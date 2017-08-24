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24.08.2017 11:53  Выпуск музыкального проигрывателя Audacious 3.9

Спустя почти год с момента прошлого выпуска состоялся релиз легковесного музыкального проигрывателя Audacious 3.9, ответвившегося в свое время от проекта Beep Media Player (BMP), являющегося форком классического плеера XMMS. Выпуск поставляется с двумя интерфейсами пользователя: на основе GTK+ и на основе Qt. Сборки подготовлены для различных дистрибутивов Linux и для Windows.

Основные новшества Audacious 3.9:

  • Продолжено усовершенствование интерфейса на Qt:
    • Добавлено меню View и дополнительные настройки в конфигураторе для корректировки оформления основного окна.
    • В списке воспроизведения обеспечена полноценная поддержка механизма drag&drop и добавлена возможность произвольной компоновки столбцов в списке (можно добавлять, удалять, выполнять перегруппировку и менять размер);
    • Добавлены новые кнопки для записи потоковых вещаний;
    • Улучшена панель поиска в списке воспроизведения, которая теперь появляется только после нажатия Control+F и реализует более изощренный алгоритм поиска;
    • Добавлены элементы для вызова операций в менеджере плейлистов и инструменте поиска через меню и горячие клавиши;
    • Улучшена поддержка экранов с высокой плотностью пикселей (high-DPI) ;
    • Добавлен наглядный индикатор активации функции "Остановить воспроизведение после этой песни";
  • Обеспечена возможность показа в списке воспроизведения столбца с комментариями;
  • В интерфейсе на базе GTK+ введено разделение разных типов результатов поиска при помощи жирного шрифта, курсива и заглавных букв;
  • По умолчанию скрыта кнопка записи для предотвращения случайного использования без включения в настройках;
  • Обеспечена возможность изменения настроек записи без инициирования записи воспроизводимого в данный момент потока;
  • В утилите audtool улучшена поддержк работы с несколькими списками воспроизведения (добавлены опции "--select-displayed" и "--select-playing");
  • Добавлена поддержка рекурсивного добавления каталогов, указанных в списках воспроизведения в формате M3U;
  • Обеспечена поддержка прямого вывода через ALSA в звуковые устройства, требующие передачи 24-разрядного звука;
  • В режиме Shuffle для треков и альбомов обеспечено автоматическое переключение между режимами нормализации громкости (ReplayGain);
  • Для эффекта "Speed and Pitch" добавлена опция для корректировки параметров скорости и шага для предотвращения искажений;
  • Большая часть кода для обработки субтитров переписана с Си на Си++.


  1. Главная ссылка к новости (http://audacious-media-player....)
  2. OpenNews: Выпуск музыкального проигрывателя Audacious 3.8
  3. OpenNews: Выпуск музыкального проигрывателя Audacious 3.6, вернувшегося с GTK3+ на GTK2+
  4. OpenNews: Audacious возвращается на GTK2, в перспективе переход на Qt
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: audacious
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  • 1.1, Аноним, 11:59, 24/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Отличный плеер, с дружелюбным интерфейсом!
     
     
  • 2.2, Дуплик, 12:01, 24/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    На GTK+!
     
     
  • 3.4, xdoggy, 12:09, 24/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Всё это верно для DeadBeef!
     
     
  • 4.5, Аноним, 12:12, 24/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Авторы Audacious не страдают фгм и манией величия в отличии от...
     
  • 1.3, Аноним, 12:06, 24/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Хороший плеер.
     
  • 1.6, Аноним, 12:18, 24/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Что, он уже не мимикрирует под WinAmp2? Офигеть.
     
  • 1.7, Аноним, 12:29, 24/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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    Qmmp тоже недавно обновился (http://qmmp.ylsoftware.com/), для минималистов.
     

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