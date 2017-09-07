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07.09.2017 20:48  Атака на системы голосового управления через передачу команд в ультразвуковом диапазоне

Группа исследователей из Чжэцзянского университета (Китай) опубликовала технику атаки, позволяющую получить контроль за устройствами пользователей через передачу команд системам голосового управления в ультразвуковом диапазоне. В ходе исследования продемонсрированы практические способы скрытого управления через голосовые системы, такие как Google Now, Alexa, Siri, Samsung S Voice, Huawei HiVoice и Cortana, а также через автомобильные навигационные системы и платформы умного дома.

Например, удалось скрыто инициировать открытие определённой страницы в браузере, совершить видео и аудио звонки, перевести смартфон в режим полёта, отключить звук, манипулировать навигационной системой в автомобиле и открыть дверь в умном доме. Из потенциальных вредоносных действий, которые могут быть проведены предложенным методом отмечены эксплуатация уязвимостей в браузерах (инициирование открытия страницы с эксплоитом), установка вредоносных программ, оформление подписки на платные сервисы, совершение звонков в платные службы и включение записи окружающих звуков.

Метод получил название DolphinAttack и сводится к применению техники амплитудной модуляции для преобразования слышимых голосовых команд в сигналы в ультразвуковом диапазоне. Благодаря нелинейному характеру работы микрофонных схем, модулированные низкочастотные звуковые команды могут быть успешно демодулированы, восстановлены и интерпретированы системами распознавания речи. Сигнал, поданный в ультразвуковом диапазоне частот, создаёт наводки в микрофонном предусилителе, что приводит к появлению отголосков в транслируемом с микрофона звуковом диапазоне, и эти отголоски успешно воспринимаются системами голосового управления.

Портативный набор для проведения атаки скомпонован из телефона Samsung Galaxy S6 Edge, усилителя, ультразвукового преобразователя и батарейки. Стоимость компонентов, помимо смартфона, не превышает трёх долларов. Дальность проведения атаки для данного набора составила около двух метров при отправке сигнала на частоте от 25 до 39 kHz.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.theregister.co.uk/...)
  2. OpenNews: Опубликован код для организации передачи данных между ноутбуками в ультразвуковом диапазоне
  3. OpenNews: Продемонстрирована атака на Smart TV через подмену сигнала цифрового телевидения
  4. OpenNews: Представлена техника определения PIN-кода через анализ данных с датчиков смартфона
  5. OpenNews: Представлена техника атаки, позволяющая шпионить за соседними USB-устройствами
  6. OpenNews: Отслеживание перемещения в соседней комнате при помощи динамика и микрофона обычного ПК
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: audio, attack
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  • 1.1, Аноним, 21:11, 07/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Оригиналь
     
  • 1.2, Аноним, 21:15, 07/09/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +1 +/
    Опять превратности перевода ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.5, Pahanivo, 21:22, 07/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    >> в ультразвуковом диапазоне
    >> низкочастотные звуковые команды

    модулированные низкочастотные звуковые команды могут быть успешно демодулированы
    чукча не связист?

     
  • 2.6, Аноним, 21:25, 07/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    звуковые команды - низкочастотные по сравнению с ультразвуком, что не так By l... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.3, Аноним, 21:20, 07/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Хакер и солонка?
     
  • 1.4, Mihail Zenkov, 21:21, 07/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    > Системы голосового управления не осуществляют частотную фильтрацию и распознают в том числе команды, передаваемые в верхнем диапазоне частот, который выше верхней границы слышимого звука, но влияет на работу микрофонов компьютерной техники.

    С самой системой голосового управления все в порядке - до нее в принципе не может дойти ультразвук, так как будет срезан сперва аналоговым фильтром, затем цифровым.

    Проблема в микрофоне и его предусилителе: если на них подать сильный ультразвук, то на их выходе появятся частоты в звуковом диапазоне.

    А вообще китайцы молодцы: нашли не очевидную проблему и в добавок сложно устранимую.

     
     
  • 2.7, rshadow, 21:39, 07/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Железячники походу еще и не нюхали что такое "безопасность". Целый пласт работ впереди. А пока только охрана да спецслужбы делают непрослушиваемые комнаты, да батарейки вынимать обязууют.
     
  • 2.10, Crazy Alex, 22:14, 07/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Крайне занятно, но не то чтобы сложно устранимо - если не пытаться бороться ну уровне железа, а учить слушать хозяина, а не голоса из розетки. Звуковой профиль, положение в помещении, визуальное узнавание... Просто пока эти "помощники" тупые как валенки.
     
     
  • 3.11, Mihail Zenkov, 22:38, 07/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > если не пытаться бороться ну уровне железа, а учить слушать хозяина

    И будет примерно как с отпечатками пальцев - только еще хуже: чем сильнее привязка к хозяину, тем хуже будет распознавание и дольше обучение системы. При слабой привязке - атакующий будет перебирать типичные голосовые особенности.

    ИМХО самый простой путь - оцифровать все включая ультразвук и при критических уровнях ультразвука (когда начинают появляться искажения) - отключать голосовое управление и информировать хозяина о проблеме.

     
     
  • 4.14, Crazy Alex, 23:24, 07/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Да всё равно всё сведётся к комплексу из пачки факторов, по которым будет производиться идентфикация. Например, если "умный дом" не зарегистрировал, что ты пришёл домой, нет никаких проблем игнорировать (и протоколировать) твои команды, если они не идут по явно внешним каналам. Если не соответствуют движениям губ - туда же. При сомнениях - всегда можно попросить подтверждения "волшебной кнопочкой" или просто взмахом руки перед камерой. И так далее. Можно и ультразвук слушать, не вопрос - но программно всегда поправить проще. И главное - все эти программные меры один хрен будут реализованы, потому что решают ещё миллион задач. Вообще было бы интересно такую открытую систему поделать...
     
  • 1.9, Аноним, 22:11, 07/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Приделать sudo, все делов.
     
     
  • 2.12, Аноним, 23:10, 07/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Плюсанул Вспомнилось это _https xkcd ru 149 171 Человек в кресле Сделай... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.13, Аноним, 23:23, 07/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А с людями так можно?
     

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