20.09.2017 20:41  Проект GNOME примет участие в разработке ПО для свободного смартфона Librem 5

Организация GNOME Foundation присоединилась к инициативе по созданию смартфона Librem 5, оснащённого прошивкой на базе свободного ПО. Так как один из вариантов пользовательского окружение для Librem 5 планировалось построить на базе технологий GNOME (второй вариант развивается на базе KDE Plasma Mobile), разработчики GNOME решили принять участие в создании окружения для мобильных устройств.

В том числе, совместно с разрабатывающей смартфон компанией Purism, планируется организовать серию встреч разработчиков, принять участие в разработке инструментария и эмулятора, адаптировать GNOME Shell для работы на смартфонах и провести оптимизацию производительности.



