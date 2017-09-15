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15.09.2017 11:03  Выпуск BlueZ 5.47 с начальной поддержкой Bluetooth Mesh Profile

Состоялся релиз свободного Bluetooth-стека BlueZ 5.47, в котором устранена уязвимость CVE-2017-1000250, входящая в недавно раскрытую серию уязвимостей BlueBorne. Уязвимость затрагивает реализацию протокола SDP (Service Discovery Protocol) и может привести к утечке части памяти фонового процесса bluetoothd (например, могут быть раскрыты ключи шифрования).

Из новых возможностей отмечается начальная реализация профиля Bluetooth Mesh, позволяющего создавать mesh-сети, в которых определённое устройство может быть связано с текущей системой через цепочку подключений через соседние устройства. Для взаимодействия в такой сети предложена утилита meshctl, которая позволяет создавать mesh-устройства при помощи PB-GATT (GATT Provisioning Bearer) и взаимодействовать с этими устройствами через протокол GATT Proxy.

Кроме того, в новом выпуске реализована поддержка добавления параметров и локального имени анонсируемых данных через интерфейс Advertising D-Bus. В утилите btmon улучшено декодирование большей части команд и событий Bluetooth 5.0 HCI. Исправлены ошибки в обработчиках GATT, A2DP и BR/EDR.

  1. Главная ссылка к новости (http://www.bluez.org/release-o...)
  2. OpenNews: BlueBorne - опаснейшая удалённая уязвимость в Bluetooth-стеках Linux, Android, iOS и Windows
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: bluez, bluetooth, mesh
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  • 1.1, Zenitur, 11:25, 15/09/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Где-то слышал, что стандарт Bluetooth включает в себя устройства классов A и B. 10 и 100 метров. Но везде ставят 10. ИМХО, без стометровых радиопередаитчиков Mesh-сеть не построить.
     
     
  • 2.2, Аноним, 11:30, 15/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Хуже было бы если бы продавали передатчики-приёмники ни 100 м, а адекватного про... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.5, pavlinux, 15:33, 15/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    >  ни 100 м,

    Пиши везде "не", если не уверен "ни" или "не".

     
     
  • 4.8, _, 16:34, 15/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Он походу хотел написать "на" ... но вспомнил что рассово верно писать "в" и совсем запуталсо бедняжка :-(
     
  • 2.3, Alatar, 12:11, 15/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    В Bluetooth Low Energy ситуация немного другая (а Bluetooth Mesh строится на тех же радио, что BLE) - всё зависит от мощности и антенны. Мы в своих устройствах на BLE 4.2 легко получаем 200-300 метров, а с новым BLE 5.0 Long Range говорят можно до полутора км получить.
    Другое дело, что в телефонах это всё равно вряд-ли ставить будут, ибо сложно интегрировать в эту коробку хорошую радиочасть и согласовать с другими радио внутри.
     
     
  • 3.9, _, 16:39, 15/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >в телефонах это всё равно вряд-ли ставить будут

    Да упаси Мегабайт от такого! наh-наh!

    NFC - до полу-метра;
    Bluetooth - до 10-15м;
    WiFi - до 100-300м;
    LTE - до ?км;

    Так чего же тебе, пёс шелудивый, ещё надобно?!?! (С) Иван Васильевич

     
  • 2.4, номия, 13:43, 15/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    у меня почти везде сотка.. там разница в цене 2 доллара между тем передатчиком и тем..
     
  • 1.6, Alex_Gluck, 15:38, 15/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Когда же в гарнитуре на линуксе будет качественный звук одновременно с голосом? Почему никто не додумался или не хочет заюзать aptX или A2DP совместно с HFP/HSP?
     
     
  • 2.7, Аноним, 16:24, 15/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    aptX - лицензия. А про второе не понел. Не работает?
     

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