11.10.2017 11:54  Представлен Storyboarder, свободный пакет для раскадровки сцен

Студия Wonder Unit развивает открытый пакет Storyboarder, упрощающий проведение работы по раскадровке в процессе подготовки к съёмке фильма/анимации/рекламы или просто для визуализации возникающих идей. Под раскадровкой понимается создание серии картинок, предварительно визуализирующих состав будущих сцен, показывающих размещение персонажей и важных объектов, и их последовательность в соответствии с сюжетной линией. Код Storyboarder написан на языке JavaScript и распространяется под лицензией MIT c дополнительными исключениями: запрет на продажу и требование указать ссылку на оригинал при распространении. На днях вышел 13 выпуск программы, которая пока не вышла из стадии бета-тестирования. Бинарные сборки поставляются для Linux (AppImage), macOS и Windows.

Storyboarder берёт на себя работу по быстрому созданию набросков и навигации по разработанным кадрам. Интерфейс максимально упрощён, адаптирован для управления с планшетных ПК и включает только самое необходимое. К кадрам можно привязывать диалоги, описания действий, комментарии, а также сведения о хронометраже сцены. В программе доступны средства вывода на печать, перегруппировки кадров и экспорта в различные форматы и пакеты, включая Premiere, Final Cut, Avid, PDF и анимированный GIF.

Имеется встроенный редактор для рисования с поддержкой планшетов Wacom, 4 типами кистей, возможностью закрепления за каждой кистью 5 часто используемых цветов, инструментом для рисования прямых линий, использования шаблона, отслеживания изменений и вызова внешнего графического редактора для создания сложных изображений. Для быстрого создания картинок предлагается генератор эскизов, позволяющий сформировать базовые 3D-модели на основе заданных параметров (например, бегущий человек или смотрящие друг на друга мужчина и женщина).



