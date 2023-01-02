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09.08.2017 23:44  Выпуск GnuPG 2.1.23

Доступен релиз инструментария GnuPG 2.1.23 (GNU Privacy Guard), совместимого со стандартами OpenPGP (RFC-4880) и S/MIME, и предоставляющего утилиты для шифрования данных, работы с электронными подписями, управления ключами и доступа к публичным хранилищам ключей. Напомним, что ветка GnuPG 2.1 позиционируется как развивающийся выпуск, в котором продолжают добавляться новые возможности, в ветке 2.0 допускаются только корректирующие исправления, а 1.4 является старой стабильной веткой, подходящей для устаревших систем и встраиваемых решений.

Выпуск GnuPG 2.1.23 позиционируется как кандидат в релизы будущей стабильной ветки 2.2.0. Основные изменения:

  • Инструментарий выпусков GnuPG 2.x больше не устанавливаются в систему под именем "gpg2", а использует имя "gpg";
  • Активировано по молчанию применение опций '--auto-key-retrieve и '--auto-key-locate "local,wkd"' для автоматического получения ключей;
  • В GnuPG agent по умолчанию включена опция "--no-grab", для возвращения прежнего поведения следует явно указывать опцию "--grab";
  • В команду импорта добавлена новая опция "show-only", позволяющая отобразить импортируемые данные без их фактического сохранения;
  • Добавлена новая опция "--disable-dirmngr", которая позволяет полностью запретить выполнение сетевых операций в gpg;
  • Добавлена новая сборочная опция "--enable-all-tests" для запуска полного расширенного тестового набора при выполнении "make check".


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.gnupg.org/piperm...)
  2. OpenNews: В Libgcrypt/GnuPG выявлена уязвимость, позволяющая воссоздать RSA-ключи
  3. OpenNews: Выпуск GnuPG 2.1.16
  4. OpenNews: Критическая уязвимость в генераторе случайных чисел GnuPG и Libgcrypt
  5. OpenNews: Выпуск GnuPG 2.1.0 c поддержкой шифрования по эллиптическим кривым
  6. OpenNews: Обновление GnuPG с устранением уязвимости, позволяющей восстановить закрытые RSA-ключи
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: gnupg
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  • 1, bircoph, 00:17, 10/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –2 +/
    > В GnuPG agent по умолчанию включена опция "--no-grab", для возвращения прежнего поведения следует явно указывать опцию "--grab";

    Ну и зачем? Чтоб одной дырой стало больше?

     
  • 2, электронщег, 02:17, 10/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    > Добавлена новая опция "--disable-***dir***mngr", которая позволяет полностью запретить выполнение ***сетевых*** операций в gpg;

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