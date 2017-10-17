17.10.2017 18:30  Обновление nginx 1.12.2

Представлен второй выпуск основной стабильной ветки nginx 1.12.2, в рамках которой будет продолжено развитие новых возможностей (в параллельно поддерживаемой стабильной ветке 1.12 вносятся только изменения, связанные с устранением серьёзных ошибок и уязвимостей). Основные изменения: Исправлена ошибка при которой клиентские SSL-соединения сразу закрывались при использовании отложенного accept и параметра proxy_protocol в директиве listen;

Решена проблема с обрывом соединений при выполнении операции тестирования корректности конфигурации на платформе Linux, в случае использовании опции "reuseport" в директиве "listen";

Устранена проблема, приводившая к возвращению некорректной длины ответа на 32-разрядных системах при запросе более 4 Гб данных, разбитых несколько диапазонов (range);

В модуле stream исправлена ошибка, проявляющаяся при использовании директивы 'ssl_preread' (не работало переключение на следующий бэкенд);

Исправлена ошибка при использовании протокола HTTP/2, из-за которой могло быть повреждено тело запроса;

Внесены исправления в обработку адресов клиентов при использовании unix domain сокетов.



