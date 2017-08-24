24.08.2017 11:53  Выпуск музыкального проигрывателя Audacious 3.9

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Спустя почти год с момента прошлого выпуска состоялся релиз легковесного музыкального проигрывателя Audacious 3.9, ответвившегося в свое время от проекта Beep Media Player (BMP), являющегося форком классического плеера XMMS. Выпуск поставляется с двумя интерфейсами пользователя: на основе GTK+ и на основе Qt. Сборки подготовлены для различных дистрибутивов Linux и для Windows.
Основные новшества Audacious 3.9:
- Продолжено усовершенствование интерфейса на Qt:
- Добавлено меню View и дополнительные настройки в конфигураторе для корректировки оформления основного окна.
- В списке воспроизведения обеспечена полноценная поддержка механизма drag&drop и добавлена возможность произвольной компоновки столбцов в списке (можно добавлять, удалять, выполнять перегруппировку и менять размер);
- Добавлены новые кнопки для записи потоковых вещаний;
- Улучшена панель поиска в списке воспроизведения, которая теперь появляется только после нажатия Control+F и реализует более изощренный алгоритм поиска;
- Добавлены элементы для вызова операций в менеджере плейлистов и инструменте поиска через меню и горячие клавиши;
- Улучшена поддержка экранов с высокой плотностью пикселей (high-DPI) ;
- Добавлен наглядный индикатор активации функции "Остановить воспроизведение после этой песни";
- Обеспечена возможность показа в списке воспроизведения столбца с комментариями;
- В интерфейсе на базе GTK+ введено разделение разных типов результатов поиска при помощи жирного шрифта, курсива и заглавных букв;
- По умолчанию скрыта кнопка записи для предотвращения случайного использования без включения в настройках;
- Обеспечена возможность изменения настроек записи без инициирования записи воспроизводимого в данный момент потока;
- В утилите audtool улучшена поддержк работы с несколькими списками воспроизведения (добавлены опции "--select-displayed" и "--select-playing");
- Добавлена поддержка рекурсивного добавления каталогов, указанных в списках воспроизведения в формате M3U;
- Обеспечена поддержка прямого вывода через ALSA в звуковые устройства, требующие передачи 24-разрядного звука;
- В режиме Shuffle для треков и альбомов обеспечено автоматическое переключение между режимами нормализации громкости (ReplayGain);
- Для эффекта "Speed and Pitch" добавлена опция для корректировки параметров скорости и шага для предотвращения искажений;
- Большая часть кода для обработки субтитров переписана с Си на Си++.