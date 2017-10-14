The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги ]

14.10.2017 07:52  Выпуск Wine 2.19

Состоялся экспериментальный выпуск открытой реализации Win32 API - Wine 2.19. С момента выпуска версии 2.18 было закрыто 16 отчётов об ошибках и внесено 189 изменений.

Наиболее важные изменения:

  • На платформе Android обеспечена поддержка звука в форме 32-разрядных значений с плавающей запятой;
  • Обработка именованных каналов теперь целиком производится на стороне сервера Wine;
  • Поддержка нового корневого сертификата Microsoft;
  • Серия исправлений, связанных с выполнением трансформации в GdiPlus;
  • Внесены оптимизации распределения памяти в куче;
  • Решены проблемы с запуском 16-разрядных приложений Windows, приводившие в выводу ошибки "Cannot allocate DOS memory";
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр и приложений: Paint.NET 3.5.10, iTunes 11.1.x, WiX Toolset v3.8, Mixcraft 8, Regedit.exe, DigitalSpace Traveler, Enterprise Architect.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.winehq.org/announc...)
  2. OpenNews: Выпуск Wine 2.18
  3. OpenNews: Выпуск Wine 2.17
  4. OpenNews: Выпуск Wine 2.16
  5. OpenNews: Выпуск проекта Wine Staging 2.0, дополняющего Wine 2.0
  6. OpenNews: Стабильный релиз Wine 2.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: wine
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение RSS
 
  • 1, nc, 09:56, 14/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Безумная идея - хочу поставить Visual Studio 2010 под Wine. Написано что статус Gold... вдруг заработает? Нет, умом понимаю что на чем нибудь непременно сломается, но вдруг???
     
     
  • 3, Аноним, 10:15, 14/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Зачем? Есть же mingw.
     
     
  • 4, nc, 10:31, 14/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Затем чтобы под линуксом работать в нормальной среде разработки. Ничего уровня VS для линукса так к сожалению и не создали... и это пожалуй единственное чего там не хватает лично для меня.
    А Mingw это наоборот - под виндой пользоваться линуксовыми компиляторами.
     
  • 2, Аноним, 10:02, 14/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Исправление работы игры Cuphead уже перенесено из Wine Staging 2.18?
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2017 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьРекламаВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor