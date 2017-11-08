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08.11.2017 09:09  Для Ubuntu Server будет прекращено формирование 32-разрядных сборок

Следом за прекращением сборок Ubuntu Desktop для архитектуры i386 аналогичное решение принято в отношении сборок для серверных систем. Ubuntu Server 18.04 выйдет только в сборках для архитектуры x86_64 (ubuntu-x.x-desktop-amd64.iso), без формирования сборок для 32-разрядных систем x86 (ubuntu-x.x-server-i386.iso). Поддержка 32-разрядных пакетов в репозитории будет продолжена и обладатели 32-разрядных Ubuntu Server смогут обновить свои системы, но контроль качества и тестирование выпуска будут ограничены архитектурой x86_64.

  1. Главная ссылка к новости (https://insights.ubuntu.com/20...)
  2. OpenNews: Выпуск CentOS 7.4 для 32-разрядных систем x86
  3. OpenNews: Ubuntu прекращает формирование desktop-сборок для 32-разрядных систем x86
  4. OpenNews: Релиз дистрибутива Ubuntu 17.10
  5. OpenNews: В Google Chrome прекращается поддержка 32-разрядных систем Linux
  6. OpenNews: В сборках Debian для архитектуры i386 повышены требования к классу CPU
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: i386, ubuntu
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  • 1.1, Аноним, 09:46, 08/11/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• –2 +/
    Чем же 32 бита так не угодили?
     
     
  • 2.3, Leap42, 10:05, 08/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +1 +/
    может, тем же, чем и 16 бит, 8 и 4? архитектура свое уже отслужила, 32-битные процы уже больше 10 лет не выпускают, пора и софту на заслуженный отдых.
     
     
  • 3.4, Аноним, 10:10, 08/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• –1 +/
    Что?
     
     
  • 4.12, A.Stahl, 11:39, 08/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Да, тот факт что некоторые не умеют читать тоже играет не на руку использующим 32 битные машины.
     
  • 3.6, lone_wolf, 10:16, 08/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +2 +/
    А вот виртуалки с 1-3 гигами рам и 1 процом делают, + старые сервера которые 32 бит и видят не много ОЗУ и могут послужить роутерами и т.д. есче лет этак 5-10.
    Да предвижу аргумент что СЗБТ и покупать надо новое уже железо, но есть организации аля Бюджетные, или конторы где с деньгами туго на модернизапцию, или по класике жанра Начальство жадина.
     
     
  • 4.8, hombre3, 10:20, 08/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Зачем чинить то, что не сломалось? Работает - не трогай!
     
     
  • 5.24, Iaaa, 13:47, 08/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Аноним ничего не слышал про уязвимости?
     
  • 4.9, a3k, 10:31, 08/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Не думаю, что это ЦА Ubuntu Server
     
  • 3.20, Аноним, 13:19, 08/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Тогда x86_64 тоже отжила, т к большУю часть кристалла в современных процах зани... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.5, Аноним, 10:14, 08/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    отсутствием Intel Management Engine и AMD Platform Security Processor
     
     
  • 3.10, Аномномномнимус, 10:45, 08/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    Этим шеретом кто-то пользуется?
     
     
  • 4.11, Аноним, 11:32, 08/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    АНБ
     
  • 1.2, Аноним, 09:48, 08/11/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Рано праздновать. Ждём, когда NetBSD и OpenBSD откажутся от 32 бит (никогда).
     
     
  • 2.7, Zomby, 10:16, 08/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    "Никогда не говори "никогда"" :)
     
  • 2.17, Аноним, 12:36, 08/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    NetBSD еще порт Амиги есть, а тут еще отказ от 32 бит
     
  • 1.13, Мадара, 11:43, 08/11/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    да и x86_64 тоже уже почти отжила, пора переходить на ARM-ы
     
     
  • 2.15, Аноним, 11:57, 08/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Ну так п**дуй
     
     
  • 3.19, Аноним, 13:09, 08/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    подуй?
     
  • 2.16, Вареник, 12:00, 08/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Причем в единой конфигурации, без разбивки на GPU и CPU.
     
  • 2.21, Аноним, 13:20, 08/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    16 экзабайт адресуемой памяти тебе уже мало?!
     
     
  • 3.23, Аноним, 13:29, 08/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    А дело не в памяти Дело в костылях на костыле, которые аккуратно складывались, ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.18, MMx, 12:51, 08/11/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Что касательно не x86 систем, под ARM процессоры, например?
    Raspberry Pi, Cubieboard  и прочие...
     
  • 1.22, Аноним, 13:25, 08/11/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Ну вот и сделают выбор за тех, кто сомневался бубунта или дебиан на старый серве... весь текст скрыт [показать]
     

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