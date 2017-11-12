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12.11.2017 20:59  Выпуск http-сервера lighttpd 1.4.48

Состоялся релиз легковесного http-сервера lighttpd 1.4.48. В новом выпуске переработана система сборки, которая переведена c Autotools на сборочную систему Meson. Кроме того, в состав включён модуль mod_authn_sasl, позволяющий организовать аутентификацию пользователей с использованием Cyrus SASL (saslauthd) по аналогии с одноимённым модулем из состава Apache httpd.

  1. Главная ссылка к новости (http://www.lighttpd.net/2017/1...)
  2. OpenNews: Выпуск http-сервера lighttpd 1.4.46
  3. OpenNews: Выпуск http-серверов Apache 2.4.28 и cowboy 2.0
  4. OpenNews: Проект Let's Encrypt представил модуль для http-сервера Apache
  5. OpenNews: Выпуск http-сервера Apache 2.4.29
  6. OpenNews: Обновление HTTP-сервера H2O 2.2.3
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: lighttpd
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  • 1.1, A, 21:46, 12/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –2 +/
    Серьезно - кто его использует, и почему именно его?

    Nginx и Apache отлично закрывают все потребности же?

     
     
  • 2.3, Аноним, 21:59, 12/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –4 +/
    > Nginx и Apache отлично закрывают все потребности же?

    Nginx

     
  • 2.9, key, 23:16, 12/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Lighttpd
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  • 2.11, rm12, 23:42, 12/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Как раз сейчас перехожу с него частично на nginx.

    Какие же дубовые и тупые конфиги у nginx, это омфг. Тонны копипасты, тонны инклюдов, либо то и другое.

    У Lighttpd синтаксис конфиг-файла гораздо более мощный, есть нормальные if'ы в том числе с регэкспами за которые не пугают сегфолтами на ровном месте, переменные за которые не пугают просадкой производительности, и т.д.

    В результате всё получается очень лаконично и красиво.

    В nginx'е для подобного результата предлагается наворачивать поверх конфига свою собственную систему макросов и автогенерацию из шаблонов.

    А почему перехожу - потому что понадобилась функция reverse proxy, а Lighttpd как выясняется полнейшее барахло в этом плане, нет ни keepalive, ни пула соединений к бэкенду.

     
  • 1.2, Exploit, 21:57, 12/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Я юзаю. Чтобы раздавать юзерам один несчастный файлик, заводить целый апач, который кушает в разы больше, смысла не вижу.
     
     
  • 2.4, der_fenix, 22:19, 12/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    python3 -m http.server
    python2 -m SimpleHTTPServer
     
     
  • 3.6, Аноним, 22:28, 12/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    То, что есть ещё более жрущие варианты, не отменяет того, что и апач сравнительн... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.8, der_fenix, 22:48, 12/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    лол. Т.е. по твоим словам lighthttpd ест меньше 17 килобайт, причём значительно меньше? Да это прорыв! Срочно Нобелевский комитет созвать надо!
     
  • 2.10, waylandbeliver, 23:18, 12/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Да, я webdav модуль использую. Лайти приятный во всех отношениях легковесный серверок.
     
  • 1.7, Michael Shigorin, 22:45, 12/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    А, так "g" в light -- от gnome, причём именно 3...
     

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