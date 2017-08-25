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25.08.2017 08:07  Ядру Linux исполнилось 26 лет

25 августа 1991 года, после пяти месяцев разработки, 21-летний студент Линус Торвальдс объявил в телеконференции comp.os.minix о создании рабочего прототипа новой операционной системы Linux, для которой было отмечено завершение портировния bash 1.08 и gcc 1.40. Первый публичный выпуск ядра Linux был представлен 17 сентября. Ядро 0.0.1 имело размер 62 Кб в сжатом виде и содержало около 10 тысяч строк исходного кода. Современное ядро Linux насчитывает более 24 млн строк кода. По данным исследования, проведённого по заказу Евросоюза, приблизительная стоимость разработки с нуля проекта, аналогичного современному ядру Linux, составила бы более миллиарда долларов США, по другим оценкам - более 3 миллиардов.

Ядро Linux было создано под впечатлением от операционной системы MINIX, которая не устраивала Линуса своей ограниченной лицензией. Впоследствии, когда Linux стал известным проектом, недоброжелатели пытались обвинить Линуса в прямом копировании кода некоторых подсистем MINIX. Нападение отразил Эндрю Таненбаум, автор MINIX, который поручил одному из студентов провести детальное сравнение кода Minix и первых публичных версий Linux. Результаты исследования показали наличие только четырёх несущественных совпадений блоков кода, обусловленных требованиями POSIX и ANSI C.

Первоначально Линус задумал назвать ядро Freax, от слов «free», «freak» и X (Unix). Но имя «Linux» ядро получило с лёгкой руки Ари Лемке (Ari Lemmke), который по просьбе Линуса разместил ядро на FTP-сервере университета, назвав директорию с архивом не «freax», как просил Торвальдс, а «linux». Примечательно, что предприимчивый делец Вильям Делло Крок (William Della Croce) сумел зарегистрировать торговую марку Linux и хотел со временем собирать отчисления, но позднее передумал и передал все права на торговую марку Линусу. Официальный талисман Linux-ядра, пингвин Tux, был выбран в результате соревнования, состоявшегося в 1996 году. Имя Tux расшифровывается как Torvalds UniX.

Динамика роста кодовой базы (количество строк исходного кода) ядра:

  • 0.0.1 - сентябрь 1991, 10 тыс. строк кода;
  • 1.0.0 - март 1994, 176 тыс. строк кода;
  • 1.2.0 - март 1995, 311 тыс. строк кода;
  • 2.0.0 - июнь 1996, 778 тыс. строк кода;
  • 2.2.0 - январь 1999, 1.8 млн. строк кода;
  • 2.4.0 - январь 2001, 3.4 млн. строк кода;
  • 2.6.0 - декабрь 2003, 5.9 млн. строк кода;
  • 2.6.28 - декабрь 2008, 10.2 млн. строк кода;
  • 2.6.35 - август 2010, 13.4 млн. строк кода;
  • 3.0 - август 2011, 14.6 млн. строк кода.
  • 3.5 - июль 2012, 15.5 млн. строк кода.
  • 3.10 - июль 2013, 15.8 млн. строк кода;
  • 3.16 - август 2014, 17.5 млн. строк кода.
  • 4.1 - июнь 2015, 19.5 млн. строк кода.
  • 4.7 - июль 2016, 21.7 млн. строк кода.
  • 4.12 - июль 2017, 24.1 млн. строк кода.

Прогресс развития ядра:

