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06.11.2017 12:32  Релиз серверного дистрибутива NethServer 7.4

Представлен релиз дистрибутива NethServer 7.4, предлагающего модульное решение для быстрого развёртывания серверов в небольших офисах или на предприятиях среднего размера. Дистрибутив основан на пакетной базе CentOS 7.4 и предоставляет web-интерфейс для управления доступными серверными компонентами. Размер установочного образа 898 Мб. Для ознакомления с возможностями интерфейса предоставляется online-демонстрация. Наработки проекта распространяются под свободными лицензиями.

Пользователю предлагаются готовые модули для организации работы почтового сервера (Postfix, Dovecot, Amavis, ClamAV + web-клиент Roundcube), системы совместной работы (SOGo), межсетевого экрана (Shorewall), web-сервера (LAMP), файлового сервера и контроллера домена Active Directory (Samba), фильтрующего прокси (Squid, ClamAV и SquidGuard), VPN-сервера (OpenVPN, L2TP), облачного хранилища (ownCloud), систем обнаружения и предотвращения вторжений. Установка и введение в строй нужного сервиса производится в один клик и не требует знания особенностей настройки каждого серверного компонента. Типовые работы по администрированию можно выполнять через web-интерфейс.

Основные новшества:

  • Поддержка автоматической установки обновлений пакета Samba, работающего в качестве контроллера домена Active Directory. В настоящее время для обновления предлагается выпуск Samba 4.6.8.
  • В центре установки приложений появилась функция вывода предупреждения о появлении нового выпуска дистрибутива;
  • Обновлены компоненты VoIP-стека, включая Freepbx 14.0.1.8 и Asterisk 13.17.0-3. Модернизирован web-интерфейс для управления VoIP PBX, добавлены средства резервного копирования, поддержка AD и LDAP, обработки голосовых сообщений и база данных с деталями вызовов;
  • В реализацию прокси на базе Squid добавлены патчи для улучшения работы при использовании в режиме прозрачного прокси для SSL. Имеется поддержка скрытых web-фильтров, аутентификации доступа к прокси через AD/LDAP и кэширования файлов большого размера;
  • Для мониторинга за пропускной способностью вместо Bandwidthd задействован Ntopng 3;
  • В интерфейс управления системой предотвращения вторжений на базе IPS Suricata добавлена возможность выбора категорий правил блокировки. Для наглядного анализа аномалий в трафике задействован Evebox;
  • Реализация облачного хранилища обновлена до выпуска Nextcloud 12.0.3;
  • Web-антивирус переведён на ICAP вместо ECAP, а в контент-фильтре задействован новый выпуск ufdbGuard 1.33.4;
  • В панель диагностики добавлен инструмент для тестирования скорости соединения (speedtest). В интерфейсе также обеспечен показ информация о сетевом подключении, маршрутизаторах, возможность тестирования отправки почты, проверки DNS, сканирования хостов и портов, запуска ping и traceroute;
  • Платформа для организации совместной работы Webtop (Web Desktop) обновлена до выпуска 5.0.13, в котором добавлена поддержка ведения архива почтовых сообщений и установки меток на сообщения. Интегрирована поддержка Nextcloud и XMPP.


  1. Главная ссылка к новости (http://www.nethserver.org/neth...)
  2. OpenNews: Вышел Alpine Linux 3.0, дистрибутив для сетевых шлюзов
  3. OpenNews: Выпуск m0n0wall 1.8.1, минималистичного дистрибутива для создания сетевых шлюзов
  4. OpenNews: Релиз Linux-дистрибутива для создания сетевых шлюзов Vyatta 6.4
  5. OpenNews: Доступен дистрибутив для создания межсетевых экранов OPNsense 17.7
  6. OpenNews: Выпуск дистрибутива для маршрутизаторов VyOS 1.1.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: nethserver
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  • 1.2, Аноним, 12:44, 06/11/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
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    Вроде как лучше, чем Zentyal https docs google com spreadsheets d 1A3cSH7Attv... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.3, Аноним, 12:46, 06/11/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
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    Да ладно В наше время ещё остались люди, которые переходят на стандартизированн... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.5, бедный буратино, 13:51, 06/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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    Бохато!
     
  • 1.6, commiethebeastie, 14:03, 06/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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    >а в контент-фильтре задействован новый выпуск ufdbGuard 1.33.4

    Оно без проксиподелки работает?

     

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