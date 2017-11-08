08.11.2017 09:09  Для Ubuntu Server будет прекращено формирование 32-разрядных сборок

А вот виртуалки с 1-3 гигами рам и 1 процом делают, + старые сервера которые 32 бит и видят не много ОЗУ и могут послужить роутерами и т.д. есче лет этак 5-10.

Да предвижу аргумент что СЗБТ и покупать надо новое уже железо, но есть организации аля Бюджетные, или конторы где с деньгами туго на модернизапцию, или по класике жанра Начальство жадина.

