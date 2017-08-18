The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги ]

18.08.2017 10:36  Отслеживание перемещения в соседней комнате при помощи динамика и микрофона обычного ПК

Группа исследователей из Вашингтонского университета разработала метод создания сонара для отслеживания перемещения людей и определения положения предметов при помощи штатных микрофонов и громкоговорителей ноутбуков, ПК, смартфонов и различных потребительских устройств, таких как умные телевизоры, мультимедийные центры или персональные помощники (например, Amazon Alexa). Получив контроль за одним из подобных устройств атакующий может не только записывать разговоры, но и незаметно отслеживать активность людей в помещении при прослушивании ими специально изменённых музыкальных композиций.

Техника атаки получила название CovertBand и основана на подстановке в воспроизводимые в помещении музыкальные композиции специальных высокочастотных периодических всплесков (18-20 kHz), которые не заметны на фоне музыки, но хорошо улавливаются микрофоном. На основании изменения характера отражённых колебаний и задержек их поступления, вычисляется расстояние, размер и пространственная позиция объектов. При этом сканирующий сигнал оказался абсолютно незаметен для слушателя: из 33 добровольцев, ни один не смог распознать посторонний сигнал в предложенных для прослушивания популярных мелодиях.

В ходе эксперимента организация атаки через умный телевизор позволила достаточно точно отслеживать перемещения двух людей на двумерном плане комнаты, а также отличать случайные движения от повторяющихся. Отмечается, что метод также оказался успешно применим для отслеживания движения и определения расположения предметов в соседних помещениях, благодаря прохождению звука через стены, двери и окна. Отслеживание возможно на расстоянии до 6 метров в текущем помещении и до 3 метров за стеной.

В результате сканирования через стену соседнего помещения ошибка в определении неподвижного предмета составила 8 см, а отслеживании движущегося объекта - 18 см (для сравнения, специализированные радары дают точность порядка 11 см, а метод анализа спектра Wi-Fi - 70 см.). Точность метода может быть увеличена при синхронном использовании нескольких микрофонов. Для увеличения дальности отслеживания можно увеличить расстояния между микрофоном и громкоговорителем. В качестве одного из методов противостояния работе сонара предлагается создать мобильное приложение, способное выявлять высокочастотную пульсацию и в ответ генерировать шумы на частоте 18-20 kHz.



  1. Главная ссылка к новости (http://www.washington.edu/news...)
  2. OpenNews: Техника атаки, позволяющей продолжить запись с микрофона после закрытия сайта
  3. OpenNews: Опубликован код для организации передачи данных между ноутбуками в ультразвуковом диапазоне
  4. OpenNews: Представлена техника воссоздания речи по вибрации предметов на видеозаписи
  5. OpenNews: Техника определения RSA-ключей через анализ изменения шума от компьютера
  6. OpenNews: Представлена техника определения PIN-кода через анализ данных с датчиков смартфона
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: audio, track, privacy
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Линейный вид | Ajax | Показать все | RSS
 
  • 1.1, ryoken, 11:05, 18/08/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +1 +/
    Напомнило Deus Ex 1, аугментация Sound Vision. (Кажется так.) Граждане с повышенным чувством собственной безопасности, прошу в тему :).
     
  • 1.3, Аноним, 11:11, 18/08/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Обнаружена уязвимость можно подглядывать в окна В Бригаде вон подслушивали р... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.5, Crazy Alex, 11:17, 18/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    И "этому" уже лет тридцать, кстати. Но тут речь идёт, как обычно, о страшных "корпорациях", которые, небось, будут теперь не прослушивать всех и вся, но и следить за их движениями, а то камер в телекранах им мало.

    Если серьёзно - то да, для абсолютного большинства лечение такое же, как от прочей дряни - держите свободный софт, ведитте себя осмотрительно и не поддавайтесь паранойе. А те, кому всерьёз надо безопасность обеспечивать - у них свои пляски.

     
     
  • 3.12, пох, 11:46, 18/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > а то камер в телекранах им мало

    конечно мало - ты же еще не поставил экраны в сортире и в ванной, как минимум?  Ну и как нам, бедным, понять, на что ты там д..шь, чтобы показать тебе правильную рекламу?

    > держите свободный софт, ведитте себя осмотрительно и не поддавайтесь паранойе

    боюсь, все это было правильной стратегией до какого-нибудь 95го года. Сейчас - "интересно, могут ли они проникнуть через водопроводные трубы" (автор, кстати, тоже читал не те книжки - в смысле, это напишут в каком-нибудь универе, как обычно, обычные постдоки, а не агенты рептилоидов).

     
  • 2.7, ryoken, 11:27, 18/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > Обнаружена уязвимость: можно подглядывать в окна. В "Бригаде" вон подслушивали разговоры,
    > наводя на окно какую-то штуку, отлавливающую ее дребезжание вследствие звуковых волн
    > при воспроизведении звуков ртами наблюдаемых объектов. Это покруче сабжа будет.

    Лазерный микрофон?

     
  • 1.4, Аноним, 11:17, 18/08/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Комментарии конечно очень смешные Но, я надеюсь, все понимают, что это только н... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.8, Abdul, 11:33, 18/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Берите выше, товарищ!
    Покайтесь, грешники, экстерминатус близко!11
     
  • 2.10, пох, 11:41, 18/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    вы, как обычно, читали не ту книжку. Читать надо было Хаксли, это UW, а не родная вам ВШК.

    жаль что мне, наверное, не хватит математического образования, чтобы разобраться в предмете, а рабочий прототип в паблик домейн почему-то так и не выложили - идея-то прекраснейшая.  Соседушка, твоей заначке под матрасом - п-да! ;-) Я даже буду знать, под каким именно углом ты ее сныкал от жены!

     
  • 2.11, Аноним, 11:42, 18/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    унёс на баш
     
  • 2.13, Аноним, 11:50, 18/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну как там системоборчество, мой юный братуха-борцуха с системой?
     
  • 1.9, Аноним, 11:36, 18/08/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    В 2008 покупал ноут Samsung R58 как самый дешёвый Без встроенных камеры и микро... весь текст скрыт [показать]
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2017 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьРекламаВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor