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10.10.2017 07:54  Релиз системы резервного копирования BorgBackup 1.1.0

Состоялся релиз системы резервного копирования BorgBackup 1.1.0, несколько лет назад ответвившейся от проекта Attic. Система поддерживает дедупликацию, шифрование и сжатие данных в хранилище резервных копий. Основной код проекта написан на языке Python 3, но около 9% критичных к производительности частей оформлены на языке Си. Исходные тексты распространяются под лицензией BSD. Сборки подготовлены для FreeBSD, Linux и macOS.

Отличия от системы Attic сводятся к открытому процессу разработки с более простой организацией приёма изменений, устранению нерешённых в Attic проблем, более компактному и потребляющему меньше памяти формату индекса дедуплицированных блоков, более быстрой реализацией кэша синхронизации, поддержке хранения данных в сжатом виде, использованию шифрования по ключам вместо парольной фразы, эффективному хранению файлов с пустотами внутри (например, образов виртуальных машин), системе блокировок на основе вызова mkdir, расширенным сообщениям об ошибках, индикацим прогресса выполнения операций, тестированию в разнообразных ОС.

Возможности и особенности:

  • Экономия дискового пространства в хранилище резервных копий за счёт применения дедупликации (как следствие, снижение избыточности и повышение шансов потерять сразу все бэкапы из-за сбоя в усложнённом хранилище или повреждения эталонных блоков). Объединение дублирующихся данных производится на основе выявления идентичных блоков. Файлы разбиваются на блоки, если блок не встречался ранее - он сохраняется в хранилище, если встречался, то записывается ссылка на уже имеющийся в хранилище блок. Применяемый метод дедупликациии не привязан к файлам и директориям, эффективно обрабатывает операции изменения файлов (переписываются только изменившиеся блоки) и смены позиции блоков внутри файла. Дубликаты объединяются в контексте всего репозитория-хранилища и могут охватывать прошлые резервные копии, бэкапы с различных компьютеров, а также идентичные блоки в том же файле.
  • Высокая производительность - критичный с точки зрения скорости работы код, такой как обработка блоков, сжатие и шифрование, реализован на языке Си с использованием Cython. В BorgBackup также применяется быстрый алгоритм выявления неизменившихся файлов и локальное кэширование индексов, используемых для связывания файлов и блоков в репозитории.
  • Данные хранятся с использованием симметричного шифрования AES c 256-разрядным ключом. Для проверки подлинности зашифрованных данных используется HMAC-SHA256. Данные шифруются на стороне клиента (системы, для которой создаётся резервная копия);
  • Данные в хранилище могут храниться в сжатом виде с использованием алгоритмов lz4 (быстро, но посредственный уровень сжатия) или lzma (медленно, но высокая степень сжатия);
  • Возможность размещения хранилища резервных копий на любом внешнем сервере, на который имеется доступ по протоколу SSH. Для повышения производительности на хост-хранилище могут быть установлены серверные компоненты Borg;
  • Поддержка монтирования резервных копий в форме файловых систем (используется FUSE);
  • Простота установки - BorgBackup поставляется в форме единого исполняемого файла, который может быть запущен без предварительной установки.

Ключевые улучшения в выпуске BorgBackup 1.1.0:

  • Добавлена экспериментальная команда "borg recreate" для переупаковки файлов в существующем архиве, что позволяет организовать дедупликацию между старыми архивами Attic / Borg 0.xx и новым форматом архивов Borg 1.x;
  • Добавлена команда "borg diff" для отображений отличий между двумя архивами;
  • В команде "borg mount" реализовано отображение всех имеющихся версий файлов в версионном представлении;
  • Добавлены дополнительные опции форматирования для команды "borg list", в том числе возможность генерации хэшей и статистики о разбиении каждого файла;
  • В команде "borg create" появилась опция "-C auto,zlib/lz4/..." для включения режима автоматического сжатия, ускорена работа с большим числом файлов, добавлена экспериментальная поддержка масок (--patterns, --patterns-from), реализованы средства управления кэшированием mtime/ctime;
  • Добавлена команда "borg export-tar" для экспорта в формат GNU tar;
  • Появилась возможность прикрепления комментариев к архивам;
  • Добавлены режим шифрования на базе алгоритма BLAKE2b256 и режимы аутентифицированного хранения для гарантирования целостности без шифрования;
  • В индексах репозитория и кэше задействованы контрольные суммы для выявления повреждения информации;
  • Добавлен API для вывода результата выполнения команд "borg list", "borg info" и "borg create" в формате JSON;
  • Реализована возможность ведения лога всех выполненных команд, сохраняемого в формате JSON;
  • В команды "borg list", "borg info", "borg mount", "borg check", "borg delete" и "borg prun" добавлена опция "--prefix", дополняющая опции --glob-archives (-a), --sort-by, --last и --first;
  • По умолчанию включено сжатие lz4.

  1. Главная ссылка к новости (https://mail.python.org/piperm...)
  2. OpenNews: Представлена система резервного копирования BorgBackup 1.0.0
  3. OpenNews: Система резервного копирования Obnam прекращает своё существование
  4. OpenNews: Выпуск системы резервного копирования Bareos 16.2
  5. OpenNews: Выпуск дистрибутива для создания сетевых хранилищ Rockstor 3.9
  6. OpenNews: Выпуск системы резервного копирования Bacula 9.0.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: borgbackup, backup
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  • 1.1, Анонимм, 09:03, 10/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +3 +/
    Вот если бы сжатие кто сделал многопоточным...  так грустно смотреть в 21 веке, когда процесс бекапа грузит одно ядро, а 100500 простаивают
    (PS сам попытку такое сделать уже предпринимал на основе pigz, но как-то не доделал)
     
     
  • 2.3, Аноним, 10:20, 10/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    И как ты, интересно, собрался распараллеливать lz4 Вот lzma2 отлично распаралле... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.4, Анонимм, 10:24, 10/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    да хоть бы распараллелили то, что уже параллелится.
    Вот gzip и lzma2 уже - и большинству бы админов хватило такого выбора с головой
     
     
  • 4.12, Аноним, 12:49, 10/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    gzip тоже не параллелится. Подтянул бы матчасть прежде чем хотелки хотеть.
     
     
  • 5.13, Аноним, 13:37, 10/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    pigz?
     
     
  • 6.15, Аноним, 14:26, 10/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    нет. pigz не параллелит декомпрессию
     
  • 5.14, Аноним, 14:03, 10/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    И вообще, что значит не параллелится Больше одного файла - вот и параллельте ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.11, Аноним, 12:20, 10/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    к сожалению, не декомпрессия На терабайтном архиве 4 кратная разница во времени... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.17, mumu, 14:51, 10/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    zstd? brotli? Всё открытое, жмет в районе 1 Гб/сек при приемлемом уровне сжатия и возможности распараллеливания.
     
  • 2.6, infector, 10:49, 10/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Многопоточность на версию 1.2 заплонирована
     
     
  • 3.7, Анонимм, 10:56, 10/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    о, отличные новости!
     
  • 1.5, dkg, 10:30, 10/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Хорошая система. Еще использую Veeam for Linux.
     
     
  • 2.8, 1, 11:07, 10/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Касперский стырит твои данные.
     
  • 1.9, Сергей, 11:17, 10/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    радостная весть, очень удобная штука.
     
  • 1.10, Аноним, 12:16, 10/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > borg mount

    бомба!

     
  • 1.16, Фуррь, 14:46, 10/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >BorgBackup поставляется в форме единого исполняемого файла, который может быть запущен без предварительной установки.

    Славный шаг в продолжении Windows-way.

     

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