11.08.2017 09:10  Обновление Firefox 55.0.1 с устранением проблемы с восстановлением вкладок

Сформирован корректирующий выпуск Firefox 55.0.1, в котором устранена порция ошибок: Отключен механизма упреждающей загрузки содержимого (prefetch) из-за некорректного поведения, приводящего к отправке дублирующихся запросов к рекламным сетям;

Устранено регрессивное изменение в процессе восстановления вкладок, проявляющееся в отображении пустых страниц вместо содержимого вкладок, восстановленных после перезапуска браузера;

Исправлена ошибка, мешающая показу страниц "What's new";

Устранены проблемы с отображением страниц, возникающие при использовании некоторых библиотек PKCS#11 (например, aetpkss1.dll в Windows) из-за возникновения взаимной блокировки в NSS.



