The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги ]

16.08.2017 20:35  Умер Андрей Чернов, автор кодировки KOI8-R и один из первых разработчиков FreeBSD

Сегодня скончался один из ветеранов российского интернета, благодаря которому появился Рунет и кодировка KOI8-R — Андрей Чернов (ache@freebsd.org). Андрей входил в первый состав FreeBSD Core Team, создал кодировку KOI8-R, участвовал в запуске первого интернет-канала, соединившего Россию с мировой глобальной сетью, отмечен среди разработчиков таких проектов, как SSH, Taylor UUCP, PGP, Elm, Tin, Lynx, NCFTP, ZIP/UNZIP и Less. В последние годы Андрей тяжело болел и почти не выходил из дома. Прощание состоится в субботу, в 12 часов (место будет уточнено позднее).

  1. Главная ссылка к новости (http://techquisitor.livejourna...)
  2. OpenNews: Два интервью с участниками FreeBSD Core Team из бывшего CCCР
  3. OpenNews: Интервью с Андрем Черновым, создателем кодировки KOI8-R и одним из ранних разработчиков FreeBSD
  4. OpenNews: Погиб один из ведущих разработчиков Fedora Linux
  5. OpenNews: Погиб Евгений Додонов
  6. OpenNews: Умер Деннис Ритчи, один из создателей UNIX и языка Си
Автор новости: r0g3r
Тип: К сведению
Ключевые слова: freebsd
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение RSS
 
  • 1, cat666, 22:36, 16/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Отличная кодировка была в своё время! Вечная память!
     
  • 3, Аноним, 22:47, 16/08/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    Хороший человек был, сделал для России и мира много больше чем весь полит понопт... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4, ZimniY, 22:50, 16/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Твою ж мать...(
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2017 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьРекламаВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor