18.08.2017 10:36  Отслеживание перемещения в соседней комнате при помощи динамика и микрофона обычного ПК

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|1.1, ryoken, 11:05, 18/08/2017 [ответить] [смотреть все]
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Напомнило Deus Ex 1, аугментация Sound Vision. (Кажется так.) Граждане с повышенным чувством собственной безопасности, прошу в тему :).
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|2.5, Crazy Alex, 11:17, 18/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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И "этому" уже лет тридцать, кстати. Но тут речь идёт, как обычно, о страшных "корпорациях", которые, небось, будут теперь не прослушивать всех и вся, но и следить за их движениями, а то камер в телекранах им мало.
Если серьёзно - то да, для абсолютного большинства лечение такое же, как от прочей дряни - держите свободный софт, ведитте себя осмотрительно и не поддавайтесь паранойе. А те, кому всерьёз надо безопасность обеспечивать - у них свои пляски.
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|3.12, пох, 11:46, 18/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> а то камер в телекранах им мало
конечно мало - ты же еще не поставил экраны в сортире и в ванной, как минимум? Ну и как нам, бедным, понять, на что ты там д..шь, чтобы показать тебе правильную рекламу?
> держите свободный софт, ведитте себя осмотрительно и не поддавайтесь паранойе
боюсь, все это было правильной стратегией до какого-нибудь 95го года. Сейчас - "интересно, могут ли они проникнуть через водопроводные трубы" (автор, кстати, тоже читал не те книжки - в смысле, это напишут в каком-нибудь универе, как обычно, обычные постдоки, а не агенты рептилоидов).
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|2.7, ryoken, 11:27, 18/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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> Обнаружена уязвимость: можно подглядывать в окна. В "Бригаде" вон подслушивали разговоры,
> наводя на окно какую-то штуку, отлавливающую ее дребезжание вследствие звуковых волн
> при воспроизведении звуков ртами наблюдаемых объектов. Это покруче сабжа будет.
Лазерный микрофон?
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|2.10, пох, 11:41, 18/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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вы, как обычно, читали не ту книжку. Читать надо было Хаксли, это UW, а не родная вам ВШК.
жаль что мне, наверное, не хватит математического образования, чтобы разобраться в предмете, а рабочий прототип в паблик домейн почему-то так и не выложили - идея-то прекраснейшая. Соседушка, твоей заначке под матрасом - п-да! ;-) Я даже буду знать, под каким именно углом ты ее сныкал от жены!
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