12.11.2017 20:59  Выпуск http-сервера lighttpd 1.4.48

Какие же дубовые и тупые конфиги у nginx, это омфг. Тонны копипасты, тонны инклюдов, либо то и другое.

У Lighttpd синтаксис конфиг-файла гораздо более мощный, есть нормальные if'ы в том числе с регэкспами за которые не пугают сегфолтами на ровном месте, переменные за которые не пугают просадкой производительности, и т.д.

В результате всё получается очень лаконично и красиво.

В nginx'е для подобного результата предлагается наворачивать поверх конфига свою собственную систему макросов и автогенерацию из шаблонов.

А почему перехожу - потому что понадобилась функция reverse proxy, а Lighttpd как выясняется полнейшее барахло в этом плане, нет ни keepalive, ни пула соединений к бэкенду.

