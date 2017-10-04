04.10.2017 16:37  В Бухаресте состоится конференция Coliberator 2017 c участием Ричарда Столлмана

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7-8 октября в Бухаресте, Румыния, пройдёт конференция Coliberator 2017, посвященная свободе программного обеспечения, этичному предпринимательству, свободным технологиям и другим сопутствующим темам. Конференция проводится фондом Чиата (Fundația Ceata) при участии команды Technoethical (производитель оборудования, соответствующего требованиям обеспечения приватности и свободы пользователей). В качестве главного докладчика выступит Ричард Столлман.
Участие в конференции бесплатное (принимаются добровольные пожертвования). Для участия в конференции рекомендуется зарегистрироваться.
Место проведения: Политехнический Университет Бухареста, по адресу Splaiul Independenței 313. Время проведения: 7-8 октября 2017 года.
Основные темы:
- Свободное программное обеспечение
- Свободные форматы данных и стандарты
- Аппаратное обеспечение совместимое со свободным программным обеспечением и аппаратное обеспечение со свободными спецификациями
- Программный и аппаратный хакинг
- Свободная культура
- Приватность в интернете
- Политика в информационной безопасности
- Активизм и организации в сообществе СПО
- Этичный бизнес и технологии