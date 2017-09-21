21.09.2017 12:26  Выпуск системы управления контентом Joomla 3.8

Доступна новая ветка свободной системы управления контентом Joomla 3.8, в которой устранена опасная уязвимость (CVE-2017-14596) в модулей аутентификации через LDAP. Из-за отсутствия должного экранирования передаваемых данных возможно указание в форме аутентификации специально оформленного имени пользователя, содержащего маску поиска в LDAP (например, "XX;(&(uid=Admin)(userPassword=A*))"). В процессе атаки возможно извлечение из LDAP-сервера параметров аутентификации для всех имеющихся учётных записей, включая логин и пароль администратора. Извлечение осуществляется методом подбора - на основании ответа сервера можно определить нашлись ли записи для отправленного поискового запроса, что позволяет символ за символом восстановить значение поля. Из функциональных улучшений Joomla 3.8 можно выделить: Новая система маршрутизации обработчиков и система разбора структуры URL с поддержкой вырезания идентификаторов;

Прослойка для совместимости с будущей веткой Joomla 4, в которой осуществлено изменение структуры кода из-за перевода классов на применение пространств имён. Прослойка позволяет постепенно адаптировать код под новую структуру, благодаря маппингу новых имён классов в старые;

Возможность загрузки шаблонов данных с реализацией типовых вариантов сайтов после завершения установки Joomla;

В состав включена реализация API библиотеки Sodium на языке PHP (Polyfill), позволяющая задействовать в своих проектах современные криптографические функции, не дожидаясь релиза PHP 7.2, в котором будет встроено расширение на базе libsodium. Из особенностей Joomla можно отметить: гибкие инструменты по управлению пользователями, интерфейс для управления медиа-файлами, поддержка создания многоязычных вариантов страниц, система управления рекламными кампаниями, адресная книга пользователей, голосования, встроенный поиск, функции категоризации ссылок и учета кликов, WYSIWYG-редактор, система шаблонов, поддержка меню, управление новостными потоками, XML-RPC API для интеграции с другими системами, поддержка кэширования страниц и большой набор готовых дополнений.



