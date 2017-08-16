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16.08.2017 22:17  Обновление Firefox 55.0.2

Доступен корректирующий выпуск Firefox 55.0.2, в котором исправлено несколько ошибок:

  • Устранено регрессивное изменение, которое привело к неверному отображению фона во всплывающих меню (использовался фон из блоков select);
  • Решены появившиеся в Firefox 55 проблемы с производительностью в реализации WebExtension;
  • Устранена ошибка, из-за которой не выводились уведомления о скрытой установке дополнений (через прямую подстановку в каталог с дополнениями);
  • Устранено зависание при наличии спецсимволов в пути к каталогу текущего пользователя (например, наличие одинарных кавычек).

Также уже около недели доступен бета-выпуск Firefox 56, но список изменений для него почти пуст и включает лишь три новшества: добавлена функция быстрого поиска настроек; запрещено автоматическое воспроизведение мультимедийного контента, открытого в новой вкладке (например, ролики youtube теперь начинают показываться только после активации вкладки); по умолчанию включена поддержка техники многослойной компоновки элементов страницы CSS Grid Layout. Напомним, что Firefox 56 станет последним выпуском с поддержкой классических XUL-дополнений, в Firefox 57 планируется переработать внешний вид браузера, а также осуществить полный переход на WebExtensions и новый web-движок Quantum, комбинирующий проверенные временем компоненты движка Gecko с новыми возможностями по обеспечению многопоточной обработки данных, предоставляемые языком Rust и движком Servo.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mozilla.org/en-US/...)
  2. OpenNews: Обновление Firefox 55.0.1 с устранением проблемы с восстановлением вкладок
  3. OpenNews: Релиз Firefox 55
  4. OpenNews: В Firefox началось тестирование отправки файлов, голосового ввода и заметок
  5. OpenNews: В Firefox добавлен CSS-движок Stylo, написанный на языке Rust
  6. OpenNews: В ночных сборках Firefox предложено новое оформление меню
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: firefox
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  • 1.1, Аноним, 22:24, 16/08/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
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    И не откатишься на предыдущею версию так как профиль поломали Конвертер для отк... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.2, VINRARUS, 22:31, 16/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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    Смысл? Версии без обновлений со временем просто перестают работать.
     
  • 2.6, Аноним, 22:52, 16/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
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    Не так уж сильно поломали профиль Откатиться на предыдущую версию при желании в... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.3, knike, 22:37, 16/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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    А на бубунте обновление до 55 версии так и не пришло.
     
  • 1.4, iZEN, 22:38, 16/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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    Собираю.
     
  • 1.5, VINRARUS, 22:51, 16/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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    Шото на 56 бэте ужасная утечка памяти, с 5 вкладками огнепанда жрёт 2,5 Гб. -_-
     

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