22.11.2017 12:52  Выпуск web-браузера Vivaldi 1.13

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|2.4, я, 13:26, 22/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
|+6 +/–
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- нет возможности настраивать скроллинг
- жрет память и процессор дико
- постоянные лаги интерфейса при большом количестве вкладок
- нет доверия дополнениям из Хрома
- закрытый код
А так да, браузер отличный.
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|1.9, Dimetri, 13:52, 22/11/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+27 +/–
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После Firefox Quantum смотрю на все браузеры как на гoвно. В особенности смешно слышать хвалебные оды проприетарщине на сайте, посвященном СПО.
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|3.47, Ordu, 17:02, 22/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Нет, не только мyдaки, не могущие в грамотность, ставят запятую между подлежащим и сказуемым. Вон, смотри, я даже две втиснул в предыдущем предложении, и всё как надо.
Зацикливаясь на грамотности, ты лишаешься возможности читать "невербальную" информацию в неграмотных текстах. Он, скорее всего, хотел к "Firefox" прицепить зависимый оборот или предложение, но потом раздумал и стыдливо удалил написанное, но запятую одну оставил.
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