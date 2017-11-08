08.11.2017 09:09  Для Ubuntu Server будет прекращено формирование 32-разрядных сборок

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|2.3, Leap42, 10:05, 08/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
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может, тем же, чем и 16 бит, 8 и 4? архитектура свое уже отслужила, 32-битные процы уже больше 10 лет не выпускают, пора и софту на заслуженный отдых.
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|3.6, lone_wolf, 10:16, 08/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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А вот виртуалки с 1-3 гигами рам и 1 процом делают, + старые сервера которые 32 бит и видят не много ОЗУ и могут послужить роутерами и т.д. есче лет этак 5-10.
Да предвижу аргумент что СЗБТ и покупать надо новое уже железо, но есть организации аля Бюджетные, или конторы где с деньгами туго на модернизапцию, или по класике жанра Начальство жадина.
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|1.18, MMx, 12:51, 08/11/2017 [ответить] [смотреть все]
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Что касательно не x86 систем, под ARM процессоры, например?
Raspberry Pi, Cubieboard и прочие...
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