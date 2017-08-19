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19.08.2017 10:00  Уязвимости в системе управления web-контентом Drupal

Представлен корректирующий выпуск системы управления контентом Drupal 8.3.7 в котором устранены три уязвимости. Уязвимость CVE-2017-6925 отнесена к категории критических проблем и позволяет получить неавторизированный доступ к средствам для просмотра, создания, обновления и удаления объектов. Уязвимость проявляется только для объектов, которые не используются, которым не присвоен UUID или которые имею разные ограничения доступа в разных ревизиях.

Вторая уязвимость CVE-2017-6923 отмечена как умеренно-критическая и позволяет получить доступ к представлениям, настроенным для обработки через Ajax, в обход заданным правилам доступа. Связанная с Ajax уязвимость также проявляется во многих сторонних модулях к Drupal 7 и 8, и позволяет получить данные, к которым ограничен публичный доступ. Третья уязвимость CVE-2017-6924 позволяет разметить комментарий через REST API, даже если пользователь не имеет полномочий на отправку комментариев и в обход системы подтверждения.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.drupal.org/SA-CORE...)
  2. OpenNews: Обновление Drupal 8.3.4 и 7.56 с устранением критической уязвимости
  3. OpenNews: Конфликт в сообществе Drupal из-за расхождения личных взглядов и общественных ценностей
  4. OpenNews: Критическая уязвимость в PHPMailer, применяемом в WordPress, Drupal и Joomla
  5. OpenNews: Критические уязвимости в системе управления web-контентом Drupal 8
  6. OpenNews: Критическая уязвимость в системе управления web-контентом Drupal
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: drupal
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  • 1.1, Аноним, 10:59, 19/08/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• –1 +/
    GRAV
     
     
  • 2.7, Аноним, 12:35, 19/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    Какой же твой комментарий наивный, это примерно тоже самое если бы новость была ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.8, Аноним, 12:36, 19/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Залупадрупалолрочер дeтeктeд
     
  • 3.10, A.Stahl, 12:40, 19/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >Drupal уже лет 6 вылизывают а Grav только из беты вылез, что по твоему более дырявое?

    Похоже в Drupal вылизывание приводит лишь к пролизыванию новых дыр.

     
     
  • 4.13, Аноним, 13:40, 19/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    То же самое можно сказать и про, например вордпресс А всё почему Потому что вн... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.11, Аноним, 12:42, 19/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ну, кусок дерьма можно вылизывать и 10 лет, но станет ли сильно лучше А вот алм... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.2, Аноним, 11:27, 19/08/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Никогда такого не было, и вот опять!
     
     
  • 2.3, Аноним, 11:36, 19/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Веб-макаки, сэр. Вот если бы писали на си, такого бы не было.
     
     
  • 3.4, Аноним, 12:14, 19/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Были бы только огромные утечки
     
     
  • 4.6, Аноним, 12:18, 19/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Они и так есть Личных данных, номеров кредитных карт ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.9, Аноним, 12:39, 19/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А с С, добавились бы ещё и утечки памяти
     
  • 3.5, Аноним, 12:16, 19/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Да чего уж там, надо сразу на ассемблере - https://habrahabr.ru/post/318916/
     
  • 1.12, Аноним, 13:20, 19/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А как увидеть имя автора "новости"? Героев ведь нужно знать?
     

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