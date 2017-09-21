The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги ]

21.09.2017 12:26  Выпуск системы управления контентом Joomla 3.8

Доступна новая ветка свободной системы управления контентом Joomla 3.8, в которой устранена опасная уязвимость (CVE-2017-14596) в модулей аутентификации через LDAP.

Из-за отсутствия должного экранирования передаваемых данных возможно указание в форме аутентификации специально оформленного имени пользователя, содержащего маску поиска в LDAP (например, "XX;(&(uid=Admin)(userPassword=A*))"). В процессе атаки возможно извлечение из LDAP-сервера параметров аутентификации для всех имеющихся учётных записей, включая логин и пароль администратора. Извлечение осуществляется методом подбора - на основании ответа сервера можно определить нашлись ли записи для отправленного поискового запроса, что позволяет символ за символом восстановить значение поля.

Из функциональных улучшений Joomla 3.8 можно выделить:

  • Новая система маршрутизации обработчиков и система разбора структуры URL с поддержкой вырезания идентификаторов;
  • Прослойка для совместимости с будущей веткой Joomla 4, в которой осуществлено изменение структуры кода из-за перевода классов на применение пространств имён. Прослойка позволяет постепенно адаптировать код под новую структуру, благодаря маппингу новых имён классов в старые;
  • Возможность загрузки шаблонов данных с реализацией типовых вариантов сайтов после завершения установки Joomla;
  • В состав включена реализация API библиотеки Sodium на языке PHP (Polyfill), позволяющая задействовать в своих проектах современные криптографические функции, не дожидаясь релиза PHP 7.2, в котором будет встроено расширение на базе libsodium.

Из особенностей Joomla можно отметить: гибкие инструменты по управлению пользователями, интерфейс для управления медиа-файлами, поддержка создания многоязычных вариантов страниц, система управления рекламными кампаниями, адресная книга пользователей, голосования, встроенный поиск, функции категоризации ссылок и учета кликов, WYSIWYG-редактор, система шаблонов, поддержка меню, управление новостными потоками, XML-RPC API для интеграции с другими системами, поддержка кэширования страниц и большой набор готовых дополнений.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.joomla.org/announc...)
  2. OpenNews: Критическая уязвимость в PHPMailer, применяемом в WordPress, Drupal и Joomla
  3. OpenNews: Критические уязвимости в системе управления контентом Joomla
  4. OpenNews: В Joomla устранена ещё одна критическая уязвимость
  5. OpenNews: Новая критическая уязвимость в Joomla использована для совершения массовой атаки
  6. OpenNews: Критическая уязвимость в системе управления контентом Joomla
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: joomla
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение RSS
 
  • 1, Аноним, 12:55, 21/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Кто-то до сих пор хранит пароли в открытом виде?
     
  • 2, Аноним, 12:58, 21/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Где можно посмотреть список новых багов, внесенных в этом релизе?
     
     
  • 3, Michael Shigorin, 13:05, 21/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +3 +/
    > Где можно посмотреть список новых багов, внесенных в этом релизе?

    "Из особенностей Joomla нужно отметить", что их практически гарантированно понавносили...

    http://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/73925.html#35

     
  • 4, Аноним, 13:38, 21/09/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    спасибо за новость, пойду поставлю теперь только пусть попробуют за хныкать сра... весь текст скрыт [показать]
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2017 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьРекламаВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor