The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги ]

26.09.2017 10:52  Выпуск встраиваемого JavaScript-движка Duktape 2.2.0

Доступен выпуск JavaScript-движка Duktape 2.2.0, ориентированного на встраивание в кодовую базу проектов на языке C/C++. Движок отличается компактным размером, высокой переносимостью и низким потреблением ресурсов. Исходные тексты движка написаны на языке Си и распространяются под лицензией MIT.

Код Duktape занимает около 160 kB и потребляет всего 48kB ОЗУ, а в режиме низкого потребления памяти 26kB ОЗУ. Для интеграции Duktape в код на C/C++ достаточно добавить в проект файлы duktape.c и duktape.h, и использовать Duktape API для вызова функций на JavaScript из кода на C/C++ или наоборот. Для освобождения неиспользуемых объектов из памяти применяется сборщик мусора с финализатором, построенный на основе комбинации алгоритма подсчёта ссылок с алгоритмом пометок (Mark and Sweep).

Обеспечивается полная совместимость со спецификациями Ecmascript 5.1 и частичная поддержка Ecmascript 2015 и 2016 (E6 и E7), в том числе поддержка объекта Proxy для виртуализации свойств, типизированные массивы, ArrayBuffer, Node.js Buffer, Encoding API, объект Symbol и т.п. В состав входит встроенный отладчик, движок для выполнения регулярных выражений и подсистема для поддержки Unicode. Также предоставляются специфичные расширения, такие как поддержка сопрограмм, встроенный фреймворк для журналирования, механизм загрузки модулей на основе CommonJS, система кэширования байткода, позволяющая сохранять и загружать скомпилированные функции.

В новой версии появилась поддержка функций Math.clz32(), Math.imul() и Math.sign() из ES2015, существенно расширена поддержка элементов Object.prototype из стандарта ES2017, добавлены обработчики 'apply' и 'construct' для объекта Proxy, расширен внутренний API, проведена оптимизация производительности RegExp.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/svaarala/du...)
  2. OpenNews: Microsoft портировал JavaScript-движок ChakraCore для Linux и maсOS
  3. OpenNews: В JavaScript-движок V8 добавлена поддержка WebAssembly
  4. OpenNews: В рамках проекта Runtime.JS развивается ядро ОС на базе JavaScript-движка V8
  5. OpenNews: Компания Oracle намерена выпустить открытый JavaScript-движок на базе виртуальной машины Java
  6. OpenNews: CommonJS -движение за использование JavaScript вне браузера
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: duktape, javascript
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Линейный вид | Ajax | Показать все | RSS
 
  • 1.1, th3m3, 11:09, 26/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Его можно использовать, как альтернативу Electron?
     
     
  • 2.2, _hide_, 11:14, 26/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    А рисовать как?
     
     
  • 3.3, anonimous, 11:20, 26/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    А рисовать вот так https://lexborisov.github.io/myhtml/ и вот так https://github.com/lexborisov/mycss
     
  • 2.5, Аноним, 11:57, 26/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    В процессе допиливания твой проект разрастется до еще одной ноды/электрона?
     
     
  • 3.7, th3m3, 12:06, 26/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Electron - это работа через chromium. Каждое новое запущенное приложение, это ещё один chromium с кучей приблуд сверху. Всё это жрёт ресурсы неимоверно. Вот если бы была адекватная альтернатива, тогда ещё можно подумать об js-приложениях на декстопе.
     
     
  • 4.8, Atterratio, 12:28, 26/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Вам не кажется что это принципе не очень хорошая идея, и не важно на что тут менять хром?
     
  • 1.4, Пиони, 11:55, 26/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Примеры задач, где эта штука может пригодиться?
     
     
  • 2.6, A.Stahl, 11:59, 26/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Наверное там, где сейчас используется Lua. Возможно для кого-то ЯваСкрипт роднее.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2017 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьРекламаВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor