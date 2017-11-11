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11.11.2017 23:31  Выпуск Wine 2.21

Состоялся экспериментальный выпуск открытой реализации Win32 API - Wine 2.21. С момента выпуска версии 2.20 было закрыто 16 отчётов об ошибках и внесено 178 изменений.

Наиболее важные изменения:

  • Улучшена поддержка metafile в GdiPlus;
  • В Direct 3D добавлена поддержка непрямого (indirect) рендеринга;
  • Внесены исправления, связанные с соблюдением соглашения о вызовах для архитектуры ARM;
  • Улучшено определение последовательного порта в Linux;
  • Улучшена работа сервисов WoW64;
  • В Shell Explorer улучшено масштабирование с учётом DPI;
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр и приложений: Hydro Thunder, SpinTires, Winexy, Witcher 3, Flame in the Flood, Process Hacker 2.x, NieR:Automata, Medusa, Keepass2.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.winehq.org/announc...)
  2. OpenNews: Выпуск Wine 2.20
  3. OpenNews: Стабильный релиз Wine 2.0
  4. OpenNews: Выпуск проекта Wine Staging 2.0, дополняющего Wine 2.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: wine
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  • 1, Аноним, 23:44, 11/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
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    Как дела у Staging? Что у них нового?
     
     
  • 2, Аноним, 23:53, 11/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
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    c 2 19 никаких новых патчей не приняли смотреть можешь здесь dev wine-staging ... весь текст скрыт [показать]
     

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