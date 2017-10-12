12.10.2017 22:57  Выпуск web-браузера qutebrowser 1.0.0

Состоялся релиз web-браузера qutebrowser 1.0.0, предоставляющего минимальный графический интерфейс, не отвлекающий от просмотра содержимого, и систему навигации в стиле текстового редактора Vim, построенную целиком на клавиатурных комбинациях. Код написан на языке Python с использованием PyQt5 и QtWebEngine. Исходные тексты распространяются под лицензией GPLv3. Применение Python не сказывается на производительности, так как отрисовка и разбор контента осуществляется силами движка Blink и библиотеки Qt.

Браузер поддерживает систему вкладок, менеджер загрузок, режим приватного просмотра, встроенный просмотрщик PDF (pdf.js), систему блокировки рекламы (на уровне блокировки хостов), интерфейс для просмотра истории посещений. Для просмотра видео в YouTube можно настроить вызов внешнего видеопроигрывателя. Перемещение по странице осуществляется при помощи клавиш "hjkl", для открытия новой страницы можно нажать "o", переключение между вкладками производится через клавиши "J" и "K" или "Alt-номер вкладки". При нажатии ":" выводится приглашение командной строки, в которой можно осуществить поиск по странице и выполнить типовые команды, как в vim, например, ":q" для выхода и ":w" для записи страницы. Для быстрого перехода к элементам страницы предлагается система "хинтов", которыми помечаются ссылки и изображения.

Новый выпуск отличается переходом на использование по умолчанию движка QtWebEngine на основе Blink/Chromium, вместо ранее применяемого компонента QtWebkit, основанного на Webkit. В новой версии также реализован новый формат конфигурации, старые файлы конфигурации будут игнорированы. Представлен новый движок автодополнения, основанный на использовании БД SQLite, позволившем охватить в работе всю историю посещений. Добавлена проверка правописания в формах. Изменены зависимости: прекращена поддержка Python до ветки 3.5, Qt до 5.7.1 и PyQt до 5.7, добавлен модуль QtSql, из зависимостей удалён модуль PyOpenGL (теперь всегда используется PyQt5.QtOpenGL).



