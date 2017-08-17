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17.08.2017 19:17  Выпуск KDE Applications 17.08

Доступен релиз набора KDE Applications 17.08, включающего подборку пользовательских приложений, адаптированных для работы с KDE Frameworks 5. Набор KDE Applications пришёл на смену приложениям из состава KDE SC, которые теперь развиваются в рамках отдельного цикла разработки, не привязанного к веткам KDE, и выпускаются по новой схеме нумерации версий. Информацию о наличии Live-сборок с новым выпуском можно получить данной странице. KDE Applications 17.08 является последним выпуском, в котором допускается поставка приложений, использующих Qt4 и kdelibs4. В следующем выпуске программы не переведённые на Qt5 и KDE Frameworks 5 будут исключены из набора.

Основные новшества:

  • С kdelibs4 на использование KDE Frameworks 5 переведены система UML-моделирования umbrello, приложение для увеличения частей экрана kmag, утилита для автоматических кликов kmousetool, а также игры kgoldrunner, kigo, konquest, kreversi, ksnakeduel, kspaceduel, ksudoku, kubrick и lskat.
  • В файловом менеджере Dolphin обеспечено отображение времени создания файла (ранее показывалось только время модификации) и времени удаления файла, если он перемещён в корзину;
  • В KIO-Extras улучшена работа с сетевыми разделами Samba;
  • В математическом пакете KAlgebra улучшен универсальный интерфейс, переписанный с использованием фреймворка Kirigami. Реализована поддержка автодополнения кода;
  • Изменения в Kontact: в KMailtransport добавлена поддержка плагинов и возобновлена поддержка транспорта akonadi и sendmail; в SieveEditor встроен интерфейс для редактирования регулярных выражений; в KMail добавлена возможность создания плагинов для использования внешних редакторов; в Akonadi-import-wizard добавлен универсальный плагин для конвертирования; все приложения теперь требуют наличия Qt 5.7; обеспечена возможность сборки всех компонентов kdepim в Windows; в Kdepim-runtime добавлена поддержка ресурса Facebook; при наличии Qt 5.9 добавлена возможность работы с использованием Wayland;
  • В видеоредакторе Kdenlive налажена работа эффекта заморозки, добавлена возможность создания скриншотов шкалы времени через горячую клавишу, устранены некоторые проблемы;
  • Завершено портирование на Qt 5 плагина X11 для программы совместного доступа к рабочему столу Krfb, что позволило заметно повысить производительность при использовании бэкенда X11. Добавлен новый экран настроек, в котором в том числе можно сменить предлагаемый по умолчанию плагин, работающий через framebuffer;
  • В эмуляторе терминала Konsole обеспечена неограниченная обратная прокрутка (ранее размер журнала не мог превышать 2 Гб). Пользователь также может выбрать произвольный файл для записи истории сеанса;
  • В KAppTemplate добавлена опция для установки нового шаблона из файловой системы - многие шаблоны удалены из пакета KAppTemplate и перемещены в состав связанных с ними продуктов. Например, шаблоны плагина ktexteditor и kpartsapp теперь входят в состав компонентов KTextEditor и KParts в KDE Frameworks;
  • Исправлено более 80 ошибок в Kontact Suite, Ark, Dolphin, K3b, Kdenlive, KGpg, Konsole и других приложениях.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.kde.org/announceme...)
  2. OpenNews: Релиз рабочего стола KDE Plasma 5.10
  3. OpenNews: Выпуск Kirigami 2.1, фреймворка для построения интерфейса от проекта KDE
  4. OpenNews: Выпуск KDE Applications 17.04
  5. OpenNews: Релиз среды разработки приложений KDevelop 5.1
  6. OpenNews: Проект KDE ввёл в строй новый дизайн сайта и опубликовал новый макет интерфейса Plasma Mobile
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: kde
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  • 1.3, Аноним, 19:52, 17/08/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    о, РеактОС у сгодится ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.4, KOT040188, 20:00, 17/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >В файловом менеджере Dolphin обеспечено отображение времени создания файла (ранее показывалось только время модификации) и времени удаления файла, если он перемещён в корзину

    Когда перешёл на линукс долго не мог понять почему в kde такой странный недостаток. Сейчас даже переходить на корицу собрался. И тут внезапно…

     
  • 1.5, 0x0, 20:07, 17/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Фороникс пишет ещё, что это последний круг, допускающий приложения базирующиеся на kdelibs4, перед отказом от них. Состояние портирования на kf5 можно увидеть по следующей ссылке:
    http://imagezero.maxiom.de/files/portingstatus.html
     
  • 1.6, Дуплик, 20:10, 17/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А когда этот ваш Dolphin перестанет серить во все каталоги файлами .directory? Что за MacOS-овская привычка?

    Почему не могли сделать по уму, как в Nautilus? То есть настройки для каждой директории сохраняются в специальной БД сбоку, но, блин, не в самой директории, как в этом KDE Dolphin.

     
     
  • 2.7, Аноним, 20:13, 17/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    В настройках меняется.
     
     
  • 3.9, Дуплик, 20:35, 17/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ничё там не меняется. Если отключить мусор в виде .directory-файлов, то он перестанет запоминать настройки для директорий.
     
  • 1.8, Аноним, 20:27, 17/08/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Я извиняюсь и кому такое нужно На опеннете есть такие ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.10, Аноним, 20:49, 17/08/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
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    Вместо того что бы допиливать функционал программ разрабы переписуют код с qt4 н... весь текст скрыт [показать]
     

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