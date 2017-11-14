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14.11.2017 12:20  Выпуск свободного видеоредактора OpenShot 2.4.1

Состоялся выпуск свободной системы нелинейного видеомонтажа OpenShot 2.4.1. Код проекта поставляется под лицензией GPLv3: интерфейс написан на Python и PyQt5, ядро обработки видео (libopenshot) написано на C++ и использует возможности пакета FFmpeg, интерактивная шкала времени написана с использованием HTML5, JavaScript и AngularJS. Для пользователей Ubuntu пакеты с последним выпуском OpenShot доступны через специально подготовленный PPA-репозиторий, для остальных дистрибутивов сформирована самодостаточная сборка в формате AppImage. Имеются сборки для Windows и macOS.

Редактор отличается удобным и интуитивно понятным пользовательским интерфейсом, позволяющим редактировать видео даже начинающим пользователям. Программа поддерживает несколько десятков визуальных эффектов, дает возможность работы с многотрековыми монтажными шкалами с возможностью перемещения мышью элементов между ними, позволяет масштабировать, кадрировать, осуществлять слияние блоков видео, обеспечивать плавное перетекание из одного ролика в другой, производить наложение полупрозрачных областей и т.п. Имеется возможность перекодирования видео с предварительным просмотром изменений на лету. Благодаря задействованию библиотек проекта FFmpeg OpenShot поддерживает огромное количество форматов видео, звука и изображений (включая полную поддержку SVG).

Основные новшества:

  • Проведена работа по улучшению кода обработки изображений и изменён алгоритм масштабирования, что позволило увеличить качество и резкость изображений после изменения их размера. Также исключены повторные операции масштабирования кадров, что положительно отразилось на производительности;
  • Улучшена система предпросмотра, которая теперь корректно обрабатывает видео с высокой частотой кадров (50, 60, 120 FPS) и обеспечивает более плавный показ без дрожания и замираний;
  • Заметно повышена стабильность работы на платформе Windows, в том числе решены проблемы с синхронизацией, преждевременной остановкой звука и видео, обработкой проектов с символами национальных алфавитов;
  • Устранено несколько состояний гонки (race conditions), приводящих к проблемам на системах с большим числом ядер CPU. Добавлена дополнительная защита кода, занимающегося обработкой данных, поступающих извне (например, код разбора изображений). Устранены крахи, проявляющиеся при специфичных комбинациях ОС, CPU и видеокарт. За последние 12 месяцев число уведомлений о крахах уменьшилось в 10 раз;
  • Подготовлена серия новых видеоруководств по работе в OpenShot.


  1. Главная ссылка к новости (http://www.openshotvideo.com/2...)
  2. OpenNews: Выпуск свободного видеоредактора OpenShot 2.4
  3. OpenNews: Свободный видеоредактор OpenShot мигрирует с GTK+ на Qt
  4. OpenNews: Релиз свободного видеоредактора Avidemux 2.7.0
  5. OpenNews: Релиз профессионального видеоредактора DaVinci Resolve 14
  6. OpenNews: Выпуск видеоредактора Shotcut 17.11
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: openshot, video
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  • 1.1, Константавр, 12:35, 14/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    А для каких именно нужд в нём используется Блендер?
     
     
  • 2.6, Sunderland93, 13:04, 14/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Для работы с анимированными титрами, интро (заставками)
     
  • 1.2, Штунц, 12:37, 14/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    А вот если честно, стоящий редактор?

    На кону твоё время и тут можно либо 30-100 EUR выложить за, например, Pinnacle Studio разных версий. Или тот же OpenShot 2.4.1 выбрать.

    Есть у кого опыт? Только, пожалуйста, без фанатизма.

     
     
  • 2.3, Аноним, 12:48, 14/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    Если для продакшена и любых коммерческих проектов, скорее нет пока Для работы D... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.10, Shipiloff69, 14:09, 14/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Davinci Resolve 14 попробуйте.
    Бесплатно, ведущая программа по цветокору + необходимые функции для монтажа
     
  • 2.4, Admino, 12:51, 14/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Если на кону твоё время — нет. Если раз в год порезать видео с корпоратива с прикольными эффектами — очень даже.
     
  • 2.7, llolik, 13:19, 14/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну я для презентаций / докладов видео делаю в нём, если нужно. Там, как правило, ничего особо сложного не требуется (хотя, не сказать, что я большой специалист в видеомонтаже), поэтому хватает с головой. А для чего-то более серьёзного, думаю, нужны более серьёзные инструменты (LightWorks, например).
     
  • 1.5, Аноним, 12:58, 14/11/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +3 +/
    Штунц, скачай и попробуй В нём точно можно нарзеать видеоряд, добавить простейш... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.8, Аноним, 13:30, 14/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Выглядит убунто-поделочно. Как и должен. Уверен, что так же и работает.
     
  • 1.9, Аноним, 13:53, 14/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    очень падючий. Если починили падения - хорошо.
     
     
  • 2.13, Аноним, 14:39, 14/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >За последние 12 месяцев число уведомлений о крахах уменьшилось в 10 раз
     
  • 2.16, Аноним, 17:12, 14/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    А что ты в нем делал, если не секрет Просто у меня ни разу не падал при простой... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.11, KOT040188, 14:29, 14/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Для 17.10 пакетов не завезли…
     
     
  • 2.14, Аноним, 15:19, 14/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Официально ещё пока не завезли почти никуда https repology org metapackage ope... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.15, Аноним, 15:33, 14/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
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    Бери AppImage http github com OpenShot openshot-qt releases download v2 4 1 Op... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.12, Аноним, 14:31, 14/11/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    А зачем он на гуглоаналитику стучится metrics INFO Track metric 200 http w... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.17, eSyr, 17:18, 14/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Потому что так надо™.

    https://github.com/OpenShot/openshot-qt/issues/776
    https://github.com/OpenShot/openshot-qt/issues/877

    "This is to collect feedback on what areas of the program crash or have problems."
    "It cannot be disable currently. Note this is to collect feedback on what areas of the program crash or have problems. It is useful for the program to become more stable."

    Использовать дистрибутивные механизмы для этого, конечно же, просто невозможно.

    Странно, что про это не упомянуто в новости первым абзацем же. Ну или хотя бы в том месте, где они про свою борьбу с крахами пишут.

     

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