22.11.2017 10:07  Обновление дистрибутива LXLE 16.04.3

Представлен выпуск дистрибутива LXLE 16.04.3, ориентированного для использования на устаревших системах. Дистрибутив LXLE основан на наработках Ubuntu MinimalCD и пытается предоставить максимально легковесное решение, сочетающее поддержку устаревшего оборудования с современным пользовательским окружением. Необходимость в создании отдельного ответвления обусловлена желанием включения в состав дополнительных драйверов для старых систем и переработкой пользовательского окружения. Размер загрузочных iso-образов 1.6 Гб (x86_64, i386).

Для навигации по Сети в дистрибутиве предлагается набор интернет-приложений SeaMonkey с дополнениями Lightning, Stylish, Bluhell firewall и FireFTP. Для обмена сообщениями поставляется uTox. Для установки обновлений применяется собственный менеджер обновлений uCareSystem, запускаемый при помощи cron с целью избавления от лишних фоновых процессов. По умолчанию предлагается файловая система Btrfs. Графическое окружение построено на базе компонентов LXDE, композитного менеджера Compton, ланчера Fehlstart и приложений от проектов LXQt, MATE и Linux Mint.

Состав нового выпуска синхронизирован с пакетной базой LTS-ветки Ubuntu 16.04.3. Из изменений отмечается замена obkey на LXhotkey, модернизация меню приложений и темы оформления, интеграция компонентов из MATE, LXQT и Linux Mint, оптимизация предлагаемых по умолчанию PPA-репозиториев, адаптация темы оформления GTK+ для поставки приложений на базе Qt, возможность включения визуальных эффектов таких как затенение и прозрачность окон, средства для воспроизведения видео без разрывов (режим TearFree).



