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12.10.2017 23:25  В состав Fedora 27 включена поддержка звукового формата AAC

Кристиан Шаллер (Christian Schaller), возглавляющий группу по развитию десктоп-систем в компании Red Hat и Fedora Desktop Team, сообщил о включении в Fedora Workstation 27 встроенной поддержки кодирования и декодирования формата AAC, идущего на смену MP3 и обеспечивающего более высокое качество звука на тех же битрейтах. AAC утверждён как стандарт ISO, определён в спецификациях MPEG-2 и MPEG-4 и используется в таких сервисах, как iTunes.

Реализация для Fedora основана на модифицированном варианте библиотеки Fraunhofer FDK AAC (fdk-aac), выделенной из кода платформы Android. На основе библиотеки подготовлен плагин к GStreamer, позволяющий воспроизводить и создавать файлы AAC в любых GStreamer-приложениях.

  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.gnome.org/uraeus...)
  2. OpenNews: Истёк срок действия последнего патента на технологию AC-3 (Dolby Digital)
  3. OpenNews: Проект VideoLAN представил первые официальные релизы библиотек libbluray и libaacs
  4. OpenNews: Дистрибутивы Linux столкнулись с лицензионными проблемами в AAC-кодировщике
  5. OpenNews: Релиз Linux-дистрибутива Fedora 26
  6. OpenNews: В Fedora добавлена встроенная поддержка MP3
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: fedora, aac
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  • 1.1, modos189, 23:31, 12/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Чем оно лучше OGG?
     
     
  • 2.2, AntonAlekseevich, 23:32, 12/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Кодируется лучше.
    Но это не совсем свободный формат, поддерживаемый многими.
     
  • 2.9, Аноним, 01:47, 13/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    В принципе, AAC более продвинутый формат, чем mp3 и даже ogg, хотя, объективно г... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.10, Аноним, 01:54, 13/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Поправлюсь, поскольку неправильно выразился Бинарники из сторонних репозиториев... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.3, Аноним, 23:46, 12/10/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    А что насчёт самого MP3 На него ж истекли патенты, так что ничего не мешает вст... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.4, sage, 00:04, 13/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    MP3 поддерживается с Fedora 25, если не ошибаюсь.
     
  • 2.5, Аноним, 00:09, 13/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Не знаю как в Fedora, а в openSUSE 15 всё будет Я имею репозиторий OBS, и там е... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.6, Аноним, 00:10, 13/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    aac ещё более патентован, чем mp3.
     
  • 1.7, Аноним, 01:07, 13/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Зачем AAC когда есть opus?
     
     
  • 2.8, НяшМяш, 01:44, 13/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Экшн камеры, телефоны, ютубчик в mp4 - вот это всё кодирует в AAC. Не иметь возможности это играть искаропки на лучшей в мире операционке - это зашквар.
     
     
  • 3.11, Аноним, 02:14, 13/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Кто сказал, что нельзя ИГРАТЬ Играть AAC в линуксе можно, и всегда было можно ... весь текст скрыт [показать]
     

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