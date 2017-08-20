The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги ]

20.08.2017 21:22  Выпуск Wine 2.15

Состоялся экспериментальный выпуск открытой реализации Win32 API - Wine 2.15. С момента выпуска версии 2.14 было закрыто 9 отчётов об ошибках.

Наиболее важные изменения:

  • Добавлена поддержка шифрования AES;
  • Улучшена поддержка кривых Безье в Direct2D;
  • Улучшены средства chunked-передачи в WinInet;
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр и приложений: Illustrator CS6, emClient, Bricscad, Microsoft Outlook 2010, XM6 TypeG, Peavey Revalver IV, FUJITSU Software ATLAS, Magic The Gathering: Online.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.winehq.org/announc...)
  2. OpenNews: Выпуск Wine 2.14
  3. OpenNews: Стабильный релиз Wine 2.0
  4. OpenNews: Выпуск проекта Wine Staging 2.0, дополняющего Wine 2.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: wine
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Линейный вид | Ajax | Показать все | RSS
 
  • 1.1, A.Stahl, 21:38, 20/08/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• –3 +/
    Даже разработчики наконец-то смирились с тем, что wine никогда не заработает и у... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.2, Аноним, 21:57, 20/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    define заработать Только без синдрома отодвигания ворот Использую wine для зап... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.5, A.Stahl, 22:10, 20/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    "Заработало" -- это когда при удачной попытке запуска через вайн оператор не будет думать "Ну нифига себе! Оно заработало!"
    Да и вообще когда эти удачные попытки будут случаться чаще, чем неудачные.
    Но даже тогда это будет "глюкало автоматическое с педальным приводом".
    Улавливаешь к чему я?
    И да, когда под программу нужно подбирать версию вайна, то это тоже нельзя назвать "заработало".
    И когда нужно иметь много профилей, то это тоже не называется "заработало".
     
     
  • 4.12, Онаним, 23:12, 20/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Таки шо Ви предлогаите? Смириться, юзать винду и оставить всякие надежды? Мне, вот, пока ни понадобилась Visual Studio, для запуска некоторых иногда нужных виндопрограммок и старых игор (причём даже не слишком уж и старых, Fallout 3 летал без проблем) Wine вполне хватало. Кстати 3D-графика в Wine у меня работает намного лучше, чем в нативных Linux-версиях некоторых игр.
     
  • 4.22, фывфыв, 00:01, 21/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Как только Denuvo перестанут использовать :)
     
  • 3.26, больной ублюдок, 00:41, 21/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    заработает - это когда в homm3hd можно будет играть по сети;
    заработает - это когда cyberduck будет работать, а не падать при запуске.
     
  • 2.3, ол, 22:05, 20/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    define заработаает

    А то я на нем запускаю 1С и самописную складскую программу родом из 90х и все нормально.

     
     
  • 3.4, Анонзо, 22:09, 20/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    1С же нативная есть?
     
     
  • 4.14, Онаним, 23:21, 20/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > 1С же нативная есть?

    В использовании 1С много своей специфики в разных случаях. Некоторым, например, нужна 7.7 (фиг знает зачем, наверно какие-то специфические конфиги под неё написаны).

     
  • 2.6, Аноним, 22:13, 20/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Исправил перевод, но вы могли бы и сами вместо написания этой ерунды В оригинал... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.7, A.Stahl, 22:16, 20/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Ерунда это утверждать что вайн когда-то заработает.
    Вайну уж лет 20. А воз и ныне там. Уже сама концепция воза в 21 веке немного устарела, а воз так толком и не тронулся.
     
     
  • 4.8, llolik, 22:23, 20/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Вайну уж лет 20. А воз и ныне там.

    Ну winapi какбы тоже на месте не стояло. Там тоже со стабильностью в разных подсистемах сильно по-разному.

     
  • 4.9, Аноним, 22:31, 20/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Может и так Но я возражал против использования ошибки статьи для очернения Wine... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.10, A.Stahl, 22:36, 20/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Я ничего не предлагаю. Чтобы предлагать что-то для улучшения нужно верить в возможность этого улучшения. Я -- не верю.
     
  • 5.25, Аноним, 00:32, 21/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Ошибка как раз в оригинальном Bugs fixed in 2 15 total 9 , кто в курсе процес... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.19, Онаним, 23:35, 20/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Ерунда это утверждать что вайн когда-то заработает.
    > Вайну уж лет 20. А воз и ныне там. Уже сама концепция
    > воза в 21 веке немного устарела, а воз так толком и
    > не тронулся.

