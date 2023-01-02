09.08.2017 23:44  Выпуск GnuPG 2.1.23

Доступен релиз инструментария GnuPG 2.1.23 (GNU Privacy Guard), совместимого со стандартами OpenPGP (RFC-4880) и S/MIME, и предоставляющего утилиты для шифрования данных, работы с электронными подписями, управления ключами и доступа к публичным хранилищам ключей. Напомним, что ветка GnuPG 2.1 позиционируется как развивающийся выпуск, в котором продолжают добавляться новые возможности, в ветке 2.0 допускаются только корректирующие исправления, а 1.4 является старой стабильной веткой, подходящей для устаревших систем и встраиваемых решений. Выпуск GnuPG 2.1.23 позиционируется как кандидат в релизы будущей стабильной ветки 2.2.0. Основные изменения: Инструментарий выпусков GnuPG 2.x больше не устанавливаются в систему под именем "gpg2", а использует имя "gpg";

Активировано по молчанию применение опций '--auto-key-retrieve и '--auto-key-locate "local,wkd"' для автоматического получения ключей;

В GnuPG agent по умолчанию включена опция "--no-grab", для возвращения прежнего поведения следует явно указывать опцию "--grab";

В команду импорта добавлена новая опция "show-only", позволяющая отобразить импортируемые данные без их фактического сохранения;

Добавлена новая опция "--disable-dirmngr", которая позволяет полностью запретить выполнение сетевых операций в gpg;

Добавлена новая сборочная опция "--enable-all-tests" для запуска полного расширенного тестового набора при выполнении "make check".



