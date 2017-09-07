07.09.2017 20:48  Атака на системы голосового управления через передачу команд в ультразвуковом диапазоне

Группа исследователей из Чжэцзянского университета (Китай) опубликовала технику атаки, позволяющую получить контроль за устройствами пользователей через передачу команд системам голосового управления в ультразвуковом диапазоне. В ходе исследования продемонсрированы практические способы скрытого управления через голосовые системы, такие как Google Now, Alexa, Siri, Samsung S Voice, Huawei HiVoice и Cortana, а также через автомобильные навигационные системы и платформы умного дома.

Например, удалось скрыто инициировать открытие определённой страницы в браузере, совершить видео и аудио звонки, перевести смартфон в режим полёта, отключить звук, манипулировать навигационной системой в автомобиле и открыть дверь в умном доме. Из потенциальных вредоносных действий, которые могут быть проведены предложенным методом отмечены эксплуатация уязвимостей в браузерах (инициирование открытия страницы с эксплоитом), установка вредоносных программ, оформление подписки на платные сервисы, совершение звонков в платные службы и включение записи окружающих звуков.

Метод получил название DolphinAttack и сводится к применению техники амплитудной модуляции для преобразования слышимых голосовых команд в сигналы в ультразвуковом диапазоне. Благодаря нелинейному характеру работы микрофонных схем, модулированные низкочастотные звуковые команды могут быть успешно демодулированы, восстановлены и интерпретированы системами распознавания речи. Сигнал, поданный в ультразвуковом диапазоне частот, создаёт наводки в микрофонном предусилителе, что приводит к появлению отголосков в транслируемом с микрофона звуковом диапазоне, и эти отголоски успешно воспринимаются системами голосового управления.

Портативный набор для проведения атаки скомпонован из телефона Samsung Galaxy S6 Edge, усилителя, ультразвукового преобразователя и батарейки. Стоимость компонентов, помимо смартфона, не превышает трёх долларов. Дальность проведения атаки для данного набора составила около двух метров при отправке сигнала на частоте от 25 до 39 kHz.