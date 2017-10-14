14.10.2017 07:52  Выпуск Wine 2.19

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Состоялся экспериментальный выпуск открытой реализации Win32 API - Wine 2.19. С момента выпуска версии 2.18 было закрыто 16 отчётов об ошибках и внесено 189 изменений.
Наиболее важные изменения:
- На платформе Android обеспечена поддержка звука в форме 32-разрядных значений с плавающей запятой;
- Обработка именованных каналов теперь целиком производится на стороне сервера Wine;
- Поддержка нового корневого сертификата Microsoft;
- Серия исправлений, связанных с выполнением трансформации в GdiPlus;
- Внесены оптимизации распределения памяти в куче;
- Решены проблемы с запуском 16-разрядных приложений Windows, приводившие в выводу ошибки "Cannot allocate DOS memory";
- Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр и приложений:
Paint.NET 3.5.10, iTunes 11.1.x, WiX Toolset v3.8, Mixcraft 8, Regedit.exe, DigitalSpace Traveler, Enterprise Architect.