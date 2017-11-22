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22.11.2017 10:07  Обновление дистрибутива LXLE 16.04.3

Представлен выпуск дистрибутива LXLE 16.04.3, ориентированного для использования на устаревших системах. Дистрибутив LXLE основан на наработках Ubuntu MinimalCD и пытается предоставить максимально легковесное решение, сочетающее поддержку устаревшего оборудования с современным пользовательским окружением. Необходимость в создании отдельного ответвления обусловлена желанием включения в состав дополнительных драйверов для старых систем и переработкой пользовательского окружения. Размер загрузочных iso-образов 1.6 Гб (x86_64, i386).

Для навигации по Сети в дистрибутиве предлагается набор интернет-приложений SeaMonkey с дополнениями Lightning, Stylish, Bluhell firewall и FireFTP. Для обмена сообщениями поставляется uTox. Для установки обновлений применяется собственный менеджер обновлений uCareSystem, запускаемый при помощи cron с целью избавления от лишних фоновых процессов. По умолчанию предлагается файловая система Btrfs. Графическое окружение построено на базе компонентов LXDE, композитного менеджера Compton, ланчера Fehlstart и приложений от проектов LXQt, MATE и Linux Mint.

Состав нового выпуска синхронизирован с пакетной базой LTS-ветки Ubuntu 16.04.3. Из изменений отмечается замена obkey на LXhotkey, модернизация меню приложений и темы оформления, интеграция компонентов из MATE, LXQT и Linux Mint, оптимизация предлагаемых по умолчанию PPA-репозиториев, адаптация темы оформления GTK+ для поставки приложений на базе Qt, возможность включения визуальных эффектов таких как затенение и прозрачность окон, средства для воспроизведения видео без разрывов (режим TearFree).

  1. Главная ссылка к новости (http://www.lxle.net/articles/?...)
  2. OpenNews: Представлен LXLE, вариант Lubuntu для устаревших систем
  3. OpenNews: Выпуск легковесного дистрибутива antiX 17
  4. OpenNews: Доступно десктоп-окружениe LXQt 0.12
  5. OpenNews: Выпуск LXDE-common 0.5.6
  6. OpenNews: Выпуск файлового менеджера PCManFM 1.2.5, развиваемого проектом LXDE
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: lxle, lxde
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  • 1.1, Аноним, 10:20, 22/11/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• –6 +/
    Какой смысл использовать устаревшее оборудование с современным пользовательским ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.3, CHIM, 10:23, 22/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    А как ещё та научишь пользователя работать в Linux? Не в командной же строке.
     
     
  • 3.17, Аноним, 16:22, 22/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Лишением премий?
     
  • 2.7, meequz, 11:22, 22/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Точно такой же, как и использовать современное оборудование с современным окружением.
     
     
  • 3.15, trolleybus, 13:20, 22/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > Точно такой же, как и использовать современное оборудование с устаревшим окружением.

    fixed

     
  • 1.2, CHIM, 10:23, 22/11/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Кто тестил, сколько памяти жрёт после загрузки?
     
  • 1.4, Аноним, 10:36, 22/11/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    Та же лубунта с нескучными обоями и парой предустановленных программ.
     
  • 1.5, ввв, 10:52, 22/11/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    btrfs в самый раз для компа с hdd на 120Гб? У меня на террабайтнике и 6ядерном проце удаление файла в 10 гб занимает пол пинуты с подвисанием системы с этого btrfs.
     
     
  • 2.6, dfhgfh, 11:21, 22/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    всё верно. Btrfs ест гораздо больше ресурсов, чем ext4/xfs. Смысл его туда пихать - одному богу известно.
    Да и SeaMonkey вообще не к месту. Потребление у его тоже громадное, еще и глючит. Туда бы хром запихнуть. Он хоть и ест много, но гарантированно быстро работает даже на старых пк и с небольшой памятью. Ну или лису старую, или Qupzilla какой-то, хоть немного могущий отображать нормально веб. А так это зашкварный какой-то дистр, точно не для старого оборудования.
     
     
  • 3.9, J.L., 12:17, 22/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    > Туда бы хром запихнуть. Он хоть и ест
    > много, но гарантированно быстро работает даже на старых пк и с
    > небольшой памятью.

    боюсь хром на 20 вкладке поставит раком всю систему с небольшой памятью
    и да, 57 фокс работает весьма шустренько (но при этом потерял половину критично важных для меня эдонов)

     
  • 3.13, Заноза, 12:41, 22/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    >Он хоть и ест много, но гарантированно быстро работает даже на старых пк и с небольшой памятью.

    Сам понял что написал?????

     
  • 2.8, J.L., 12:15, 22/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > btrfs в самый раз для компа с hdd на 120Гб? У меня
    > на террабайтнике и 6ядерном проце удаление файла в 10 гб занимает
    > пол пинуты с подвисанием системы с этого btrfs.

    на днях удалял папку с файлами на 30+ гигов, заняло секунд 5 (максимум), потом копирование папки в 10+ гигов с cp --reflink примерно 2-3 сек
    проц позапозапрошлый амд, ноутбучный винт древнего образца на 500 гигов, правда 16 гигов оперативы (10 занято, хром+фокс совместно начавкали), btrfs с прнудительным lzo

     
     
  • 3.10, Игорь Арбичев, 12:22, 22/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    У меня тоже btrfs с compress=lzo на ssd=32 Gb (корень). Никаких тормозов не ощущаю.
     
  • 3.12, Ы, 12:34, 22/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    был древний сервер DEll cpu 2/P3 400MHz, ram 1G, rsnapshot на btrfs с компрессией на старых винтах прекрасно справлялся
     
  • 2.16, Андрей, 14:06, 22/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Попробуйте создавать не папку, а подтом для разветвлённых внутренностей. Тогда удалять может и не быстро будет, но незаметно.
     
  • 2.18, VINRARUS, 16:48, 22/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >btrfs в самый раз для компа с hdd на 120Гб?

    btrfs отличная ФС для ОС и всяких конфигов. Без использования снапшотов она бесполезна.
    А под файлопомойку ее использовать тупо.
    >У меня на террабайтнике и 6ядерном проце удаление файла в 10 гб занимает пол пинуты с подвисанием системы с этого btrfs.

    Сделай снапшот и надобность в удалении отпадет. :D

     
  • 1.11, бедный буратино, 12:31, 22/11/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    использую на п450/64 и системах чуть получше современный OpenBSD с современным awesome (или icewm или cwm или kde3) и не жужжу
     
  • 1.14, Аноним, 12:48, 22/11/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Зачем во всех дистрах пихают композитные менеджеры Из-за них растёт задержка вы... весь текст скрыт [показать]
     

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