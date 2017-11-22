22.11.2017 10:07  Обновление дистрибутива LXLE 16.04.3

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|1.5, ввв, 10:52, 22/11/2017 [ответить] [смотреть все]
|+2 +/–
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btrfs в самый раз для компа с hdd на 120Гб? У меня на террабайтнике и 6ядерном проце удаление файла в 10 гб занимает пол пинуты с подвисанием системы с этого btrfs.
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|2.6, dfhgfh, 11:21, 22/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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всё верно. Btrfs ест гораздо больше ресурсов, чем ext4/xfs. Смысл его туда пихать - одному богу известно.
Да и SeaMonkey вообще не к месту. Потребление у его тоже громадное, еще и глючит. Туда бы хром запихнуть. Он хоть и ест много, но гарантированно быстро работает даже на старых пк и с небольшой памятью. Ну или лису старую, или Qupzilla какой-то, хоть немного могущий отображать нормально веб. А так это зашкварный какой-то дистр, точно не для старого оборудования.
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|3.9, J.L., 12:17, 22/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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> Туда бы хром запихнуть. Он хоть и ест
> много, но гарантированно быстро работает даже на старых пк и с
> небольшой памятью.
боюсь хром на 20 вкладке поставит раком всю систему с небольшой памятью
и да, 57 фокс работает весьма шустренько (но при этом потерял половину критично важных для меня эдонов)
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|3.13, Заноза, 12:41, 22/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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>Он хоть и ест много, но гарантированно быстро работает даже на старых пк и с небольшой памятью.
Сам понял что написал?????
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|2.8, J.L., 12:15, 22/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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> btrfs в самый раз для компа с hdd на 120Гб? У меня
> на террабайтнике и 6ядерном проце удаление файла в 10 гб занимает
> пол пинуты с подвисанием системы с этого btrfs.
на днях удалял папку с файлами на 30+ гигов, заняло секунд 5 (максимум), потом копирование папки в 10+ гигов с cp --reflink примерно 2-3 сек
проц позапозапрошлый амд, ноутбучный винт древнего образца на 500 гигов, правда 16 гигов оперативы (10 занято, хром+фокс совместно начавкали), btrfs с прнудительным lzo
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|3.12, Ы, 12:34, 22/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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был древний сервер DEll cpu 2/P3 400MHz, ram 1G, rsnapshot на btrfs с компрессией на старых винтах прекрасно справлялся
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|2.18, VINRARUS, 16:48, 22/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>btrfs в самый раз для компа с hdd на 120Гб?
btrfs отличная ФС для ОС и всяких конфигов. Без использования снапшотов она бесполезна.
А под файлопомойку ее использовать тупо.
>У меня на террабайтнике и 6ядерном проце удаление файла в 10 гб занимает пол пинуты с подвисанием системы с этого btrfs.
Сделай снапшот и надобность в удалении отпадет. :D
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