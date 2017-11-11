11.11.2017 23:31  Выпуск Wine 2.21

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Состоялся экспериментальный выпуск открытой реализации Win32 API - Wine 2.21. С момента выпуска версии 2.20 было закрыто 16 отчётов об ошибках и внесено 178 изменений.
Наиболее важные изменения:
- Улучшена поддержка metafile в GdiPlus;
- В Direct 3D добавлена поддержка непрямого (indirect) рендеринга;
- Внесены исправления, связанные с соблюдением соглашения о вызовах для архитектуры ARM;
- Улучшено определение последовательного порта в Linux;
- Улучшена работа сервисов WoW64;
- В Shell Explorer улучшено масштабирование с учётом DPI;
- Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр и приложений:
Hydro Thunder, SpinTires, Winexy, Witcher 3, Flame in the Flood, Process Hacker 2.x, NieR:Automata, Medusa, Keepass2.