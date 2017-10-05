05.10.2017 09:08  Выпуск кластерной ФС Lustre 2.10.1

Состоялся релиз кластерной файловой системы Lustre 2.10.1, используемой в большей части крупнейших Linux-кластеров, содержащих десятки тысяч узлов. Масштабируемость на столь крупных системах достигается благодаря многокомпонентной архитектуре. Ключевыми компонентами Lustre являются серверы обработки и хранения метаданных (MDS, MDT), управляющие серверы (MGT, MGS), серверы хранения объектов (OSS), серверы размещения объектов (OST, поддерживается работа поверх ext4 и ZFS) и клиенты (код клиента входит в состав штатного ядра Linux).

В новой версии добавлена поддержка использования дистрибутива RHEL 7.4 для серверных и клиентских компонентов Lustre, а также поддержка Ubuntu 16.04 и RHEL 6.9 для клиентских компонентов. Код ZFS обновлён до выпуска ZFS on Linux 0.7.1. В клиентских компонентах добавлена поддержка ядра Linux 4.9. Предоставлена возможность сборки сервера для ldiskfs на базе штатного ядра Linux (для работы квот по-прежнему требуется наложение патчей). Добавлена поддержка MOFED 4.1 (Mellanox OpenFabrics Enterprise Distribution).



