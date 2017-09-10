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10.09.2017 10:28  В Chrome 63 появятся средства информирования о попытках перехвата HTTPS

В кодовую базу Chromium 63 принято изменение с реализацией техники выявления попыток перехвата трафика HTTPS, в результате активности вредоносного ПО или MITM-прокси. В качестве признака для вывода предупреждения используется аномально большое число ошибок SSL-соединений для разных сайтов за короткий промежуток времени, т.е. метод выявляет факты грубой подмены, в результате которой возникают ошибки SSL и соединение помечается как небезопасное.

Основное отличие от предупреждения о небезопасном соединении заключается в том, что пользователь информируется о возможной локальной MITM-атаке, которая не связана с проблемами настройки HTTPS на конкретном внешнем сайте. Метод уже доступен для тестирования в Chrome Canary и активируется при запуске браузера с параметром "--enable-features=MITMSoftwareInterstitial"

Предупреждение не коснётся техники незаметной подмены HTTPS-сертификатов, которая практикуется некоторым антивирусным ПО, корпоративными межсетевыми экранами и системами инспектирования трафика. Подобное ПО перехватывает HTTPS-обращение клиента, затем от своего лица и с собственным сертификатом транслируют HTTPS-запрос на сервер, получают ответ и отдают его клиенту в рамках отдельного HTTPS-соединения, установленного с использованием SSL-сертификата перехватывающей системы. Для сохранения индикатора защищённого соединения в браузере на машины клиента устанавливается дополнительный корневой сертификат, позволяющий скрыть работу применяемой системы инспектирования трафика.

  1. Главная ссылка к новости (https://twitter.com/sashaperig...)
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  4. OpenNews: Новая техника атаки на SSL/TLS, которой подвержены 33% HTTPS-сайтов
  5. OpenNews: В устройствах Dell выявлен корневой сертификат, позволяющий перехватывать HTTPS
  6. OpenNews: Lenovo уличили в предустановке ПО, подменяющего сертификаты для HTTPS
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: mitm, chorme
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  • 1, LU, 11:31, 10/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Почему заголовки новостей именно про Хром, а не Хромиум?
     
  • 2, Ilya Indigo, 11:33, 10/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Последний абзац аж в дрожь кидает.
    И кто-то эти зонды покупает, устанавливает и думает, что он защищён?
     

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