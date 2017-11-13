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13.11.2017 12:49  CopperheadOS ограничивает доступ к обновлениям из-за нарушения лицензионного соглашения

Разработчики проекта Copperhead OS, в рамках которого развивается ответвление от мобильной платформы Android, включающее дополнительные средства защиты от различных классов атак и обеспечения неприкосновенности данных пользователя (информация хранится в зашифрованном виде), отключили распространение обновлений для смартфонов Nexus в связи с выявлением фактов массовой продажи устройств с предустановленной прошивкой CopperheadOS с нарушением требований лицензионного соглашения, допускающего только использование прошивки в некоммерческих целях.

Особое недовольство и опасения вызвало то, что продажа была поставлена на поток в криминальных кругах c целью скрытия преступной деятельности. Объём продажи в обход лицензионного соглашения существенно превысил число легитимных пользователей, которые пользуются услугами установки и поддержки от проекта CopperheadOS и приносят средства для финансирования разработки. Спустя день распространение OTA-обновлений было восстановлено, чтобы не создавать проблемы легитимным пользователям прошивки, но на сайте сервис прямой загрузки обновлений и прошивок для некоторых моделей устройств теперь отключен до того как будут выработаны меры по противодействию нелицензионному распространению прошивок (исходные тексты доступны как и раньше, ограничение касается только готовых прошивок для отдельных моделей смартфонов).

  1. Главная ссылка к новости (https://www.theregister.co.uk/...)
  2. OpenNews: Gentoo прекращает формирование hardened-варианта ядра Linux
  3. OpenNews: Проект Tor представил прототип защищённого смартфона на платформе Android
  4. OpenNews: Проект Copperhead OS намерен отказаться от свободной лицензии до получения финансирования
  5. OpenNews: В рамках проекта CopperheadOS развивается защищённый вариант платформы Android
  6. OpenNews: Copperhead, Guardian и F-Droid объединили усилия в создании защищённой мобильной экосистемы
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Ключевые слова: copperheados, android
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  • 1, Crazy Alex, 13:02, 13/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Какая милая наивность. Делать что-то нужное и не совсем тривиально устанавливаемое и ожидать, что предустановкой не будут торговать?

    А насчёт криминала - они б ещё моральный кодекс строителя коммунизма приложили к лицензии. Или заранее не было очевидно, что там защита данных востребована?

     
  • 2, Аноним, 13:09, 13/11/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    Эта зараза с закрытием доступа случаем не через патчи Grsec передаётся Вначале ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3, vitalif, 13:09, 13/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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    Ща к ним оргпреступность зондеркоманду как отправит.)) с паяльником в опе сразу доступ к обновлениям восстановят :D
     
  • 4, Аноним, 13:10, 13/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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    > исходные тексты доступны как и раньше

    Под несвободной лицензией.

     

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