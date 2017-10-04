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04.10.2017 16:37  В Бухаресте состоится конференция Coliberator 2017 c участием Ричарда Столлмана

7-8 октября в Бухаресте, Румыния, пройдёт конференция Coliberator 2017, посвященная свободе программного обеспечения, этичному предпринимательству, свободным технологиям и другим сопутствующим темам. Конференция проводится фондом Чиата (Fundația Ceata) при участии команды Technoethical (производитель оборудования, соответствующего требованиям обеспечения приватности и свободы пользователей). В качестве главного докладчика выступит Ричард Столлман.

Участие в конференции бесплатное (принимаются добровольные пожертвования). Для участия в конференции рекомендуется зарегистрироваться. Место проведения: Политехнический Университет Бухареста, по адресу Splaiul Independenței 313. Время проведения: 7-8 октября 2017 года.

Основные темы:

  • Свободное программное обеспечение
  • Свободные форматы данных и стандарты
  • Аппаратное обеспечение совместимое со свободным программным обеспечением и аппаратное обеспечение со свободными спецификациями
  • Программный и аппаратный хакинг
  • Свободная культура
  • Приватность в интернете
  • Политика в информационной безопасности
  • Активизм и организации в сообществе СПО
  • Этичный бизнес и технологии


  1. Главная ссылка к новости (https://coliberator.org/2017/...)
  2. OpenNews: Фонд свободного ПО сертифицировал 15 устройств компании Technoethical
  3. OpenNews: Фонд свободного ПО сертифицировал беспроводной маршрутизатор TPE-R1100
  4. OpenNews: Фонд свободного ПО сертифицировал 3D-принтер LulzBot TAZ 6
  5. OpenNews: Фонд свободного ПО сертифицировал материнскую плату Vikings D16
  6. OpenNews: Инициатива по созданию свободного NAS GnuBee Personal Cloud 1
Автор новости: команда Technoethical
Тип: К сведению
Ключевые слова: conference
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  • 1, Аноним, 20:22, 04/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –1 +/
    как-то рано опубликовали, надо было 7го октября, чтоб наверняка
     
     
  • 2, A.Stahl, 20:38, 04/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Наверняка это 9-го :)
     
  • 3, Аноним, 21:11, 04/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Мессия совсем рядом будет. Взволнован
     

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