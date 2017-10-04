04.10.2017 16:37  В Бухаресте состоится конференция Coliberator 2017 c участием Ричарда Столлмана

7-8 октября в Бухаресте, Румыния, пройдёт конференция Coliberator 2017, посвященная свободе программного обеспечения, этичному предпринимательству, свободным технологиям и другим сопутствующим темам. Конференция проводится фондом Чиата (Fundația Ceata) при участии команды Technoethical (производитель оборудования, соответствующего требованиям обеспечения приватности и свободы пользователей). В качестве главного докладчика выступит Ричард Столлман. Участие в конференции бесплатное (принимаются добровольные пожертвования). Для участия в конференции рекомендуется зарегистрироваться. Место проведения: Политехнический Университет Бухареста, по адресу Splaiul Independenței 313. Время проведения: 7-8 октября 2017 года. Основные темы: Свободное программное обеспечение

Свободные форматы данных и стандарты

Аппаратное обеспечение совместимое со свободным программным обеспечением и аппаратное обеспечение со свободными спецификациями

Программный и аппаратный хакинг

Свободная культура

Приватность в интернете

Политика в информационной безопасности

Активизм и организации в сообществе СПО

Этичный бизнес и технологии



