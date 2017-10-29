29.10.2017 08:48  Началось бета-тестирование SUSE Linux Enterprise 15

Компания SUSE начала тестирование бета-версии промышленного дистрибутива SUSE Linux Enterprise 15. Финальные выпуски продуктов на базе платформы SUSE Linux Enterprise (SLE), такие как SUSE Linux Enterprise Server (SLES), SUSE Linux Enterprise Desktop (SLED), SUSE Linux Enterprise Workstation Extension (SLE-WE) и SUSE Linux Enterprise High Availablility (SLE-HA), планируется выпустить весной 2018 года. Сборки бета-версии доступны для загрузки зарегистрированным пользователям SUSE и сформированы для архитектур aarch64, ppc64le, s390x и x86_64. Формирование SLE 15 сразу после SLE 12 обусловлено желанием синхронизировать номера версий openSUSE Leap и SUSE Linux Enterprise. Так как номер 13 уже использовался в openSUSE, решено перепрыгнуть на несколько номеров вперёд и вместо SLE 13 опубликовать сразу SLE 15. Номер 14 пропущен так как он отождествляется с веткой openSUSE Leap 42.x. В дальнейшем, на базе SLE 15 будет сформирован openSUSE Leap 15, на базе SLE 15 SP1 - openSUSE Leap 15.1 и т.д. Ключевые улучшения: Задействование рабочего стола GNOME 3.26, по умолчанию работающего поверх Wayland (только для x86-64);

Возможность установки различных редакций SUSE Linux Enterprise 15 при помощи единого установочного образа;

Обновление системных компонентов: ядро Linux 4.12, GCC 7, glibc 2.25, OpenSSL 1.1.x, Samba 4.6, ;

Обновление инструментариев для разработчиков: Ruby 2.5, PHP 7, Perl 5.26, OpenJDK 9, Python 3.6 (в качестве опции доступен Python 2);

В SUSE Linux Enterprise High Availablility добавлена поддержка многоузловой трехсторонней репликации DRDB, улучшен интерфейс Hawk2 и добавлена предварительная поддержка кластерного варианта RAID 10;

Вместо openLDAP задействован 389 Directory Server, вместо ntpd - Chrony (пакеты ntpd можно установить в качестве опции);

Вместо SUSEFirewall2 теперь поставляется динамический межсетевой экран firewalld;

Реализована поддержка TLS 1.3;

В базовый состав включена система централизованного управления конфигурацией Salt;

Расширены средства для поиска пакетов в различных модулях;

Улучшена поддержка энергонезависимой памяти NVDIMM.



