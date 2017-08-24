24.08.2017 11:53  Выпуск музыкального проигрывателя Audacious 3.9

Спустя почти год с момента прошлого выпуска состоялся релиз легковесного музыкального проигрывателя Audacious 3.9, ответвившегося в свое время от проекта Beep Media Player (BMP), являющегося форком классического плеера XMMS. Выпуск поставляется с двумя интерфейсами пользователя: на основе GTK+ и на основе Qt. Сборки подготовлены для различных дистрибутивов Linux и для Windows. Основные новшества Audacious 3.9: Продолжено усовершенствование интерфейса на Qt: Добавлено меню View и дополнительные настройки в конфигураторе для корректировки оформления основного окна. В списке воспроизведения обеспечена полноценная поддержка механизма drag&drop и добавлена возможность произвольной компоновки столбцов в списке (можно добавлять, удалять, выполнять перегруппировку и менять размер); Добавлены новые кнопки для записи потоковых вещаний; Улучшена панель поиска в списке воспроизведения, которая теперь появляется только после нажатия Control+F и реализует более изощренный алгоритм поиска; Добавлены элементы для вызова операций в менеджере плейлистов и инструменте поиска через меню и горячие клавиши; Улучшена поддержка экранов с высокой плотностью пикселей (high-DPI) ; Добавлен наглядный индикатор активации функции "Остановить воспроизведение после этой песни";

Обеспечена возможность показа в списке воспроизведения столбца с комментариями;

В интерфейсе на базе GTK+ введено разделение разных типов результатов поиска при помощи жирного шрифта, курсива и заглавных букв;

По умолчанию скрыта кнопка записи для предотвращения случайного использования без включения в настройках;

Обеспечена возможность изменения настроек записи без инициирования записи воспроизводимого в данный момент потока;

В утилите audtool улучшена поддержк работы с несколькими списками воспроизведения (добавлены опции "--select-displayed" и "--select-playing");

Добавлена поддержка рекурсивного добавления каталогов, указанных в списках воспроизведения в формате M3U;

Обеспечена поддержка прямого вывода через ALSA в звуковые устройства, требующие передачи 24-разрядного звука;

В режиме Shuffle для треков и альбомов обеспечено автоматическое переключение между режимами нормализации громкости (ReplayGain);

Для эффекта "Speed and Pitch" добавлена опция для корректировки параметров скорости и шага для предотвращения искажений;

Большая часть кода для обработки субтитров переписана с Си на Си++.



