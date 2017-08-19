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19.08.2017 09:03  Facebook отказался перелицензировать React для проектов фонда Apache

Компания Facebook сообщила, что не имеет возможности отказаться от применяемой ныне лицензии BSD с дополнительным соглашением об использовании патентов ("BSD+Patent"). Представители Facebook пояснили, что отказ от текущего текста приложения о патентах приведёт к ослаблению защиты от патентных троллей и увеличению ресурсов, которые придётся тратить на отражение необоснованных патентных исков.

Напомним, что в прошлом месяце Фонд Apache добавил "BSD+Patent" в список несовместимых лицензий, код под которыми не разрешается использовать в проектах Apache. До 31 августа проектам Apache предписано избавиться от зависимостей под лицензией "BSD+Patent", таких как JavaScript-фреймворк React, применяемый в том числе в Apache CouchDB. Как вариант выхода из сложившейся ситуации Facebook было предложено перелицензировать код React под более современной лицензией Apache 2.0, которая близка к используемой в Facebook связке и включает пункты для минимизации рисков от патентных исков (лицензия отзывается в случае патентного иска против создателя открытого кода).

Facebook указывает, что патентное дополнение, в котором фонд Apache усмотрел несбалансированное перекладывание рисков на потребителей продуктов, является ценой текущей политики открытости, при которой Facebook пытается развивать в качестве открытого ПО по возможности все свои программные и аппаратные проекты. К сожалению, такая большая компания как Facebook является привлекательной целью для различных патентных исков, и компания не готова отказаться от текущего варианта патентного соглашения как дополнительного рубежа защиты. В текущей ситуации Facebook не может сменить лицензию, не подставляя себя под удар необоснованных судебных исков.

Facebook подчёркивает, что ограничения, касающиеся связки "BSD+Patent" внесены только во внутренние правила Фонда Apache и затрагивают только проекты данной некоммерческой организации. При этом связка остаётся полностью совместимой с лицензией Apache 2.0 и проектами на её основе, развиваемыми не под эгидой Фонда Apache. Ранее в черный список Фонда Apache также были добавлены такие лицензии, как GPL, AGPL, LGPL и BSD-4-Clause.

  1. Главная ссылка к новости (https://code.facebook.com/post...)
  2. OpenNews: Проектам Apache запрещено использование кода с вариантом лицензии BSD от Facebook
  3. OpenNews: Опубликован MyRocks, движок хранения к СУБД MySQL от Facebook
  4. OpenNews: Facebook работает над реализацией сервера Mercurial на языке Rust
  5. OpenNews: Facebook представил модульную систему машинного обучения Caffe2
  6. OpenNews: Facebook открыл фреймворки для построения интерфейса: Litho, React Fiber, Relay Modern и React VR
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: apache, facebook, react, license
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  • 1, Аноним, 09:21, 19/08/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• –1 +/
    А теперь экспертам остается лишь говорить Фейсбук использует апачевские проект... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2, Sfinx, 09:23, 19/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    на кой нужна эта failbook'овская печалька, когда есть vue ?

    https://cdn-images-1.medium.com/max/1600/1*aih3tU-cP43tiBy3QM5PYA.png

     
  • 3, Аноним, 09:24, 19/08/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    GPL, AGPL, LGPL за что ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4, A.Stahl, 09:29, 19/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Это религиозные нюансы. БСДшники всегда дорожили своим правом быть рабами. А GPL это право несколько ограничивает.
     

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