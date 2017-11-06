06.11.2017 12:32  Релиз серверного дистрибутива NethServer 7.4

Представлен релиз дистрибутива NethServer 7.4, предлагающего модульное решение для быстрого развёртывания серверов в небольших офисах или на предприятиях среднего размера. Дистрибутив основан на пакетной базе CentOS 7.4 и предоставляет web-интерфейс для управления доступными серверными компонентами. Размер установочного образа 898 Мб. Для ознакомления с возможностями интерфейса предоставляется online-демонстрация. Наработки проекта распространяются под свободными лицензиями. Пользователю предлагаются готовые модули для организации работы почтового сервера (Postfix, Dovecot, Amavis, ClamAV + web-клиент Roundcube), системы совместной работы (SOGo), межсетевого экрана (Shorewall), web-сервера (LAMP), файлового сервера и контроллера домена Active Directory (Samba), фильтрующего прокси (Squid, ClamAV и SquidGuard), VPN-сервера (OpenVPN, L2TP), облачного хранилища (ownCloud), систем обнаружения и предотвращения вторжений. Установка и введение в строй нужного сервиса производится в один клик и не требует знания особенностей настройки каждого серверного компонента. Типовые работы по администрированию можно выполнять через web-интерфейс. Основные новшества: Поддержка автоматической установки обновлений пакета Samba, работающего в качестве контроллера домена Active Directory. В настоящее время для обновления предлагается выпуск Samba 4.6.8.

В центре установки приложений появилась функция вывода предупреждения о появлении нового выпуска дистрибутива;

Обновлены компоненты VoIP-стека, включая Freepbx 14.0.1.8 и Asterisk 13.17.0-3. Модернизирован web-интерфейс для управления VoIP PBX, добавлены средства резервного копирования, поддержка AD и LDAP, обработки голосовых сообщений и база данных с деталями вызовов;

В реализацию прокси на базе Squid добавлены патчи для улучшения работы при использовании в режиме прозрачного прокси для SSL. Имеется поддержка скрытых web-фильтров, аутентификации доступа к прокси через AD/LDAP и кэширования файлов большого размера;

Для мониторинга за пропускной способностью вместо Bandwidthd задействован Ntopng 3;

В интерфейс управления системой предотвращения вторжений на базе IPS Suricata добавлена возможность выбора категорий правил блокировки. Для наглядного анализа аномалий в трафике задействован Evebox;

Реализация облачного хранилища обновлена до выпуска Nextcloud 12.0.3;

Web-антивирус переведён на ICAP вместо ECAP, а в контент-фильтре задействован новый выпуск ufdbGuard 1.33.4;

В панель диагностики добавлен инструмент для тестирования скорости соединения (speedtest). В интерфейсе также обеспечен показ информация о сетевом подключении, маршрутизаторах, возможность тестирования отправки почты, проверки DNS, сканирования хостов и портов, запуска ping и traceroute;

Платформа для организации совместной работы Webtop (Web Desktop) обновлена до выпуска 5.0.13, в котором добавлена поддержка ведения архива почтовых сообщений и установки меток на сообщения. Интегрирована поддержка Nextcloud и XMPP.



