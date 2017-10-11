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11.10.2017 11:54  Представлен Storyboarder, свободный пакет для раскадровки сцен

Студия Wonder Unit развивает открытый пакет Storyboarder, упрощающий проведение работы по раскадровке в процессе подготовки к съёмке фильма/анимации/рекламы или просто для визуализации возникающих идей. Под раскадровкой понимается создание серии картинок, предварительно визуализирующих состав будущих сцен, показывающих размещение персонажей и важных объектов, и их последовательность в соответствии с сюжетной линией. Код Storyboarder написан на языке JavaScript и распространяется под лицензией MIT c дополнительными исключениями: запрет на продажу и требование указать ссылку на оригинал при распространении. На днях вышел 13 выпуск программы, которая пока не вышла из стадии бета-тестирования. Бинарные сборки поставляются для Linux (AppImage), macOS и Windows.

Storyboarder берёт на себя работу по быстрому созданию набросков и навигации по разработанным кадрам. Интерфейс максимально упрощён, адаптирован для управления с планшетных ПК и включает только самое необходимое. К кадрам можно привязывать диалоги, описания действий, комментарии, а также сведения о хронометраже сцены. В программе доступны средства вывода на печать, перегруппировки кадров и экспорта в различные форматы и пакеты, включая Premiere, Final Cut, Avid, PDF и анимированный GIF.

Имеется встроенный редактор для рисования с поддержкой планшетов Wacom, 4 типами кистей, возможностью закрепления за каждой кистью 5 часто используемых цветов, инструментом для рисования прямых линий, использования шаблона, отслеживания изменений и вызова внешнего графического редактора для создания сложных изображений. Для быстрого создания картинок предлагается генератор эскизов, позволяющий сформировать базовые 3D-модели на основе заданных параметров (например, бегущий человек или смотрящие друг на друга мужчина и женщина).

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/wonderunit/...)
  2. OpenNews: Релиз профессионального видеоредактора DaVinci Resolve 14
  3. OpenNews: Релиз пакета для создания 2D-анимации Synfig 1.2
  4. OpenNews: Доступна бесплатная Linux-версия пакета для создания визуальных эффектов Fusion 8
  5. OpenNews: Открытие анимационного пакета Toonz, применяемого в производстве Футурамы
  6. OpenNews: Для Pixar Renderman подготовлен модуль интеграции с Blender
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: storyboarder, image
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  • 1.1, Аноним, 12:22, 11/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    На сайте плашка c заголовком 'Why is Storyboarder free?' позабавила
     
     
  • 2.2, A.Stahl, 12:31, 11/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +2 +/
    И что в ней забавного? Совершенно адекватный вопрос. Ответ на него дан тоже вполне логичный.
     
     
  • 3.9, anon3k, 13:14, 11/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    >And fuck Sony Pictures. They make the worst fucking movies. What does that have to do with free software? Not much. Maybe use free software to make great movies and don't waste money going to a Sony movie? Fuck.
    >And fuck Dave Morin. And Gary Vaynerchuk. Ugh.

    Ответ прекрасен, на самом деле.

     
     
  • 4.17, Krita Fan, 14:38, 11/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Лол, парни жгут. Однако я пока все-равно не понял, чем он легче анимационного модуля в Krita.
     
     
  • 5.24, A.Stahl, 15:35, 11/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    А никто и не говорил, что оно легче/лучше/дешевле. Оно просто есть.
     
  • 1.3, meequz, 12:41, 11/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Офигенно, не хватало. Его бы ещё под андроид.
     
     
  • 2.18, Виктория Барс, 14:39, 11/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    На телефончике собрался анимацию лепить, наркоман?
     
  • 2.20, Добрый анон, 14:58, 11/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Зачем?
     
  • 1.4, Crazy Alex, 12:45, 11/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Запрет на продажу - это довольно странное понимание "свободного"
     
     
  • 2.5, Ан, 12:49, 11/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    За то со здравым смыслом вполне себе сочетается. Люди хотят чтобы оставался открытым и правильно делают. Будущее за открытым ПО.
     
     
  • 3.6, Аноним, 12:52, 11/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Свободный != бесплатный
     
     
  • 4.7, Ан, 12:54, 11/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Сути не уловил. В чем посыл?
     
  • 3.10, Crazy Alex, 13:40, 11/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Если б хотели - взяли бы GPL.
     
  • 2.8, dq0s4y71, 13:12, 11/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Не совпадает с Единственно Верным пониманием?
     
     
  • 3.12, Crazy Alex, 13:42, 11/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Со здравым смыслом. Какая именно свобода этим обеспечивается, если автор один хрен бесплатно исходники раздаёт?
     
     
  • 4.13, dq0s4y71, 14:12, 11/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    С чьим здравым смыслом? Одному важно, чтобы программа не участвовала в товарно-денежных отношениях, и он это называет "свободой"; другому - чтобы исходник не смогли закрыть, и он это тоже называет "свободой"; третьему - что-то ещё. Сколько людей, столько и пониманий "свободы" и "здравого смысла".
     
     
  • 5.27, dimqua, 16:55, 11/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Речь о свободе пользователей. Если пользователю запретили продавать программу, значит на него наложили ограничение.

    GPL и другие copyleft-лицензии накладывают дополнительные ограничения на разработчиков программ, но не на свободу пользователей (запускать, копировать, распространять, изучать, изменять и улучшать) ПО.

     
  • 1.11, Аноним, 13:40, 11/10/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Код Storyboarder написан с матами в комментах и подсказках софта Так что не учи... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.14, dq0s4y71, 14:15, 11/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Чувства верующих хоть не оскорбляет?
     
  • 2.28, Аноним, 16:58, 11/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    не будьте ослом, дети лучше вас *живой* язык знают.
     
  • 1.15, Krita Fan, 14:28, 11/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    Я в Krita делаю все мульты, и с кадрами там работать удобно.
     
  • 1.16, Krita Fan, 14:32, 11/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    > Storyboarder берёт на себя работу по быстрому созданию набросков и навигации по разработанным кадрам.

    Это бред какой-то. В Krita тоже наброски и базовая анимация тоже делается легко и быстро.

    > Интерфейс максимально упрощён, адаптирован для управления с планшетных ПК и включает только самое необходимое.

    Как и интерфейс анимации в Krita. Блин, да там даже режимы переключаются, выбрал режим создания анимации и все что тебе надо выведено на панель. Чето я не просек, что в этом вашем Сториборде такого?

     
     
  • 2.19, Аноним, 14:41, 11/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Storyboarder позиционируется как альтернатива проприетарной Storyboard Pro
     
  • 2.21, Аноним, 15:01, 11/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Но ведь в Krita не могут набрасывать KDE/Qt-хейтеры!
     
  • 1.22, Добрый анон, 15:04, 11/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Кажется, мы стали забывать, что десктопные приложения на JS не нужны. Не узнаю родной opennet!
     
     
  • 2.25, Аноним, 16:03, 11/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Почему не нужны? Нужны, но не на Электроне.
     
  • 2.26, Iaaa, 16:26, 11/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Пожалуйста:

    > Код Storyboarder написан на языке JavaScript ... пока не вышла из стадии бета-тестирования.

    И не выйдет.

     
  • 1.23, Аноним, 15:19, 11/10/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Это не исключения, это проприетарщина ... весь текст скрыт [показать]
     

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