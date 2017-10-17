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17.10.2017 18:30  Обновление nginx 1.12.2

Представлен второй выпуск основной стабильной ветки nginx 1.12.2, в рамках которой будет продолжено развитие новых возможностей (в параллельно поддерживаемой стабильной ветке 1.12 вносятся только изменения, связанные с устранением серьёзных ошибок и уязвимостей).

Основные изменения:

  • Исправлена ошибка при которой клиентские SSL-соединения сразу закрывались при использовании отложенного accept и параметра proxy_protocol в директиве listen;
  • Решена проблема с обрывом соединений при выполнении операции тестирования корректности конфигурации на платформе Linux, в случае использовании опции "reuseport" в директиве "listen";
  • Устранена проблема, приводившая к возвращению некорректной длины ответа на 32-разрядных системах при запросе более 4 Гб данных, разбитых несколько диапазонов (range);
  • В модуле stream исправлена ошибка, проявляющаяся при использовании директивы 'ssl_preread' (не работало переключение на следующий бэкенд);
  • Исправлена ошибка при использовании протокола HTTP/2, из-за которой могло быть повреждено тело запроса;
  • Внесены исправления в обработку адресов клиентов при использовании unix domain сокетов.


  1. Главная ссылка к новости (http://mailman.nginx.org/piper...)
  2. OpenNews: Выпуск nginx 1.13.6
  3. OpenNews: Увеличение пропускной способности и минимизация задержек на серверах с nginx
  4. OpenNews: Выпуск nginx 1.13.5
  5. OpenNews: Выпуск nginx 1.13.4
  6. OpenNews: Выпуск http-серверов Apache 2.4.27, nginx 1.13.3 и 1.12.1
Автор новости: eRIC
Тип: Программы
Ключевые слова: nginx
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  • 1, lone_wolf, 19:56, 17/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Эм что то не то написано в начале, это ведь стабильная ветка, какое развитие новых возможностей? может все же новые возможности в ветке 1.13 развиваются?
     
     
  • 2, кверти, 20:02, 17/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    В nginx четная ветка стабильная, нечетная - в разработке.
     
  • 3, Аноним, 20:25, 17/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Как же они меня радуют. Задонатю...
     

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