14.11.2017 12:20  Выпуск свободного видеоредактора OpenShot 2.4.1

Состоялся выпуск свободной системы нелинейного видеомонтажа OpenShot 2.4.1. Код проекта поставляется под лицензией GPLv3: интерфейс написан на Python и PyQt5, ядро обработки видео (libopenshot) написано на C++ и использует возможности пакета FFmpeg, интерактивная шкала времени написана с использованием HTML5, JavaScript и AngularJS. Для пользователей Ubuntu пакеты с последним выпуском OpenShot доступны через специально подготовленный PPA-репозиторий, для остальных дистрибутивов сформирована самодостаточная сборка в формате AppImage. Имеются сборки для Windows и macOS. Редактор отличается удобным и интуитивно понятным пользовательским интерфейсом, позволяющим редактировать видео даже начинающим пользователям. Программа поддерживает несколько десятков визуальных эффектов, дает возможность работы с многотрековыми монтажными шкалами с возможностью перемещения мышью элементов между ними, позволяет масштабировать, кадрировать, осуществлять слияние блоков видео, обеспечивать плавное перетекание из одного ролика в другой, производить наложение полупрозрачных областей и т.п. Имеется возможность перекодирования видео с предварительным просмотром изменений на лету. Благодаря задействованию библиотек проекта FFmpeg OpenShot поддерживает огромное количество форматов видео, звука и изображений (включая полную поддержку SVG). Основные новшества: Проведена работа по улучшению кода обработки изображений и изменён алгоритм масштабирования, что позволило увеличить качество и резкость изображений после изменения их размера. Также исключены повторные операции масштабирования кадров, что положительно отразилось на производительности;

Улучшена система предпросмотра, которая теперь корректно обрабатывает видео с высокой частотой кадров (50, 60, 120 FPS) и обеспечивает более плавный показ без дрожания и замираний;

Заметно повышена стабильность работы на платформе Windows, в том числе решены проблемы с синхронизацией, преждевременной остановкой звука и видео, обработкой проектов с символами национальных алфавитов;

Устранено несколько состояний гонки (race conditions), приводящих к проблемам на системах с большим числом ядер CPU. Добавлена дополнительная защита кода, занимающегося обработкой данных, поступающих извне (например, код разбора изображений). Устранены крахи, проявляющиеся при специфичных комбинациях ОС, CPU и видеокарт. За последние 12 месяцев число уведомлений о крахах уменьшилось в 10 раз;

Подготовлена серия новых видеоруководств по работе в OpenShot.



