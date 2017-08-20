20.08.2017 21:22  Выпуск Wine 2.15

>> Закрыты отчёты об ошибках

> Даже разработчики наконец-то смирились с тем, что wine никогда не заработает и уже не исправляют недоделки, а просто "закрывают отчёты". Зачем их вообще кто-то открывает?

Уважаемый A.Stahl. В общем случае троллинг -- это весело, но троллить надо всё-же умно. То Вам питон не нравится, то вайн у вас не работает.

Ну ок, вопросы нравится/не нравится и любит/не любит являются субъективными, и я не вмешивался. Мало ли что вам нравится, и я не хочу этого знать. Не надо травмировать меня и окружающих, кого рекошетом заденет.

Тут ситуация проще: предикат isWorks()->bool. Если у вас что-то не работает, то где баг-репорты? Если у вас всё работает, то зачем здесь истерику закатывать?

Ну в любом случае понятно, что это троллинг, причём не очень умный.

