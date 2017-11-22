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22.11.2017 10:38  Проблемы с BCache в ядре Linux 4.14 могут привести к повреждению данных

Пользователи дистрибутива Gentoo обратили внимание на регрессивное изменение в ядре Linux 4.14, которое может привести к повреждению содержимого файловой системы при использовании механизма BCache для кэширования доступа к медленным жестким дискам на быстрых SSD-накопителях. Исправление уже предложено для ядра Linux и будет включено в выпуск 4.14.2.

Суть проблемы в том, что в ядре 4.14 в системе блочного ввода/вывода (bio) для указания информации о разделах было представлено новое поле bi_partno, вместо того чтобы использовать уже применяемый метод кодирования сведений в поле bi_bdev в структуре bdev->bd_contains. Функция __bio_clone_fast была адаптирована для копирования информации о диске, но некорректно обрабатывала информацию о разделах на нём, что могло привести к повреждению содержимого при использовании BCache.

В зависимости от настроек проблема проявляется выдачей некорректных данных при чтении из раздела BСache, но также отмечаются и случаи невосстановимых повреждений базового раздела после его монтирования в составе BCache. Не исключено, что проблема может проявляться и для других блочных подсистем ядра, использующих вызов __bio_clone_fast.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: В реализации программного RAID для Linux обнаружена ошибка, которая может привести к повреждению мета-данных
  3. OpenNews: Уязвимость в NAND Flash может привести к повреждению чужих данных на SSD-накопителях
  4. OpenNews: Выпущен патч для исправления ошибки в ext4, которая могла привести к повреждению ФС
  5. OpenNews: Содержимое ячеек DRAM может быть повреждено в результате цикличного чтения
  6. OpenNews: Проблема с повреждением разделов Ext4 оказалась в md-raid0
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: bcache, kernel, linux
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  • 1.3, Аноним, 11:02, 22/11/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +3 +/
    Торвальд не юзает BCache, Kent Overstreet набыдлoкoдил и протолкнул как бывший с... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.30, Аноним, 12:51, 22/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    И причём здесь Кент Он код отдал, попрощался и уже давно занимается разработкой... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.4, Аноним, 11:07, 22/11/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –6 +/
    OpenZFS нужно было использовать там все уже из-коробки протестировано за многие ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.5, upyr, 11:13, 22/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    CDDL and GPL legal incompatibility
     
     
  • 3.28, Аноним, 12:49, 22/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –7 +/
    Да плевать с высокой колокольни, ни кто не узнает и не проконтролирует Бери и п... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.29, Аноним, 12:51, 22/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    github так и делает
     
     
  • 5.33, Аноним, 14:17, 22/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –4 +/
    И правильно делает, что способствует его процветанию И плевать ему на рейтинги-... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.40, Crazy Alex, 16:37, 22/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    https://en.wikipedia.org/wiki/Tragedy_of_the_commons почитайте для общего развития
     
  • 6.42, _, 17:37, 22/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Тебя посодюьЪ. А ты не воруй! (С) :)
     
  • 1.6, Аноним, 11:16, 22/11/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    Кэширование на SSD - костыль. Толком ничего не ускоряется.
     
     
  • 2.7, Аноним, 11:17, 22/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    И SLC под кэш выйдет дороже, чем TLC нужного размера.
     
     
  • 3.31, none_first_, 13:51, 22/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > И SLC под кэш выйдет дороже, чем TLC нужного размера.

    это если общий объем данных туда можно впихнуть...
    а когда полка с терабайтами (в массиве), а часто изменяемых данных на десятки/сонтни гигабайт - кэш вполне решает задачи
    ТЛС обойдется существенно дороже учитывая еще и циклы его замены (если в рэйдах)
    https://geektimes.ru/post/271788/
    в рэйдах еще и на контроллеры придется разорится (ибо несколько SSD - вполне канал уложат)
    и еще особенность SSD рэйдов https://habrahabr.ru/company/webzilla/blog/227927/

    если коротко - кэш бюджетное решение для сценариев использования

     
  • 2.19, Anonim, 11:52, 22/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    > Кэширование на SSD - костыль. Толком ничего не ускоряется.

    При раздаче видео - не ускоряется, а при раздаче кучи мелких файлов (картинки, css, жабоскрипт) очень существенное ускорение.

     
     
  • 3.22, Аноним, 12:00, 22/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    В лине есть дисковый кэш, он кэширует чтение и использует всю свободную оператив... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.36, Аноним, 15:24, 22/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    кешировал, пока редхет чото в своём ядре не поломал
     
  • 2.41, Гентушник, 17:07, 22/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Зависит от сценария использования.
    Я на рабочем компе использую LVM-cache для LV где расположены всякие 1С-ные базы.
    Открытие баз и запись в них (в некоторых сценариях, например в конфигураторе) существенно ускоряется.
    Если вырубить lvm-cache то сразу заметно замедление.
     
  • 1.12, Аноним, 11:39, 22/11/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Вот и результат релизов каждые 2 месяца не протестируешь ничего Зато релизы б... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.18, Аноним, 11:51, 22/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    Этот BCache для энтузиастов В реальной работе его никто не использует, т к дор... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.24, Anonim, 12:03, 22/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    > Этот BCache для энтузиастов. В реальной работе его никто не использует, т.к.
    > дорого и не эффективно. А все нужные вещи в ядре вполне
    > достаточно тестируются.

    Ну конечно. Что дорого и что неэффективно?
    При нескольких терабайтах картинок - очень эффективно и не дорого. Гораздо дешевле, чем на SSD хранить.

     
     
  • 4.25, Аноним, 12:05, 22/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    У вас эти терабайты постоянно записываются или считываются BCache используется ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.32, Crazy Alex, 14:10, 22/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    То ты больших объёмов не видел. Если у тебя мелкий сайтик - то что угодно справится, конечно. А теперь представь себе reddit или что-то вроде инстаграм - есть огромная куча контента, популярного - доли процента, но всё же RAM пихать - дороговато выйдет.
     
  • 2.23, Led, 12:01, 22/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    ... а "ЫнтырпрайзЭ на гентах и арчиках страдает...
     
     
  • 3.27, user, 12:33, 22/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    В арче кстати 4.14 еще в тестинг. Хочу посмотреть на человека держащего ынтырпрайз на тестинг
     
     
  • 4.44, _, 17:45, 22/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    АлавердЫ! Хочу посмотреть на человека держащего ынтырпрайз на раче 8-)
     
     
  • 5.46, user, 18:33, 22/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > АлавердЫ! Хочу посмотреть на человека держащего ынтырпрайз на раче 8-)

    Шо, прям на тестинг?) у мну даже десктоп на коре. Ссыкотно чото.

     
  • 1.26, anonymous, 12:10, 22/11/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    >> было представлено новое поле bi_partno, вместо того чтобы использовать уже применяемый метод кодирования сведений в поле bi_bdev в структуре bdev->bd_contains

    а теперь смотрим на фикс
    https://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/stable/stable-queue.git/tree/q
    т.е. сделали подпорку для ненужного поля bi_partno, вместо того чтобы его выкосить и использовать уже существующий механизм

     
  • 1.39, Аноним, 16:32, 22/11/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    http://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/112742.html#13
     
     
  • 2.45, Аноним, 18:15, 22/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Да там все ядро таких подпорок. Херак, херак и в продакшн.
     
  • 1.43, Адекват, 17:43, 22/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >но также отмечаются и случаи невосстановимых повреждений базового раздела после его монтирования в составе  BCache.

    Очень надеюсь, что это будет случаться как можно чаще.
    Может хоть у кого-то глаза откроются.

     

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