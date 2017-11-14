14.11.2017 12:20  Выпуск свободного видеоредактора OpenShot 2.4.1

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|1.2, Штунц, 12:37, 14/11/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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А вот если честно, стоящий редактор?
На кону твоё время и тут можно либо 30-100 EUR выложить за, например, Pinnacle Studio разных версий. Или тот же OpenShot 2.4.1 выбрать.
Есть у кого опыт? Только, пожалуйста, без фанатизма.
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|2.7, llolik, 13:19, 14/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Ну я для презентаций / докладов видео делаю в нём, если нужно. Там, как правило, ничего особо сложного не требуется (хотя, не сказать, что я большой специалист в видеомонтаже), поэтому хватает с головой. А для чего-то более серьёзного, думаю, нужны более серьёзные инструменты (LightWorks, например).
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