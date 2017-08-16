16.08.2017 22:17  Обновление Firefox 55.0.2

Доступен корректирующий выпуск Firefox 55.0.2, в котором исправлено несколько ошибок: Устранено регрессивное изменение, которое привело к неверному отображению фона во всплывающих меню (использовался фон из блоков select);

Решены появившиеся в Firefox 55 проблемы с производительностью в реализации WebExtension;

Устранена ошибка, из-за которой не выводились уведомления о скрытой установке дополнений (через прямую подстановку в каталог с дополнениями);

Устранено зависание при наличии спецсимволов в пути к каталогу текущего пользователя (например, наличие одинарных кавычек). Также уже около недели доступен бета-выпуск Firefox 56, но список изменений для него почти пуст и включает лишь три новшества: добавлена функция быстрого поиска настроек; запрещено автоматическое воспроизведение мультимедийного контента, открытого в новой вкладке (например, ролики youtube теперь начинают показываться только после активации вкладки); по умолчанию включена поддержка техники многослойной компоновки элементов страницы CSS Grid Layout. Напомним, что Firefox 56 станет последним выпуском с поддержкой классических XUL-дополнений, в Firefox 57 планируется переработать внешний вид браузера, а также осуществить полный переход на WebExtensions и новый web-движок Quantum, комбинирующий проверенные временем компоненты движка Gecko с новыми возможностями по обеспечению многопоточной обработки данных, предоставляемые языком Rust и движком Servo.



