12.11.2017 20:59  Выпуск http-сервера lighttpd 1.4.48

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|2.11, rm12, 23:42, 12/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Как раз сейчас перехожу с него частично на nginx.
Какие же дубовые и тупые конфиги у nginx, это омфг. Тонны копипасты, тонны инклюдов, либо то и другое.
У Lighttpd синтаксис конфиг-файла гораздо более мощный, есть нормальные if'ы в том числе с регэкспами за которые не пугают сегфолтами на ровном месте, переменные за которые не пугают просадкой производительности, и т.д.
В результате всё получается очень лаконично и красиво.
В nginx'е для подобного результата предлагается наворачивать поверх конфига свою собственную систему макросов и автогенерацию из шаблонов.
А почему перехожу - потому что понадобилась функция reverse proxy, а Lighttpd как выясняется полнейшее барахло в этом плане, нет ни keepalive, ни пула соединений к бэкенду.
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