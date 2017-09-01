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01.09.2017 08:36  Бета-выпуск Ubuntu 17.10

Представлен бета-выпуск дистрибутива Ubuntu 17.10 "Artful Aardvark", который ознаменовал переход к первой стадии заморозки пакетной базы и смещение вектора разработки от развития новых возможностей к тестированию и исправлению ошибок. В соответствии с планом разработки для тестирования предлагается использовать ежедневные экспериментальные сборки. Готовые тестовые образы созданы только для Lubuntu, Lubuntu Next, Kubuntu, Ubuntu Mate, Ubuntu Budgie, Ubuntu Studio, Xubuntu и UbuntuKylin (редакция для Китая). Релиз Ubuntu 17.10 запланирован на 19 октября.

Основные новшества:

  • Ключевым новшеством Ubuntu 17.10 является переход по умолчанию с оболочки Unity на штатное окружение рабочего стола GNOME Shell на основе Wayland. Из базовой поставки убрана порция пакетов и приложений, специфичных для Unity, включая центр управления, панель для управления online-аккаунтами и ответвление от файлового менеджера Nautilus. Кнопки сворачивания и закрытия окна перенесены в традиционный правый верхний угол окна. По умолчанию задействована панель Ubuntu Dock, которая во многом напоминает панель Unity, что позволит сохранить привычный внешний вид и упростить миграцию пользователей Unity на GNOME. В качестве опции доступен классический сеанс GNOME, поставляемый без расширений.
  • Для хранения сетевой конфигурации задействован формат netplan;
  • Ubuntu MATE: На выбор предложено несколько вариантов оформления панели, в том числе панель можно стилизовать под Unity 7, macOS, Windows, классический рабочий стол в Linux, компромиссный подход, вариант для ноутбуков, ретро-оформление. Существенно улучшена реализация глобального меню, которое теперь полносью поддерживает приложения на GTK+ и Qt, в том числе LibreOffice, Firefox, Thunderbird и Google Chrome. Для активации меню задействована клавиша Super.

    Доступен для включения всплывающий интерфейс HUD (Heads-Up Display,), реализованный по аналогии с Unity (также активируется при нажатии Alt) и позволяющий выполнить быстрый поиск в меню. По умолчанию на панели размещены индикаторы Optimus (при наличии драйверов с поддержкой nvidia prime), Bluetooth, Network, Power Messages, Sound и Session. В MATE Tweak добавлена возможность создания и сохранения собственных раскладок панели. Рабочий стол MATE обновлён до выпуска 1.18. Улучшена поддержка HiDPI. В Caja добавлено дополнение GtkHash. Экран входа в систему переведён на Slick Greeter (ранее применялся lightdm-gtk-greeter), который основан на LightDM, но отличается более привлекательным оформлением;

  • Ubuntu Budgie: Из базовой поставки исключены GNOME Contacts, GNOME Documents и GNOME Photos. GNOME Photos заменён на gThumb. Добавлена поддержка Nautilus 3.24. В Budgie-welcome переработано оформление, реализована возможность установки сторонних апплетов, добавлены ссылки на сайты с пакетами snap и flatpak. Рабочий стол Budgie обновлён с версии 10.2.9 до 10.4. Изменён стиль интерфейса переключения задач (Alt-Tab). Добавлена опция для размещения кнопок управления окном в левом или правом верхнем углу.

    В Places добавлена поддержка шифрованных и SMB разделов. Добавлены обои рабочего стола в стиле material design. В файловом менеджере включено отображения миниатюр видеофайлов. Переработаны пиктограммы на панели. Переработано оформление панели Raven, из которой в отдельное приложение вынесен конфигуратор Budgie Settings. В меню приложений полностью переработаны средства поиска. Обеспечена возможность скрытия всех панелей. Добавлен апплет ночной подсветки ("Night Light"). Добавлена возможность вертикального размещения панелей. Вместо экрана входа в систему lightdm-gtk-greeter задействован slick-greeter;

  • Kubuntu: Задействован рабочий стол KDE Plasma 5.10.5 и набор приложений KDE Applications 17.04.3.
  • Xubuntu: Внесены изменения в пакеты apt-offline, blueman, catfish, exo, gnome-system-tools, gtk-theme-config, inxi, libxfcegui4, lightdm-gtk-greeter, parole, pavucontrol, pidgin-otr, sgt-puzzles, thunar, thunar-dropbox-plugin, tumbler, xfce4-clipman-plugin, xfce4-dict, xfce4-eyes,plugin, xfce4-genmon-plugin, xfce4-mount-plugin, xfce4-notifyd, xfce4-pulseaudio-plugin, xfce4-terminal, xfce4-whiskermenu-plugin, xfdesktop4, xubuntu-artwork, xubuntu-meta;
  • Ubuntu Studio: Обновлены версии программ Blender 2.78c, KDEnlive 17.08.0, GIMP 2.8.20, qJackCtl 0.4.5, Ardour 5.11.0, Scribus 1.4.6, Darktable 2.2.5, Pitivi 0.98, Inkscape 0.92.2;
  • Lubuntu: Помимо традиционного Lubuntu, оснащённого LXDE, подготовлены сборки Lubuntu Next, поставляемые с окружением рабочего стола LXQt (Qt Lightweight Desktop Environment).


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.ubuntu.com/archi...)
  2. OpenNews: В Ubuntu 17.10 решено использовать ещё не вышедший GNOME Shell 3.26
  3. OpenNews: В тестовых сборках Ubuntu 17.10 по умолчанию задействована панель Ubuntu Dock
  4. OpenNews: Ubuntu 17.10 перейдёт на Wayland по умолчанию и вернёт кнопки в правый угол окна
  5. OpenNews: Второй альфа-выпуск Ubuntu 17.10
  6. OpenNews: Ежедневные сборки Ubuntu переведены по умолчанию на GNOME
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: ubuntu
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  • 1, Аноним, 08:43, 01/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    В Кубунте новые кеды - это радует. Молодцы!
     
  • 2, A.Stahl, 08:43, 01/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Что-то странное они сделали с МАТЕ.
    Что это за панель с огромными пиктограммами слева?
    Куда дели нижнюю панель со списком открытых окон?
    Как вообще переключаться между окнами, когда их много? Настукивать Alt-Tab?
    Я теперь не буду удивляться, когда услышу "МАТЕ? Фигня какая-то... Вообще не похоже на второгном."
     
     
  • 3, Муландор, 08:54, 01/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Все нормально там! Добавили много тем! Под мак, Винду, Юнити. Традиционная там по дефолту.
     
  • 4, Аноним Анонимович Анонимов, 09:05, 01/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    >Что это за панель с огромными пиктограммами слева?
    >Куда дели нижнюю панель со списком открытых окон?
    >Как вообще переключаться между окнами, когда их много? Настукивать Alt-Tab?

    Они изменили панели по-умолчанию хнык-хнык, как дальше жить хнак-хнык.

     

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