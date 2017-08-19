19.08.2017 09:03  Facebook отказался перелицензировать React для проектов фонда Apache

Компания Facebook сообщила, что не имеет возможности отказаться от применяемой ныне лицензии BSD с дополнительным соглашением об использовании патентов ("BSD+Patent"). Представители Facebook пояснили, что отказ от текущего текста приложения о патентах приведёт к ослаблению защиты от патентных троллей и увеличению ресурсов, которые придётся тратить на отражение необоснованных патентных исков.

Напомним, что в прошлом месяце Фонд Apache добавил "BSD+Patent" в список несовместимых лицензий, код под которыми не разрешается использовать в проектах Apache. До 31 августа проектам Apache предписано избавиться от зависимостей под лицензией "BSD+Patent", таких как JavaScript-фреймворк React, применяемый в том числе в Apache CouchDB. Как вариант выхода из сложившейся ситуации Facebook было предложено перелицензировать код React под более современной лицензией Apache 2.0, которая близка к используемой в Facebook связке и включает пункты для минимизации рисков от патентных исков (лицензия отзывается в случае патентного иска против создателя открытого кода).

Facebook указывает, что патентное дополнение, в котором фонд Apache усмотрел несбалансированное перекладывание рисков на потребителей продуктов, является ценой текущей политики открытости, при которой Facebook пытается развивать в качестве открытого ПО по возможности все свои программные и аппаратные проекты. К сожалению, такая большая компания как Facebook является привлекательной целью для различных патентных исков, и компания не готова отказаться от текущего варианта патентного соглашения как дополнительного рубежа защиты. В текущей ситуации Facebook не может сменить лицензию, не подставляя себя под удар необоснованных судебных исков.

Facebook подчёркивает, что ограничения, касающиеся связки "BSD+Patent" внесены только во внутренние правила Фонда Apache и затрагивают только проекты данной некоммерческой организации. При этом связка остаётся полностью совместимой с лицензией Apache 2.0 и проектами на её основе, развиваемыми не под эгидой Фонда Apache. Ранее в черный список Фонда Apache также были добавлены такие лицензии, как GPL, AGPL, LGPL и BSD-4-Clause.



