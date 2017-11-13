13.11.2017 12:49  CopperheadOS ограничивает доступ к обновлениям из-за нарушения лицензионного соглашения

Разработчики проекта Copperhead OS, в рамках которого развивается ответвление от мобильной платформы Android, включающее дополнительные средства защиты от различных классов атак и обеспечения неприкосновенности данных пользователя (информация хранится в зашифрованном виде), отключили распространение обновлений для смартфонов Nexus в связи с выявлением фактов массовой продажи устройств с предустановленной прошивкой CopperheadOS с нарушением требований лицензионного соглашения, допускающего только использование прошивки в некоммерческих целях.

Особое недовольство и опасения вызвало то, что продажа была поставлена на поток в криминальных кругах c целью скрытия преступной деятельности. Объём продажи в обход лицензионного соглашения существенно превысил число легитимных пользователей, которые пользуются услугами установки и поддержки от проекта CopperheadOS и приносят средства для финансирования разработки. Спустя день распространение OTA-обновлений было восстановлено, чтобы не создавать проблемы легитимным пользователям прошивки, но на сайте сервис прямой загрузки обновлений и прошивок для некоторых моделей устройств теперь отключен до того как будут выработаны меры по противодействию нелицензионному распространению прошивок (исходные тексты доступны как и раньше, ограничение касается только готовых прошивок для отдельных моделей смартфонов).



