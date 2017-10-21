21.10.2017 09:00  Объявление о скором прекращении поддержки FreeBSD 11.0

Разработчики FreeBSD объявили, что 30 ноября будет прекращено формирование обновлений для выпуска FreeBSD 11.0, на смену которому пришёл FreeBSD 11.1. Ветку FreeBSD 11 планируется поддерживать до 30 сентября 2021 года, а ветку FreeBSD 10 до 31 октября 2018 года. Напомним, что начиная с FreeBSD 11 проект перешёл на новую модель поддержки релизов, при которой вместо расчёта времени поддержки относительно каждого нового выпуска введён общий гарантированный срок поддержки для всей ветки, а поддержка прошлого промежуточного релиза (11.0) прекращается через три месяца после выхода нового промежуточного релиза (11.1).



