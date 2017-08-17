17.08.2017 19:17  Выпуск KDE Applications 17.08

Доступен релиз набора KDE Applications 17.08, включающего подборку пользовательских приложений, адаптированных для работы с KDE Frameworks 5. Набор KDE Applications пришёл на смену приложениям из состава KDE SC, которые теперь развиваются в рамках отдельного цикла разработки, не привязанного к веткам KDE, и выпускаются по новой схеме нумерации версий. Информацию о наличии Live-сборок с новым выпуском можно получить данной странице. KDE Applications 17.08 является последним выпуском, в котором допускается поставка приложений, использующих Qt4 и kdelibs4. В следующем выпуске программы не переведённые на Qt5 и KDE Frameworks 5 будут исключены из набора. Основные новшества: С kdelibs4 на использование KDE Frameworks 5 переведены система UML-моделирования umbrello, приложение для увеличения частей экрана kmag, утилита для автоматических кликов kmousetool, а также игры kgoldrunner, kigo, konquest, kreversi, ksnakeduel, kspaceduel, ksudoku, kubrick и lskat.

В файловом менеджере Dolphin обеспечено отображение времени создания файла (ранее показывалось только время модификации) и времени удаления файла, если он перемещён в корзину;

В KIO-Extras улучшена работа с сетевыми разделами Samba;

В математическом пакете KAlgebra улучшен универсальный интерфейс, переписанный с использованием фреймворка Kirigami. Реализована поддержка автодополнения кода;

Изменения в Kontact: в KMailtransport добавлена поддержка плагинов и возобновлена поддержка транспорта akonadi и sendmail; в SieveEditor встроен интерфейс для редактирования регулярных выражений; в KMail добавлена возможность создания плагинов для использования внешних редакторов; в Akonadi-import-wizard добавлен универсальный плагин для конвертирования; все приложения теперь требуют наличия Qt 5.7; обеспечена возможность сборки всех компонентов kdepim в Windows; в Kdepim-runtime добавлена поддержка ресурса Facebook; при наличии Qt 5.9 добавлена возможность работы с использованием Wayland;

В видеоредакторе Kdenlive налажена работа эффекта заморозки, добавлена возможность создания скриншотов шкалы времени через горячую клавишу, устранены некоторые проблемы;

Завершено портирование на Qt 5 плагина X11 для программы совместного доступа к рабочему столу Krfb, что позволило заметно повысить производительность при использовании бэкенда X11. Добавлен новый экран настроек, в котором в том числе можно сменить предлагаемый по умолчанию плагин, работающий через framebuffer;

В эмуляторе терминала Konsole обеспечена неограниченная обратная прокрутка (ранее размер журнала не мог превышать 2 Гб). Пользователь также может выбрать произвольный файл для записи истории сеанса;

В KAppTemplate добавлена опция для установки нового шаблона из файловой системы - многие шаблоны удалены из пакета KAppTemplate и перемещены в состав связанных с ними продуктов. Например, шаблоны плагина ktexteditor и kpartsapp теперь входят в состав компонентов KTextEditor и KParts в KDE Frameworks;

Исправлено более 80 ошибок в Kontact Suite, Ark, Dolphin, K3b, Kdenlive, KGpg, Konsole и других приложениях.



