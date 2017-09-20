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20.09.2017 20:41  Проект GNOME примет участие в разработке ПО для свободного смартфона Librem 5

Организация GNOME Foundation присоединилась к инициативе по созданию смартфона Librem 5, оснащённого прошивкой на базе свободного ПО. Так как один из вариантов пользовательского окружение для Librem 5 планировалось построить на базе технологий GNOME (второй вариант развивается на базе KDE Plasma Mobile), разработчики GNOME решили принять участие в создании окружения для мобильных устройств.

В том числе, совместно с разрабатывающей смартфон компанией Purism, планируется организовать серию встреч разработчиков, принять участие в разработке инструментария и эмулятора, адаптировать GNOME Shell для работы на смартфонах и провести оптимизацию производительности.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.gnome.org/news/201...)
  2. OpenNews: Адаптация Plasma Mobile для смартфона Librem 5
  3. OpenNews: Компания Purism намерена выпустить смартфон Librem 5 на базе СПО и Linux
  4. OpenNews: Ноутбук Purism Librem 13 будут поставляться с операционной системой Qubes
  5. OpenNews: Проект Qubes выступил с новой инициативой сертификации безопасных ноутбуков
  6. OpenNews: Успешно собраны средства для производства ноутбука Librem, отвечающего требованиям Фонда СПО
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: purism, gnome
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