40, ПишуИзВивальди, 16:42, 22/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –1 +/
    > Идею с древовидными вкладками утащили из Tree Style Tab?!

    Вот только ТриСтайл слизал идею из Оперы.

     
     
  • 4.45, я, 16:55, 22/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Не было такого в Опере.
     
  • 2.29, Король Ночи, 15:58, 22/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Каково тебе было потерять одного из трех драконов в битве со мной?
     
     
  • 3.43, Мать драконов, 16:46, 22/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Я сожру тебя и высрy через свой з@д
     
     
  • 4.48, Король Ночи, 17:07, 22/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Не думаю что у тебя получится. Станешь замороженной креветкой.
     
  • 2.33, Fantomas, 16:23, 22/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    ага, когда IPv6 заработает, точнее когда начнет резолвить AAAA ДНС записи?
     
  • 1.3, Singularity, 13:26, 22/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Хороший, удобный браузер, хотя и проприетарщина.
     
  • 1.6, Аноним, 13:33, 22/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Как убедиться, что в него не насовали бэкдоров?
     
     
  • 2.7, A.Stahl, 13:38, 22/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Дизассемблер тебе в руки.
     
  • 2.42, Аноним, 16:46, 22/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Не использовать его.
     
     
  • 3.44, Аноним, 16:47, 22/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Или стать разработчиком этого браузера. :)
     
  • 1.9, Dimetri, 13:52, 22/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +27 +/
    После Firefox Quantum смотрю на все браузеры как на гoвно. В особенности смешно слышать хвалебные оды проприетарщине на сайте, посвященном СПО.
     
     
  • 2.11, Аноним, 14:03, 22/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –27 +/
    Проприетарщина всегда была и будет лучше опесорса по определению и на деле.
     
     
  • 3.13, vz, 14:10, 22/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    в отъёме денег и продаже людей
     
     
  • 4.16, Аноним, 14:31, 22/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    в линчевании негров и пожирании младенцев
     
  • 3.24, Аноним, 15:34, 22/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    атлична атлична ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.26, Dimetri, 15:50, 22/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +10 +/
    Нет, не будет. Blender и Krita тому ярчайший пример.
     
  • 3.35, Аноним, 16:29, 22/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    После такого, этот дегенерат должен быть забанен.
     
  • 2.22, Аноним, 14:55, 22/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Смотри не сглазь))
     
  • 1.12, vz, 14:09, 22/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    EULA идёт лесом
     
  • 1.17, Аноним, 14:34, 22/11/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Эм Можно вопрос Да, проприетарщина - неудивительно, учитывая, что браузер от с... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.20, Аноним, 14:44, 22/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Тем более, что поведение Chromium предсказуемо И можно отследить обращения в се... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.23, Аноним, 15:20, 22/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Тем более, что интерфейс реализован в виде стандартного chrome-приложения из сто... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.25, iPony, 15:40, 22/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Очень просто - у тебя нет достоверности, что именно вот с этих сорсов можно собрать действительно кусок реального браузера, добавив куски текстовых штук типа (html+js)
     
     
  • 3.27, Аноним, 15:53, 22/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Т е если взять самый последний-распоследний хромиум, выдрать интерфейсные куски... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.30, Аноним, 15:59, 22/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Вот эту модифицированную версию они и выкладывают в исходниках Правда, в виде z... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.46, Аноним, 16:58, 22/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Значит, если они действительно добавляют вредоносный код, то 1 Они должны отра... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.19, Аноним, 14:38, 22/11/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Вертикальные вкладки - очень хорошо, но вот реализация какая-то своеобразная, ка... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.39, ПишуИзВивальди, 16:41, 22/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Да, удивительно. Ведь пример вкладок старой Оперы у них перед глазами.
     
  • 1.21, Аноним, 14:52, 22/11/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    JS и лицензия перекрывают все возможные преимущества, чтобы они там не нагородил... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.28, Аноним, 15:56, 22/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +14 +/
    Открывай исходники или досвидания!
     
  • 1.31, th3m3, 15:59, 22/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Firefox, теперь даст всем браузерам жару.
     
     
  • 2.32, Аноним, 16:19, 22/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Всем одному?
     
  • 2.34, Аноним, 16:27, 22/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Всегда повторял и буду повторять запятую между подлежащим и сказуемым ставят то... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.47, Ordu, 17:02, 22/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Нет, не только мyдaки, не могущие в грамотность, ставят запятую между подлежащим и сказуемым. Вон, смотри, я даже две втиснул в предыдущем предложении, и всё как надо.

    Зацикливаясь на грамотности, ты лишаешься возможности читать "невербальную" информацию в неграмотных текстах. Он, скорее всего, хотел к "Firefox" прицепить зависимый оборот или предложение, но потом раздумал и стыдливо удалил написанное, но запятую одну оставил.

     
  • 1.36, Аноним, 16:30, 22/11/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Кому нужна эта шлаковая закрытая поделка, когда есть открытый, свободный и безоп... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.37, Taronto, 16:38, 22/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +8 +/
    Насчет открытый, свободный, быстрый - здесь согласен. Безопасный - ниxpeна подобного. Надо заходить в about:config и выключать телеметрию. Как именно, смотри здесь: http://warfx.ru/firefox/config/
     
  • 1.38, Аноним, 16:39, 22/11/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Ныне в браузере проходит вся жизнь - работа, общение, банкинг Доверять это проп... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.41, Аноним, 16:44, 22/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    И то правда Вообще странно слышать какие-то положительные комментарии про закры... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     

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