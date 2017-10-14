14.10.2017 07:52  Выпуск Wine 2.19

4, nc, 10:31, 14/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору] + / – Затем чтобы под линуксом работать в нормальной среде разработки. Ничего уровня VS для линукса так к сожалению и не создали... и это пожалуй единственное чего там не хватает лично для меня.

А Mingw это наоборот - под виндой пользоваться линуксовыми компиляторами.

