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12.10.2017 22:57  Выпуск web-браузера qutebrowser 1.0.0

Состоялся релиз web-браузера qutebrowser 1.0.0, предоставляющего минимальный графический интерфейс, не отвлекающий от просмотра содержимого, и систему навигации в стиле текстового редактора Vim, построенную целиком на клавиатурных комбинациях. Код написан на языке Python с использованием PyQt5 и QtWebEngine. Исходные тексты распространяются под лицензией GPLv3. Применение Python не сказывается на производительности, так как отрисовка и разбор контента осуществляется силами движка Blink и библиотеки Qt.

Браузер поддерживает систему вкладок, менеджер загрузок, режим приватного просмотра, встроенный просмотрщик PDF (pdf.js), систему блокировки рекламы (на уровне блокировки хостов), интерфейс для просмотра истории посещений. Для просмотра видео в YouTube можно настроить вызов внешнего видеопроигрывателя. Перемещение по странице осуществляется при помощи клавиш "hjkl", для открытия новой страницы можно нажать "o", переключение между вкладками производится через клавиши "J" и "K" или "Alt-номер вкладки". При нажатии ":" выводится приглашение командной строки, в которой можно осуществить поиск по странице и выполнить типовые команды, как в vim, например, ":q" для выхода и ":w" для записи страницы. Для быстрого перехода к элементам страницы предлагается система "хинтов", которыми помечаются ссылки и изображения.

Новый выпуск отличается переходом на использование по умолчанию движка QtWebEngine на основе Blink/Chromium, вместо ранее применяемого компонента QtWebkit, основанного на Webkit. В новой версии также реализован новый формат конфигурации, старые файлы конфигурации будут игнорированы. Представлен новый движок автодополнения, основанный на использовании БД SQLite, позволившем охватить в работе всю историю посещений. Добавлена проверка правописания в формах. Изменены зависимости: прекращена поддержка Python до ветки 3.5, Qt до 5.7.1 и PyQt до 5.7, добавлен модуль QtSql, из зависимостей удалён модуль PyOpenGL (теперь всегда используется PyQt5.QtOpenGL).

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.qutebrowser.org/q...)
  2. OpenNews: Выпуск web-браузера QupZilla 2.2
  3. OpenNews: Браузер Otter перешёл на стадию кандидата в релизы
  4. OpenNews: Плачевная ситуация с безопасностью WebKit в дистрибутивах Linux
  5. OpenNews: Дискуссия о возможности включения QtWebEngine в дистрибутивы Linux и другие ОС
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: qutebrowser, webkit
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  • 1.1, Аноним, 23:03, 12/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –2 +/
    Зачем оно нужно, если есть qupzilla?
     
     
  • 2.7, AntonAlekseevich, 23:09, 12/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +/
    Этот для VIM'еров.
    Кстати VIM хороший редактор, заучить бы его что ли.
     
     
  • 3.8, Аноним, 23:26, 12/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Когда-то тоже так думал.
     
  • 3.13, user, 00:19, 13/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Я как VIM'ер не понимаю, на кой это в браузере.
     
  • 1.4, Аноним, 23:04, 12/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Я уж думал оно на Electron'е, зашел в новость, оказалось на Python'е -_-
     
  • 1.6, testt, 23:08, 12/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Внешне похож на браузер luakit https://luakit.github.io/
     
  • 1.10, th3m3, 23:46, 12/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Пусть пилят, хоть не по подъездам шарятся и то хорошо :)
     
  • 1.11, Аноним, 00:08, 13/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Не нужно. Уже есть один нормальный скриптуемый браузер - firefox.
     
     
  • 2.14, user, 00:22, 13/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +6 +/
    >нормальный

    Был, теперь захвачен гоморептилоидами.

     
  • 1.12, Аноним, 00:13, 13/10/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Для просмотра видео в YouTube можно настроить вызов внешнего видеопроигрывателя ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.15, corvuscor, 00:34, 13/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Браузеров - тьма, но никто не может придумать такой, чтобы более-менее корректно отображал современный веб и не жрал ресурсы как прорва.
    Видно это из разряда утерянных технологий.
     
     
  • 2.17, h31, 00:42, 13/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Edge достаточно экономный, кхе-кхе.
     
     
  • 3.20, rvotb, 01:32, 13/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Экономный, т.к. многого просто не умеет.
     
  • 1.18, Аноним, 01:04, 13/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Лостали со своими питонами и подоб
     
  • 1.19, Onanon, 01:12, 13/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > систему блокировки рекламы (на уровне блокировки хостов)

    Вот из-за этого убожества я так и не смог перейти на qutebrowser с pentadactyl. Palemoon наше всё.
    Почему во всех этих якобы браузеров для гиков нет _нормального_ аналога ublock + umatrix для ff?
    Почему длительное время используется старый и дырявый движок (QtWebkit)?

    Vim-лайк перделки это бесценно, сам без них жить не могу, но не на убогий же дуршлаг переходить?

     
     
  • 2.22, zolton, 02:13, 13/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Почему длительное время используется старый и дырявый движок (QtWebkit)?

    QtWebengine - это хромый. О чем даже писано в самой ньюсе, если приглядеться...

     
     
  • 3.23, Onanon, 02:31, 13/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >> Новый выпуск отличается переходом на использование по умолчанию движка QtWebEngine на основе Blink/Chromium, вместо ранее применяемого компонента QtWebkit, основанного на Webkit.
    > QtWebengine - это хромый. О чем даже писано в самой ньюсе, если приглядеться...

    Сам-то новость прочитать сумел?
    А вообще я про вот это: https://blogs.gnome.org/mcatanzaro/2016/02/01/on-webkit-security-updates/

    Трололо, кутэбровзер только что буквально перестал быть дуршлагом (но это не точно).

     
  • 1.21, Аноним, 01:42, 13/10/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Тонко ... весь текст скрыт [показать]
     

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