  • Linux 0.0.1 - сентябрь 1991, первый публичный выпуск, поддерживающий только CPU i386 и загружающийся с дискеты;
  • Linux 0.12 - январь 1992, код начал распространяться под лицензией GPLv2;
  • Linux 0.95 - март 1992, обеспечена возможность запуска X Window System, реализована поддержка виртуальной памяти и раздела подкачки.
  • Linux 0.96-0.99 - 1992-1993, началась работа над сетевым стеком. Представлена файловая система Ext2, добавлена поддержка формата файлов ELF, представлены драйверы для звуковых карт и контроллеров SCSI, реализована загрузка модулей ядра и файловой системы /proc.
  • В 1992 году появились первые дистрибутивы SLS и Yggdrasil. Летом 1993 года были основаны проекты Slackware и Debian.
  • Linux 1.0 - март 1994, первый официально стабильный релиз;
  • Linux 1.2 - март 1995, существенное увеличение числа драйверов, поддержка платформ Alpha, MIPS и SPARC, расширение возможностей сетевого стека, появление пакетного фильтра, поддержка NFS;
  • Linux 2.0 - июнь 1996 года, поддержка многопроцессорных систем;
  • Март 1997, основан LKML, список рассылки разработчиков ядра Linux;
  • 1998 год, запущен первый попавший в список Top500 кластер на базе Linux, состоящий из 68 узлов с CPU Alpha;
  • Linux 2.2 - январь 1999, увеличена эффективность системы управления памятью, добавлена поддержка IPv6, реализован новый межсетевой экран, представлена новая звуковая подсистема;
  • Linux 2.4 - февраль 2001, обеспечена поддержка 8-процессорных систем и 64 Гб ОЗУ, файловая система Ext3, поддержка USB, ACPI;
  • Linux 2.6 - декабрь 2003, поддержка SELinux, средства автоматического тюнинга параметров ядра, sysfs, переработанная система управления памятью;
  • В 2005 году представлен гипервизор Xen, который открыл эру виртуализации;
  • В сентябре 2008 года сформирован первый релиз платформы Android, основанной на ядре Linux;
  • В июле 2011 года после 10 лет развития ветки 2.6.x осуществлён переход к нумерации 3.x.
  • В 2015 году состоялся выпуск ядра Linux 4.0.


  1. Главная ссылка к новости (http://www.cs.cmu.edu/~awb/lin...)
  2. OpenNews: Релиз ядра Linux 4.12
  3. OpenNews: Релиз ядра Linux 4.11
  4. OpenNews: Релиз ядра Linux 4.10
  5. OpenNews: Прекращена поддержка LTS-ветки ядра Linux 3.18
  6. OpenNews: Ядро Linux 4.9 отнесено к категории выпусков с длительным сроком поддержки
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: linux
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  • 1.1, xdoggy, 08:22, 25/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +5 +/
    Дальнейших успехов этому проекту и долгих лет Линусу!
     
  • 1.3, Аноним, 08:30, 25/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Интересно, первый полноценный ИИ будет на Linux?
     
     
  • 2.10, ryoken, 08:43, 25/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    > Интересно, первый полноценный ИИ будет на Linux?

    Так это.. в Терминаторе 4 показывали же, что там 4.1.15 ядро :). (Или вам Терминатор - Скайнет недостаточно полноценный ИИ? :D )

     
  • 2.11, Ordu, 09:22, 25/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Нет, он будет на Python'е и на чём-нибудь типа TensorFlow. То есть кроссплатформенным.
     
  • 1.4, Аноним, 08:31, 25/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –1 +/
    а сколько у Линуса детей? Официальных и не очень
     
     
  • 2.5, A.Stahl, 08:35, 25/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Хочешь ещё одного?
     
     
  • 3.19, Аноним, 10:32, 25/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Да, был бы теткой, хотел А был бы голубым - накопил бы архив фоточек Линуса с ф... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.17, Аноним, 10:23, 25/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    3.
     
  • 1.7, Oleg, 08:38, 25/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Многая литра Линусу тов. Торвальдсу!
     
  • 1.13, Аноним, 09:45, 25/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Пора бы жениться.
     
     
  • 2.16, Michael Shigorin, 10:18, 25/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Пора бы жениться.

    Дык давно -- почитайте "Just for fun" при желании, там ещё много чего занятного изложено.

     
     
  • 3.20, Аноним, 10:39, 25/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    а почему он такой муduck со своим GPLv2 only изложено upd как иронично, что ко... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.14, Сирожа, 09:47, 25/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >> ...хотел со временем собирать отчисления, но позднее передумал...

    Интересно, как это он передумал?

     
     
  • 2.15, Аноним, 10:06, 25/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    со временем :)
     
  • 1.18, Аноним, 10:29, 25/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    межсетевой экран был еще в 2.0 (ipfw)
     

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