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26.09.2017 23:47  Google представил открытую библиотеку Abseil для разработчиков на C++

Компания Google представила проект Abseil, в рамках которого открыта коллекция полезного кода для разработчиков на языке C++, расширяющего стандартную библиотеку функций. Исходные тексты распространяются под лицензией Apache 2.0.

В состав библиотеки включены функции общего назначения, используемые в продуктах Google и хорошо протестированные на реально работающих проектах. Одна часть предложенных в Abseil функций заполняет ниши, не определённые в стандарте C++, а другая предоставляет альтернативные реализации штатных возможностей стандартов C++14 и C++17, адаптированные для использования в коде на C++11 (например, типы optional, any и string_view). Google не пытается продвигать Abseil как альтернативу стандартной библиотеке, а лишь желает поделиться с сообществом кодом, который оказался полезен в собственных проектах.

Компоненты библиотеки:

  • base - базовая часть, включающая код для инициализации и первичные примитивы, которые используют только стандартную библиотеку C++, но при этом выступают в качестве зависимостей для других компонентов Abseil;
  • algorithm - библиотека с коллекцией алгоритмов, дополняющая одноимённую стандартную библиотеку C++ и включающая варианты предложенных в ней алгоритмов, оформленных с использованием контейнеров;
  • container - библиотека с дополнительными контейнерами в стиле STL;
  • debugging - отладочная библиотека, добавляющая проверки для выявления утечек;
  • memory - включает совместимую с C++11 реализацию std::make_unique() и других функций, связанных с управлением памятью;
  • meta - включает совместимые с C++11 версии механизмов проверок типов, появившихся в библиотеке type_traits в C++14 и C++17;
  • numeric - предоставляет совместимые с C++11 реализации 128-разрядных целых типов;
  • strings - подборка функций для обработки строк, включая absl::StrCat(), absl::StrJoin() и absl::StrSplit(), а также совместимую с C++11 версию типа std::string_view, появившегося в стандарте C++17
  • synchronization - примитивы для организации параллельно выполняемых потоков, класс absl::Mutex (оптимизированная замена std::mutex) и набор абстракций для синхронизации потоков;
  • time - функции для операций с абсолютными моментами времени (absl::Time), отрезками времени (absl::Duration), форматирования и разбора значений времени. Также предложен absl::Now() , оптимизированный вариант std::chrono::system_clock::now();
  • types - подборка типов, например, совместимый с C++11 вариант absl::optional.

Дополнительно развивается вариант библиотеки для языка Python, включающий систему обработки флагов командной строки и модуль для организации ведения логов.

  1. Главная ссылка к новости (https://opensource.googleblog....)
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: cpp, abseil, google
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  • 1, Crazy Alex, 00:06, 27/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Какая-то совершенно бессмысленная штука. Зачем нужна (почему не взять сразу нормальный компилятор) - непонятно, зато фактически обещают всё постоянно ломать и исключают возможность нормального использования как shared lib, от которой зависит софт в дистрибутиве.

    Хотя, к моему удивлению, они в кои-то веки плюс-минус поддержали исключения. Надо же, окстились слегка.

     

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