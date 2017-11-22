22.11.2017 10:38  Проблемы с BCache в ядре Linux 4.14 могут привести к повреждению данных

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|3.31, none_first_, 13:51, 22/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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> И SLC под кэш выйдет дороже, чем TLC нужного размера.
это если общий объем данных туда можно впихнуть...
а когда полка с терабайтами (в массиве), а часто изменяемых данных на десятки/сонтни гигабайт - кэш вполне решает задачи
ТЛС обойдется существенно дороже учитывая еще и циклы его замены (если в рэйдах)
https://geektimes.ru/post/271788/
в рэйдах еще и на контроллеры придется разорится (ибо несколько SSD - вполне канал уложат)
и еще особенность SSD рэйдов https://habrahabr.ru/company/webzilla/blog/227927/
если коротко - кэш бюджетное решение для сценариев использования
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|2.19, Anonim, 11:52, 22/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
|–1 +/–
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> Кэширование на SSD - костыль. Толком ничего не ускоряется.
При раздаче видео - не ускоряется, а при раздаче кучи мелких файлов (картинки, css, жабоскрипт) очень существенное ускорение.
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|2.41, Гентушник, 17:07, 22/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
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Зависит от сценария использования.
Я на рабочем компе использую LVM-cache для LV где расположены всякие 1С-ные базы.
Открытие баз и запись в них (в некоторых сценариях, например в конфигураторе) существенно ускоряется.
Если вырубить lvm-cache то сразу заметно замедление.
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|3.24, Anonim, 12:03, 22/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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> Этот BCache для энтузиастов. В реальной работе его никто не использует, т.к.
> дорого и не эффективно. А все нужные вещи в ядре вполне
> достаточно тестируются.
Ну конечно. Что дорого и что неэффективно?
При нескольких терабайтах картинок - очень эффективно и не дорого. Гораздо дешевле, чем на SSD хранить.
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|5.32, Crazy Alex, 14:10, 22/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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То ты больших объёмов не видел. Если у тебя мелкий сайтик - то что угодно справится, конечно. А теперь представь себе reddit или что-то вроде инстаграм - есть огромная куча контента, популярного - доли процента, но всё же RAM пихать - дороговато выйдет.
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|3.27, user, 12:33, 22/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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В арче кстати 4.14 еще в тестинг. Хочу посмотреть на человека держащего ынтырпрайз на тестинг
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|5.46, user, 18:33, 22/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> АлавердЫ! Хочу посмотреть на человека держащего ынтырпрайз на раче 8-)
Шо, прям на тестинг?) у мну даже десктоп на коре. Ссыкотно чото.
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|1.43, Адекват, 17:43, 22/11/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>но также отмечаются и случаи невосстановимых повреждений базового раздела после его монтирования в составе BCache.
Очень надеюсь, что это будет случаться как можно чаще.
Может хоть у кого-то глаза откроются.
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