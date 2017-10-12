12.10.2017 23:25  В состав Fedora 27 включена поддержка звукового формата AAC

Кристиан Шаллер (Christian Schaller), возглавляющий группу по развитию десктоп-систем в компании Red Hat и Fedora Desktop Team, сообщил о включении в Fedora Workstation 27 встроенной поддержки кодирования и декодирования формата AAC, идущего на смену MP3 и обеспечивающего более высокое качество звука на тех же битрейтах. AAC утверждён как стандарт ISO, определён в спецификациях MPEG-2 и MPEG-4 и используется в таких сервисах, как iTunes.

Реализация для Fedora основана на модифицированном варианте библиотеки Fraunhofer FDK AAC (fdk-aac), выделенной из кода платформы Android. На основе библиотеки подготовлен плагин к GStreamer, позволяющий воспроизводить и создавать файлы AAC в любых GStreamer-приложениях.



