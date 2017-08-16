16.08.2017 20:35  Умер Андрей Чернов, автор кодировки KOI8-R и один из первых разработчиков FreeBSD

Сегодня скончался один из ветеранов российского интернета, благодаря которому появился Рунет и кодировка KOI8-R — Андрей Чернов (ache@freebsd.org). Андрей входил в первый состав FreeBSD Core Team, создал кодировку KOI8-R, участвовал в запуске первого интернет-канала, соединившего Россию с мировой глобальной сетью, отмечен среди разработчиков таких проектов, как SSH, Taylor UUCP, PGP, Elm, Tin, Lynx, NCFTP, ZIP/UNZIP и Less. В последние годы Андрей тяжело болел и почти не выходил из дома. Прощание состоится в субботу, в 12 часов (место будет уточнено позднее).



