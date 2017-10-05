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05.10.2017 09:08  Выпуск кластерной ФС Lustre 2.10.1

Состоялся релиз кластерной файловой системы Lustre 2.10.1, используемой в большей части крупнейших Linux-кластеров, содержащих десятки тысяч узлов. Масштабируемость на столь крупных системах достигается благодаря многокомпонентной архитектуре. Ключевыми компонентами Lustre являются серверы обработки и хранения метаданных (MDS, MDT), управляющие серверы (MGT, MGS), серверы хранения объектов (OSS), серверы размещения объектов (OST, поддерживается работа поверх ext4 и ZFS) и клиенты (код клиента входит в состав штатного ядра Linux).

В новой версии добавлена поддержка использования дистрибутива RHEL 7.4 для серверных и клиентских компонентов Lustre, а также поддержка Ubuntu 16.04 и RHEL 6.9 для клиентских компонентов. Код ZFS обновлён до выпуска ZFS on Linux 0.7.1. В клиентских компонентах добавлена поддержка ядра Linux 4.9. Предоставлена возможность сборки сервера для ldiskfs на базе штатного ядра Linux (для работы квот по-прежнему требуется наложение патчей). Добавлена поддержка MOFED 4.1 (Mellanox OpenFabrics Enterprise Distribution).

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/l...)
  2. OpenNews: Выпуск кластерной ФС Lustre 2.10.0
  3. OpenNews: Выпуск кластерной ФС Lustre 2.8
  4. OpenNews: В ядро Linux 3.11 будет включена поддержка кластерной ФС Lustre
  5. OpenNews: Компания Xyratex выкупила у Oracle распределённую ФС Lustre
  6. OpenNews: Компания Whamcloud анонсировала создание независимого варианта ФС Lustre
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: lustre
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  • 1, Аноним, 09:50, 05/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Нужно больше ФС
    [ну и мидиратери здеся..]
     

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