    А что там не работает-то? Ведьмак? Да и жуй с ним. Помимо любителей свежих игр ещё есть любители старых игр (с которыми проблем довольно мало) и те, кому для дела надо.

     
     
  • 5.20, Онаним, 23:47, 20/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    По поводу для дела, кстати, примерчик: несколько лет назад я лично запускал виндовый клиент одной CRM-системы (сервер у неё был под Linux нативный как вариант, а клиент только под винды) с Linux-сервера в Wine через проброс X по SSH. Это звучит страшно, но на деле оказалось абсолютно легко, удобно и стабильно и никакие виндосерверы с RDP в результате не нужны (а сейчас, когда появилась Linux-версия SQL Server - не нужны практически вообще совсем).
     
  • 3.15, Онаним, 23:22, 20/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Исправил перевод, но вы могли бы и сами вместо написания этой ерунды.
    > В оригинале написано про исправление ошибок, а не закрытие. Ссылки для
    > исправления статьи и английского оригинала для сверки расположены сразу под статьёй.

    И что, даже анонимам можно?

     
     
  • 4.16, A.Stahl, 23:25, 20/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Ну всё, конец ОпенНету... :)
     
  • 3.23, Аноним, 00:17, 21/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Формулировка об исправлении не совсем корректна, так как в Wine закрытие отчётов... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.24, Аноним, 00:26, 21/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Чтобы не быть голословным несколько не исправленных, но закрытых ошибок https ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.13, Аноним, 23:15, 20/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Я когда-то открывал и спустя примерно 6 - 8 лет баг исправили Исправляют потихо... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.17, A.Stahl, 23:32, 20/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Большинство программ столько не живут:)
     
  • 2.18, kai3341, 23:34, 20/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    >> Закрыты отчёты об ошибках
    > Даже разработчики наконец-то смирились с тем, что wine никогда не заработает и уже не исправляют недоделки, а просто "закрывают отчёты". Зачем их вообще кто-то открывает?

    Уважаемый A.Stahl. В общем случае троллинг -- это весело, но троллить надо всё-же умно. То Вам питон не нравится, то вайн у вас не работает.

    Ну ок, вопросы нравится/не нравится и любит/не любит являются субъективными, и я не вмешивался. Мало ли что вам нравится, и я не хочу этого знать. Не надо травмировать меня и окружающих, кого рекошетом заденет.

    Тут ситуация проще: предикат isWorks()->bool. Если у вас что-то не работает, то где баг-репорты? Если у вас всё работает, то зачем здесь истерику закатывать?

    Ну в любом случае понятно, что это троллинг, причём не очень умный.

     
     
  • 3.21, A.Stahl, 23:50, 20/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    >isWorks()->bool

    Ну началось... Предикаты. Ты же сам себе всё портишь. Если уж ты начал говорить о предикатах, то достаточно одной нерабротающей программы чтобы утверждение "вайн не работает" было истинным. Ты думаешь такой программы не существует? Их подавляющее большинство (да, я знаю что ВСЕ они тебе не нужны)
    >Если у вас что-то не работает, то где баг-репорты?

    Какая вообще связь? Я утверждаю что вайн работает плохо и никогда нормально работать не будет. На кой чёрт мне при таком отношении к проекту писать туда багрепорты? Ну вот зачем?!!
    >Если у вас всё работает,

    А до этого варианта как ты дошёл? Я утверждаю что всё плохо, ничего нормально не работает и работать не будет, но ты продолжаешь рассматривать вариант, что у меня всё работает?
    Ну вот как так, а?

     
     
  • 4.27, Мимоанон, 02:42, 21/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >Ну началось... Предикаты. Ты же сам себе всё портишь. Если уж ты начал говорить о предикатах, то достаточно одной нерабротающей программы чтобы утверждение "вайн не работает" было истинным.

    Такие и под винду есть. Простые примеры со starforce для XP при попытке запустить на 7+.

    >Какая вообще связь? Я утверждаю что вайн работает плохо и никогда нормально работать не будет. На кой чёрт мне при таком отношении к проекту писать туда багрепорты? Ну вот зачем?!!

    ну так и не пиши,сюда-то зачем написал? кому интересен этот вайн? или все мигом прозреют и удалят его нафиг?

     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2017 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьРекламаВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor