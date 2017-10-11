11.10.2017 11:54  Представлен Storyboarder, свободный пакет для раскадровки сцен

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|3.9, anon3k, 13:14, 11/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+1 +/–
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>And fuck Sony Pictures. They make the worst fucking movies. What does that have to do with free software? Not much. Maybe use free software to make great movies and don't waste money going to a Sony movie? Fuck.
>And fuck Dave Morin. And Gary Vaynerchuk. Ugh.
Ответ прекрасен, на самом деле.
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|4.13, dq0s4y71, 14:12, 11/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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С чьим здравым смыслом? Одному важно, чтобы программа не участвовала в товарно-денежных отношениях, и он это называет "свободой"; другому - чтобы исходник не смогли закрыть, и он это тоже называет "свободой"; третьему - что-то ещё. Сколько людей, столько и пониманий "свободы" и "здравого смысла".
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|5.27, dimqua, 16:55, 11/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Речь о свободе пользователей. Если пользователю запретили продавать программу, значит на него наложили ограничение.
GPL и другие copyleft-лицензии накладывают дополнительные ограничения на разработчиков программ, но не на свободу пользователей (запускать, копировать, распространять, изучать, изменять и улучшать) ПО.
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|1.16, Krita Fan, 14:32, 11/10/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+4 +/–
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> Storyboarder берёт на себя работу по быстрому созданию набросков и навигации по разработанным кадрам.
Это бред какой-то. В Krita тоже наброски и базовая анимация тоже делается легко и быстро.
> Интерфейс максимально упрощён, адаптирован для управления с планшетных ПК и включает только самое необходимое.
Как и интерфейс анимации в Krita. Блин, да там даже режимы переключаются, выбрал режим создания анимации и все что тебе надо выведено на панель. Чето я не просек, что в этом вашем Сториборде такого?
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