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11.08.2017 09:10  Обновление Firefox 55.0.1 с устранением проблемы с восстановлением вкладок

Сформирован корректирующий выпуск Firefox 55.0.1, в котором устранена порция ошибок:

  • Отключен механизма упреждающей загрузки содержимого (prefetch) из-за некорректного поведения, приводящего к отправке дублирующихся запросов к рекламным сетям;
  • Устранено регрессивное изменение в процессе восстановления вкладок, проявляющееся в отображении пустых страниц вместо содержимого вкладок, восстановленных после перезапуска браузера;
  • Исправлена ошибка, мешающая показу страниц "What's new";
  • Устранены проблемы с отображением страниц, возникающие при использовании некоторых библиотек PKCS#11 (например, aetpkss1.dll в Windows) из-за возникновения взаимной блокировки в NSS.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mozilla.org/en-US/...)
  2. OpenNews: Релиз Firefox 55
  3. OpenNews: В Firefox началось тестирование отправки файлов, голосового ввода и заметок
  4. OpenNews: В Firefox добавлен CSS-движок Stylo, написанный на языке Rust
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: firefox
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  • 1.1, Аноним Анонимович Анонимов, 09:16, 11/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +4 +/
    У мозиллы уже в норму вошло выкатывать очередную версию FF, а на следующий день критикал фикс выпускать. Куда торопятся?
     
     
  • 2.2, VEG, 09:25, 11/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Недостаточно пользователей бет, которые выявляли бы эти проблемы до релиза.
     
  • 2.3, _hide_, 09:25, 11/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Молодой человек - у них так было ВСЕГДА
    http://russian.joelonsoftware.com/Articles/TopFiveReasonsYouDontHave.html
     
  • 2.6, КО, 09:52, 11/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Просто почти все пользователи беты и дева сидят с блокировщиком рекламы, и никто не замечал, что префетч накручивает счетчики посещений. :)
     
  • 1.4, iZEN, 09:49, 11/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Вчера.
     
  • 1.5, Аноним, 09:49, 11/08/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Всегда раздражало нестандартное поведение -moz-prefetch , неужели нельзя исполь... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.7, Аноним, 10:36, 11/08/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    в фф встроили механизм борьбы с адблоком и он заглючил ... весь текст скрыт [показать]
     

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