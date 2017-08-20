20.08.2017 21:22  Выпуск Wine 2.15

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|3.5, A.Stahl, 22:10, 20/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|–2 +/–
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"Заработало" -- это когда при удачной попытке запуска через вайн оператор не будет думать "Ну нифига себе! Оно заработало!"
Да и вообще когда эти удачные попытки будут случаться чаще, чем неудачные.
Но даже тогда это будет "глюкало автоматическое с педальным приводом".
Улавливаешь к чему я?
И да, когда под программу нужно подбирать версию вайна, то это тоже нельзя назвать "заработало".
И когда нужно иметь много профилей, то это тоже не называется "заработало".
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|4.12, Онаним, 23:12, 20/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Таки шо Ви предлогаите? Смириться, юзать винду и оставить всякие надежды? Мне, вот, пока ни понадобилась Visual Studio, для запуска некоторых иногда нужных виндопрограммок и старых игор (причём даже не слишком уж и старых, Fallout 3 летал без проблем) Wine вполне хватало. Кстати 3D-графика в Wine у меня работает намного лучше, чем в нативных Linux-версиях некоторых игр.
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|4.14, Онаним, 23:21, 20/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+/–
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> 1С же нативная есть?
В использовании 1С много своей специфики в разных случаях. Некоторым, например, нужна 7.7 (фиг знает зачем, наверно какие-то специфические конфиги под неё написаны).
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|3.7, A.Stahl, 22:16, 20/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Ерунда это утверждать что вайн когда-то заработает.
Вайну уж лет 20. А воз и ныне там. Уже сама концепция воза в 21 веке немного устарела, а воз так толком и не тронулся.
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|4.8, llolik, 22:23, 20/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Вайну уж лет 20. А воз и ныне там.
Ну winapi какбы тоже на месте не стояло. Там тоже со стабильностью в разных подсистемах сильно по-разному.
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|4.19, Онаним, 23:35, 20/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Ерунда это утверждать что вайн когда-то заработает.
> Вайну уж лет 20. А воз и ныне там. Уже сама концепция
> воза в 21 веке немного устарела, а воз так толком и
> не тронулся.
А что там не работает-то? Ведьмак? Да и жуй с ним. Помимо любителей свежих игр ещё есть любители старых игр (с которыми проблем довольно мало) и те, кому для дела надо.
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|5.20, Онаним, 23:47, 20/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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По поводу для дела, кстати, примерчик: несколько лет назад я лично запускал виндовый клиент одной CRM-системы (сервер у неё был под Linux нативный как вариант, а клиент только под винды) с Linux-сервера в Wine через проброс X по SSH. Это звучит страшно, но на деле оказалось абсолютно легко, удобно и стабильно и никакие виндосерверы с RDP в результате не нужны (а сейчас, когда появилась Linux-версия SQL Server - не нужны практически вообще совсем).
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|3.15, Онаним, 23:22, 20/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Исправил перевод, но вы могли бы и сами вместо написания этой ерунды.
> В оригинале написано про исправление ошибок, а не закрытие. Ссылки для
> исправления статьи и английского оригинала для сверки расположены сразу под статьёй.
И что, даже анонимам можно?
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|2.18, kai3341, 23:34, 20/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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>> Закрыты отчёты об ошибках
> Даже разработчики наконец-то смирились с тем, что wine никогда не заработает и уже не исправляют недоделки, а просто "закрывают отчёты". Зачем их вообще кто-то открывает?
Уважаемый A.Stahl. В общем случае троллинг -- это весело, но троллить надо всё-же умно. То Вам питон не нравится, то вайн у вас не работает.
Ну ок, вопросы нравится/не нравится и любит/не любит являются субъективными, и я не вмешивался. Мало ли что вам нравится, и я не хочу этого знать. Не надо травмировать меня и окружающих, кого рекошетом заденет.
Тут ситуация проще: предикат isWorks()->bool. Если у вас что-то не работает, то где баг-репорты? Если у вас всё работает, то зачем здесь истерику закатывать?
Ну в любом случае понятно, что это троллинг, причём не очень умный.
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|3.21, A.Stahl, 23:50, 20/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>isWorks()->bool
Ну началось... Предикаты. Ты же сам себе всё портишь. Если уж ты начал говорить о предикатах, то достаточно одной нерабротающей программы чтобы утверждение "вайн не работает" было истинным. Ты думаешь такой программы не существует? Их подавляющее большинство (да, я знаю что ВСЕ они тебе не нужны)
>Если у вас что-то не работает, то где баг-репорты?
Какая вообще связь? Я утверждаю что вайн работает плохо и никогда нормально работать не будет. На кой чёрт мне при таком отношении к проекту писать туда багрепорты? Ну вот зачем?!!
>Если у вас всё работает,
А до этого варианта как ты дошёл? Я утверждаю что всё плохо, ничего нормально не работает и работать не будет, но ты продолжаешь рассматривать вариант, что у меня всё работает?
Ну вот как так, а?
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|4.27, Мимоанон, 02:42, 21/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>Ну началось... Предикаты. Ты же сам себе всё портишь. Если уж ты начал говорить о предикатах, то достаточно одной нерабротающей программы чтобы утверждение "вайн не работает" было истинным.
Такие и под винду есть. Простые примеры со starforce для XP при попытке запустить на 7+.
>Какая вообще связь? Я утверждаю что вайн работает плохо и никогда нормально работать не будет. На кой чёрт мне при таком отношении к проекту писать туда багрепорты? Ну вот зачем?!!
ну так и не пиши,сюда-то зачем написал? кому интересен этот вайн? или все мигом прозреют и удалят его нафиг?
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